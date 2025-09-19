Die Champions-League-Sendung am Donnerstag live im Stream

Sport | Champions League Saison 2025/26 :Bayern entzaubern Klub-WM-Sieger Chelsea
2:59 min
Highlights der Spiele vom Donnerstag, unter anderem mit Frankfurt - Galatasaray und Kopenhagen - Leverkusen live im Stream. Moderation: Jochen Breyer, Experte: René Adler.
Auch in der Saison 2025/26 wird das ZDF von der UEFA Champions League berichten. Zunächst sind die qualifizierten 36 Teams Teil einer gemeinsamen Liga.
Moderation: Jochen Breyer
Experte: René Adler
Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
FC Kopenhagen – Bayer 04 Leverkusen
Eintracht Frankfurt – Galatasaray SK
Newcastle United – FC Barcelona
Manchester City – SSC Neapel