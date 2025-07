Arsenal bezahlt wohl Weltrekordablöse für Kanadierin Olivia Smith

Millionen-Pfund Marke geknackt

Mit ihrer Weltrekordablöse übertrifft die Stürmerin die bisherige Bestmarke von Naomi Girma . Für die US-Verteidigerin hatte der FC Chelsea im Januar 900.000 Pfund (1,04 Millionen Euro) an San Diego Wave gezahlt. Nach der Marke von einer Million Euro ist nun auch die "Grenze" von einer Million Pfund übertroffen.

Smith war erst im vergangenen Sommer von Sporting Lissabon nach Liverpool gewechselt, das für sie die Klubrekordsumme von mehr als 200.000 Pfund (230.000 Euro) bezahlt hatte. In ihrer Debüt-Saison auf der Insel erzielte sie in 20 Liga-Einsätzen sieben Tore. In 18 Länderspielen für Kanada traf sie viermal.