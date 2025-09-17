Menü
Sport
Champions League Saison 2025/26
Videos
Champions League: Unentschieden in Piräus und Prag
Mittwochsspiele
Unentschieden in Piräus und Prag
17.09.2025 | 23:00
Olympiakos Piräus - FC Paphos und Slavia Prag - FK Bodö/Glimt. Enthält virtuelle Bandenwerbung
Champions League - Highlights
Sport | Champions League Saison 2025/26
Bayern entzaubern Klub-WM-Sieger Chelsea
2:59 min
Sport | Champions League Saison 2025/26
BVB verpasst Happyend bei Juventus Turin
2:59 min
Sport | Champions League Saison 2025/26
Liverpool feiert Zittersieg gegen Atletico
3:00 min
Sport | Champions League Saison 2025/26
Atalanta geht im PSG-Angriffswirbel unter
2:59 min
Sport | Champions League Saison 2025/26
Doppelpacker Thuram schießt Inter zum Sieg
2:59 min
Sport | Champions League Saison 2025/26
Kylian Mbappés Elfmeter retten Real Madrid
3:03 min
Sport | Champions League Saison 2025/26
Union St.-Gilloise und Karabach landen Coup
5:16 min
Sport | Champions League Saison 2025/26
Unentschieden in Piräus und Prag
2:27 min
Sport | Champions League Saison 2025/26
Elferkrimi gegen Spurs: PSG gewinnt Supercup
2:59 min
Bundesliga
Sport | Bundesliga 2025/26
HSV kommt in München unter die Räder
11:09 min
Sport | Bundesliga 2025/26
Abgeklärter BVB gewinnt in Heidenheim
9:42 min
Sport | Bundesliga 2025/26
Werder demütigt Gladbach im Borussia-Park
8:01 min
Sport | Bundesliga 2025/26
Irre Nachspielzeit: Köln holt Punkt beim VfL
9:25 min
Sport | Bundesliga 2025/26
Leverkusen besiegt Frankfurt in Unterzahl
9:30 min
Sport | Bundesliga 2025/26
Joker stechen: Freiburg dreht Spiel gegen VfB
8:14 min
Sport | Bundesliga 2025/26
Standards bringen Wende: Pauli besiegt FCA
8:31 min
Sport | Bundesliga 2025/26
Hoffenheim fährt Sieg bei Union ein
8:17 min
Sport | Bundesliga 2025/26
Leipzig entführt drei Punkte aus Mainz
8:14 min
das aktuelle sportstudio
Sport | das aktuelle sportstudio
Die Sendung vom 13. September 2025
83:52 min
Sport | das aktuelle sportstudio
Eberl: "Fühlt sich alles sehr, sehr gut an"
3:18 min
Sport | das aktuelle sportstudio
Atubolus klares Ziel: Deutschlands Nummer 1
21:40 min
2. Bundesliga - Highlights
Sport | 2. Bundesliga
Schalke bei Niederlage gegen Kiel zu harmlos
6:21 min
Sport | 2. Bundesliga
Hertha stoppt Hannovers Siegesserie
7:33 min
Sport | 2. Bundesliga
5:4 - Fürth gewinnt irres Spiel in Magdeburg
8:54 min
Sport | 2. Bundesliga
Karaman beschert Schalke den Sieg in Dresden
7:18 min
Sport | 2. Bundesliga
Karlsruhe nimmt Punkt aus Düsseldorf mit
4:53 min
Sport | 2. Bundesliga
Schalke 04 dreht Derby gegen Bochum
9:13 min
Sport | 2. Bundesliga
Darmstadt und Hertha nutzen Chancen nicht
7:14 min
2. Spieltag
Sport | 2. Bundesliga
VAR bringt FCK verdienten Sieg über Schalke
6:09 min
2. Spieltag
Sport | das aktuelle sportstudio
Coole Magdeburger siegen bei Dynamo Dresden
9:37 min
2. Spieltag
Sport | das aktuelle sportstudio
KSC punktet bei Hertha BSC
6:14 min
1. Spieltag
Sport | 2. Bundesliga
Furiose Schalker überraschen die Hertha
9:17 min
1. Spieltag
Sport | 2. Bundesliga
Bielefeld meldet sich mit Paukenschlag zurück
9:15 min
1. Spieltag
Sport | 2. Bundesliga
Lidberg führt Lilien mit Dreierpack zum Sieg
7:04 min
Nachrichten | Sport
Bundesliga - alle Spiele, alle Tore
Always Hamburg - Doku-Serie
Trailer
Sport | Always Hamburg
Always Hamburg - darum geht's
0:45 min
Sport | Always Hamburg
Hoffnung
30:23 min
Sport | Always Hamburg
Schmerz
36:32 min
Sport | Always Hamburg
Verbundenheit
29:16 min
Sport | Always Hamburg
Euphorie
30:02 min
Sport | Always Hamburg
Déjà-vu
33:28 min
Sport | Always Hamburg
Erlösung
31:56 min
Thema
Champions League