Trump: US-Gericht bestätigt Millionenstrafe wegen Verleumdung

New Yorker Gericht bestätigt Millionenstrafe: Trump soll wegen Verleumdung der Autorin E. Jean Carroll über 83 Millionen Dollar zahlen.

US-Präsident Donald Trump Quelle: action press

Ein Berufungsgericht in New York hat die Millionenstrafe gegen Donald Trump bestätigt. Trump muss gut 83 Millionen Dollar, umgerechnet rund 70 Millionen Euro an die Kolumnistin E. Jean Carroll zahlen, wie das US-Berufungsgericht für den zweiten Bezirk am Montag urteilte.

Urteil nach Verleumdungsklage von Carroll

Ein Geschworenengericht hatte Trump im Januar 2024 zu dem Schadenersatz verurteilt, weil er Carroll nach Missbrauchsvorwürfen jahrelang öffentlich verunglimpft hatte. Die heute 81-jährige Carroll hatte den zwei Jahre jüngeren Trump beschuldigt, sie im Jahr 1996 sexuell missbraucht zu haben.

Trump beschimpfte Carroll daraufhin immer wieder öffentlich und warf ihr eine Lüge vor.