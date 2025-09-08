Kasper Hjulmand wird nach übereinstimmenden Medienberichten neuer Trainer bei Bayer Leverkusen. Wie der "kicker" berichtet, haben die Rheinländer "eine grundsätzliche Einigung über eine Zusammenarbeit" mit dem 53-Jährigen erzielt. Der frühere dänische Nationaltrainer soll demnach in den kommenden Tagen unterschreiben und am Freitag (20.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt sein Debüt geben. Eine offizielle Bestätigung des Vereins stand zunächst noch aus.

Hjulmand war nach seinem Rücktritt als dänischer Nationalcoach im Sommer 2024 bislang vereinslos. In der Bundesliga trainierte er in der Saison 2014/2015 den FSV Mainz 05. Sein letztes Engagement auf Klubebene endete 2019. Als Chefcoach betreute er die dänische Auswahl unter anderem bei der WM 2022 sowie den Europameisterschaften 2021 und 2024 betreut – dort schied er im Achtelfinale gegen das DFB-Team aus.