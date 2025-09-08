  3. Merkliste
Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

+++ Transfer-Newsticker +++:Medien: Hjulmand wird Leverkusen-Trainer

Vereinswechsel, Transfergerüchte und Vertragsverlängerungen aus der Bundesliga und Europas Top-Ligen - die Entwicklungen im Ticker.

Medien: Hjulmand wird Leverkusen-Trainer

Kasper Hjulmand wird nach übereinstimmenden Medienberichten neuer Trainer bei Bayer Leverkusen. Wie der "kicker" berichtet, haben die Rheinländer "eine grundsätzliche Einigung über eine Zusammenarbeit" mit dem 53-Jährigen erzielt. Der frühere dänische Nationaltrainer soll demnach in den kommenden Tagen unterschreiben und am Freitag (20.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt sein Debüt geben. Eine offizielle Bestätigung des Vereins stand zunächst noch aus. 

Hjulmand war nach seinem Rücktritt als dänischer Nationalcoach im Sommer 2024 bislang vereinslos. In der Bundesliga trainierte er in der Saison 2014/2015 den FSV Mainz 05. Sein letztes Engagement auf Klubebene endete 2019. Als Chefcoach betreute er die dänische Auswahl unter anderem bei der WM 2022 sowie den Europameisterschaften 2021 und 2024 betreut – dort schied er im Achtelfinale gegen das DFB-Team aus. 

Eintracht verleiht Smolcic an Kocaelispor

Eintracht Frankfurt hat Verteidiger Hrvoje Smolcic erneut verliehen. Der Bundesligist einigte sich mit dem türkischen Erstliga-Aufsteiger Kocaelispor auf ein Leihgeschäft bis Saisonende. Zudem besitzt der Klub aus Izmit eine Kaufoption für den 25-Jährigen. 

Smolcic war 2022 vom HNK Rijeka zur Eintracht gewechselt und absolvierte in zwei Jahren 32 Pflichtspiele für die Hessen. Vergangene Saison spielte der Kroate ebenfalls auf Leihbasis für den Linzer ASK in der österreichischen Bundesliga. Sein Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2027.

Geyoro-Wechsel wohl doch kein Weltrekord

Der Wechsel von Grace Geyoro zu den London City Lionesses war nach Angaben des Klubs wohl doch kein Transfer-Rekord im Fußball der Frauen. Britische Medien hatten berichtet, dass die französische Nationalspielerin von PSG für eine Ablöse von 1,4 Millionen Pfund (rund 1,61 Millionen Euro) nach London gegangen wäre.

Das wäre eine Bestmarke gewesen. Der Klub bestätigte zwar den Transfer, dementierte aber die Berichte über die Höhe der Ablöse. "Es ist ein großer Deal um die Ein-Million-Pfund-Marke, aber leider kein Weltrekord", sagte Geschäftsführer Martin Semmens. So gilt weiter Lizbeth Ovalle als Rekord-Spielerin.

Schalkes Ba wechselt zu Widzew Lodz

Schalke 04 hat Stürmer Pape Meïssa Ba doch noch abgegeben. Der 28-Jährige wechselt zum polnischen Erstligisten Widzew Lodz, dort hat das Transferfenster anders als in den meisten europäischen Ligen noch bis Montag geöffnet.

Ba war im Januar vom französischen Klub Grenoble Foot nach Gelsenkirchen gewechselt. Unter Neu-Trainer Miron Muslic galt er von Beginn an als Abgangskandidat.

Nächster Weltrekord: Geyoro teuerste Fußballerin

Im Fußball sorgt schon wieder ein Frauen-Weltrekordtransfer für Aufsehen. Die französische Nationalspielerin Grace Geyoro ist nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP für 1,43 Millionen Pfund (ca. 1,65 Millionen Euro) von Paris Saint-Germain zu den London City Lionesses gewechselt. Damit ist die erst im August aufgestellte Bestmarke von umgerechnet 1,3 Millionen Euro für die von Orlando Pride verpflichtete Mexikanerin Lizbeth Ovalle übertroffen. 

Die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin Geyoro soll einen Vierjahresvertrag unterzeichnet haben.

1. FC Köln verleiht Rondic nach Polen

Der aussortierte Stürmer Imad Rondic verlässt den 1. FC Köln vorerst und wird auf Leihbasis für den polnischen Erstligisten Rakow Czestochowa auflaufen. Rondic war erst im Winter nach Köln gekommen und hatte einen Vierjahresvertrag erhalten.

Die großen Erwartungen konnte er jedoch nicht erfüllen, der neue Trainer Lukas Kwasniok hatte zuletzt ein Trio um Rondic aus dem Mannschaftstraining genommen.

Daten-Fauxpas: Laportes Wechsel zu Bilbao geplatzt

Transferärger bei Athletic Bilbao: Die Basken waren sich mit Al-Nassr über einen Wechsel von Aymeric Laporte schon einig gewesen, doch im Transfer Matching System (TMS) der FIFA trug der saudi-arabische Klub die relevanten Daten zu spät ein.

Das Transferfenster in Spanien war geschlossen und der ausgehandelte Dreijahresvertrag sowie die Ablöse in Höhe von 8,5 Millionen Euro somit hinfällig. Noch hat Bilbao die Hoffnung, dass die FIFA oder der spanische Verband RFEF einlenken könnten.

Wolfsburg gibt Cerny ab: Wechsel zu Besiktas

Der VfL Wolfsburg und der tschechische Nationalspieler Vaclav Cerny gehen getrennte Wege. Der 27 Jahre alte Flügelspieler wechselt nach zwei Jahren bei den Wölfen in die Türkei zu Besiktas Istanbul. Die Ablösesumme soll rund sechs Millionen Euro betragen.

Cerny war 2023 von Twente Enschede nach Wolfsburg gekommen. In 28 Pflichtspielen für den VfL schoss der 26-malige Nationalspieler sechs Tore. 

Gündogan wechselt zu Galatasaray Istanbul

Ilkay Gündogan wechselt zu Galatasaray Istanbul. Bei Manchester City konnte er zuletzt nicht mehr an seine erfolgreichen Zeiten anknüpfen und galt schon länger als Verkaufskandidat.

Während das Transferfenster in den meisten europäischen Ländern am Montag schloss, sind Wechsel in die Türkei noch bis zum 12. September möglich.

Wo die Transferfenster noch geöffnet sind

In der Bundesliga und den anderen Top-Ligen Europas ist das Transferfenster seit Montagabend um 20 Uhr geschlossen. Dennoch hat es noch in einigen anderen geöffnet, das heißt, dass Spieler dorthin noch transferiert werden können.

So hat unter anderem das Transferfenster in Österreich bis zum 6. September geöffnet, jenes in der Schweiz bis zum 9. September. Am längsten ist es in Saudi-Arabien, dorthin können Spieler bis zum 10. September wechseln - und in die Türkei gar bis zum 12. September.

Manchester City: Donnarumma kommt, Ederson geht

Italiens Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma wechselt von Paris Saint-Germain zu Manchester City. Der 26-Jährige erhält beim Team von Pep Guardiola einen Vertrag bis 2030, die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge 35 Millionen Euro betragen. Bei PSG hatte Donnarumma keine sportliche Zukunft mehr.

Vor der Transferbekanntgabe von Donnarumma hatten die Cityzens mitgeteilt, dass ihr bisheriger brasilianischer Stammtorwart Ederson zu Fenerbahçe Istanbul wechselt. 

Bayern und Co: Viele Abgänge, wenig Neue

Das Transferfenster der Bundesliga ist seit Montagabend geschlossen. Auf den letzten Metern klappte es beim FC Bayern mit der Leihe mit Nicolas Jackson. Grundsätzlich hatte die Bundesliga in diesem Transfersommer vor allem gegenüber der Premier League das Nachsehen.

FC Bayern bestätigt: Wechsel von Jackson perfekt

Kurz vor Ablauf der Wechselfrist und nach einer Transfer-Saga voller Wendungen verpflichtet der FC Bayern München nun doch den Stürmer Nicolas Jackson vom FC Chelsea. Der Rekordmeister leiht den 24-Jährigen bis zum Ende dieser Saison aus.

Die Leihgebühr soll 16,5 Millionen Euro betragen, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Ob eine Kaufoption besteht, teilte der Klub nicht mit.

Heidenheims Scienza zum FC Southampton

Der 1. FC Heidenheim muss künftig auf seinen Relegations-Helden verzichten: Leonardo Scienza wechselt zum FC Southampton in die zweite englische Liga. Für den 26 Jahre alten Mittelfeldspieler soll Heidenheim eine Ablöse von bis zu zehn Millionen Euro kassieren.

Der Offensivspieler stand noch bis 2027 unter Vertrag. Scienza hatte dem FCH in der Relegation gegen die SV Elversberg mit seinem Treffer den Klassenerhalt gesichert.

Rekord in der Premier League: Liverpool holt Isak

Für eine Premier-League-Rekordsumme hat der FCLiverpool kurz vor dem Ende der Transferfrist den schwedischen Stürmer Alexander Isak verpflichtet. Der ehemalige Dortmunder kommt nach langem Streit vom Ligarivalen Newcastle United. Medienberichten zufolge soll der 25-Jährige umgerechnet rund 145 Millionen Euro Ablöse kosten.

Als Isak-Nachfolger hatte Newcastle bereits in der vergangenen Woche den deutschen Nationalstürmer Nick Woltemade verpflichtet.

Leipzigs Openda wechselt zu Juventus Turin

Lois Openda wechselt von RB Leipzig zu Juventus Turin. Der Belgier schließt sich dem italienischen Rekordmeister zunächst auf Leihbasis an. 

Laut Medienberichten sollen die Leipziger eine Kaufpflicht in Höhe von vier Millionen für Openda erhalten. Sollte die Kaufpflicht greifen, könnten laut "kicker" bis zu 47 Millionen Euro fließen.

Freiburg verleiht Weißhaupt und Röhl

Der SC Freiburg hat am letzten Tag der Transferperiode zwei Spieler abgegeben. Mittelfeldspieler Merlin Röhl wechselt auf Leihbasis zum FC Everton. Gelingt dem Team aus Liverpool der Klassenerhalt in der Premier League, greift eine Kaufpflicht.

Zudem verleiht der SC Offensivspieler Noah Weißhaupt zu Legia Warschau. Über eine Kaufpflicht oder eine Kaufoption bei Weißhaupt machte der Klub keine Angaben.

Däne Harder wechselt zu RB Leipzig

RB Leipzig hat sich die Dienste des dänischen Toptalents Conrad Harder gesichert. Der 20 Jahre alte Angreifer kommt von Sporting Lissabon und erhält einen Vertrag bis 2030.

Die Ablösesumme soll 24 Millionen Euro betragen. In der vergangenen Saison hatte Harder fünf Tore zu Sportings Gewinn des Meistertitels beigetragen.

Spurs angeln sich Kolo Muani

Zwei Jahre nach seinem 95-Millionen-Euro-Abgang von Eintracht Frankfurt hat der Stürmer Randal Kolo Muani erneut kurz vor dem Ende der Transferfrist den Verein gewechselt.

Der 26 Jahre alte französische Nationalspieler wurde von Paris Saint-Germain für ein Jahr an Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur nach London verliehen.

