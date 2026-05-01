Georg Zimmermann gewinnt Radklassiker Eschborn-Frankfurt

Georg Zimmermann hat den Radklassiker Eschborn-Frankfurt gewonnen. Das traditionelle Rennen führte die Athleten in diesem Jahr über 210 Kilometer auf mehr als 3.300 Höhenmetern.

Georg Zimmermann hat den Radklassiker Eschborn-Frankfurt gewonnen. 21.03.2025 | 0:35 min

Der deutsche Meister Georg Zimmermann hat beim Radklassiker Eschborn-Frankfurt für eine Überraschung gesorgt und die 63. Ausgabe für sich entschieden.

Der 28-Jährige vom Team Lotto Intermarché gewann in einem spannenden Sprint nach harten 211,4 Kilometern und sorgte für den ersten deutschen Sieg seit dem Jahr 2019. "Das ist das Schönste, was ich in meiner Karriere erleben durfte bisher. Das ist der größte Sieg meiner Karriere", sagte Zimmermann nach seinem Coup im deutschen Meistertrikot dem Hessischen Rundfunk (HR).

Ich bin einfach nur unfassbar stolz und erschöpft und glücklich - alles zusammen. „ Sieger Georg Zimmermann

Den zweiten Platz in dem packenden Finale belegte der britische Topfavorit Thomas Pidcock vor seinem Landsmann Ben Tulett.

Bei der Rad-WM in Ruanda hat Tadej Pogačar seinen Titel erfolgreich verteidigt. Der Slowene gewann das Einzelrennen bei der ersten Austragung der Rad-WM auf dem afrikanischen Kontinent. 29.09.2025 | 1:18 min

Degenkolb ohne Chance, Pogacar und Lipowitz nicht dabei

Lokalmatador John Degenkolb hatte mit der Entscheidung nichts zu tun und war auf dem im Vergleich zu den Vorjahren verschärften Streckenprofil ohne Chance.

Sowohl Rad-Superstar Tadej Pogacar aus Slowenien als auch die deutsche Radsport-Hoffnung Florian Lipowitz nahmen nicht an dem Rennen teil. Beide fahren stattdessen die parallel stattfindende Tour de Romandie in der Schweiz.

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Quelle: dpa