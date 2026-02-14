Ein frischer Blumenstrauß ist eine Freude. Es kursieren viele Mythen und Tipps, wie der Strauß möglichst lange hält. Aber was wirkt wirklich? So verlängern Sie die Blütenpracht.

Schnittblumen sind ein schönes Geschenk, manchmal aber liefern sie schnell einen traurigen Anblick. Methoden, um die Haltbarkeit zu verlängern, gibt es viele. Doch welche Tipps helfen den Blumen wirklich? 13.02.2026 | 4:27 min

Blumen erfreuen zu vielen Gelegenheiten, nicht nur am Valentinstag. Doch oft lassen die Blumen schon nach wenigen Tagen in der Vase die Köpfe hängen. Tipps, wie Blumen länger frisch halten sollen, gibt es viele. Aber welche funktionieren auch? Eine Floristin klärt auf.

Auf Frische achten

Schon die Wahl der Blumen hat Einfluss auf die Lebensdauer. Deshalb sollte man bereits beim Kauf auf die Frische der Blumen achten. Auch wenn offene Blüten schöner aussehen, lohnt es sich, noch geschlossene oder nur teilweise geöffnete Blütenköpfe zu wählen. Denn dann sind sie frisch geerntet.

Gartenexpertin Anja Koenzen erklärt, was man im Frühjahr schon pflanzen kann und was es dabei zu beachten gibt. 04.03.2025 | 8:07 min

Blumen richtig transportieren

Blumen sollten generell so kurz wie möglich ohne Wasser transportiert werden. Allgemein reicht es, die Blumen in Papier einzuwickeln und sie an einen dunklen, kühlen Ort zu legen (zehn bis 18 Grad Celsius), zum Beispiel in den Kofferraum. Auf diese Weise können robuste Arten wie zum Beispiel Rosen bis zu einer Stunde frisch bleiben. Vorsicht ist aber bei empfindlichen Blumen wie Tulpen geboten: Sie halten ohne Wasser nur kurze Zeit.

Wir haben im Laden Utensilien, womit man die Blumen mit Wasser versorgen kann, wenn die Strecke mal weiter ist. „ Eveline Kulczycki, Floristin

Dazu zählt die sogenannte Fresh Bag, eine kleine mit Watte gefüllte Plastiktüte, die gewässert wird, und in die dann die Stängel des Straußes gesteckt werden. Alternativ kann man auch eine Plastiktüte mit feuchtem Küchenpapier füllen.

Damit Rosen gesund bleiben und üppig blühen, brauchen sie die richtige Pflege. Gartenexpertin Anja Koenzen gibt wertvolle Tipps zum Schneiden, Pflanzen und zur optimalen Versorgung. 12.06.2025 | 7:30 min

Der richtige Anschnitt

Dass man Blumen anschneiden sollte, ist kein Geheimtipp. Allerdings gibt es auch hier einiges zu beachten. Harte Stiele wie bei Rosen sollten etwa drei bis fünf Zentimeter schräg angeschnitten werden. Durch den langen Anschnitt vergrößert sich die Fläche, über die die Blumen Wasser aufnehmen können. Weiche Stiele, etwa bei Tulpen oder Narzissen, werden dagegen gerade geschnitten. Egal welcher Anschnitt: ein scharfes Messer, alternativ eine Gartenschere, ist wichtig. Ein stumpfes Messer oder eine Küchenschere quetschen die Stängel und Kapillare darin, sodass die Blumen Wasser und Nährstoffe nicht gut aufnehmen können.

Außerdem wichtig: die untersten Blätter entfernen, da sie sonst im Wasser faulen und sich schneller Bakterien bilden.

Viele Pflanzen speichern Energie für schlechte Zeiten, zum Beispiel in Knollen. Gartenexpertin Anja Koenzen erklärt, was bei Zwiebelpflanzen und anderen Frühlingsboten zu beachten ist. 15.01.2026 | 8:06 min

Sauberes Wasser und saubere Vase

Die Vase sollte immer vor der Benutzung gründlich gereinigt werden, da sich sonst schnell Bakterien bilden, die die Blumen faulen lassen.

Es reicht, die Vase etwas über die Hälfte mit Wasser zu füllen. Dabei gilt generell, dass das Wasser kalt und frisch aus dem Wasserhahn sein sollte. Ob man den Strauß dabei gebunden lässt oder aufmacht, spielt für die Haltbarkeit keine Rolle.

Nach ein paar Tagen den Strauß nochmals aus der Vase rausnehmen, das Wasser wechseln, die Vase ein bisschen säubern. „ Eveline Kulczycki, Floristin

Das Wasser sollte spätestens gewechselt werden, wenn es sich trübt oder anfängt zu riechen.

Achtung bei verschiedenen Blumensorten Manche Blumensorten vertragen sich nicht mit ihren Artgenossen. So sondern sogenannte schleimproduzierende Pflanzen wie Hyazinthen und Narzissen einen Schleim ab, der die Wasseraufnahme anderer Blumen beeinträchtigen kann. Diese Blumen daher nicht mit anderen Schnittblumen wie Rosen, Tulpen oder Gerbera in eine Vase stellen oder erst einmal für 24 Stunden in einer separaten Vase ihren Schleim absondern lassen.

Hortensien können für eine wunderschöne Farbenvielfalt sorgen. Doch was muss man bei der Pflege beachten? Gartenexpertin Anja Koenzen erklärt, was Hortensien benötigen. 17.07.2025 | 8:22 min

Blumenfrischhaltemittel benutzen

Das Tütchen mit dem Frischhaltemittel, das man beim Blumenkauf mit dazu bekommt, sollte unbedingt genutzt werden. Darin befindet sich eine Mischung aus einem Nährstoff, meist einem Zucker, sowie einer Säure, die den pH-Wert des Wassers regelt und antibakteriell wirkt. Manchmal ist noch ein Konservierungsmittel zugesetzt. Die Mittel reichern das Blumenwasser an und halten den Strauß länger frisch. Selbst anmischen sollte man es nicht und auch von anderen Hausmitteln raten Experten ab.

Frischhalte-Mythen: Falsch oder sinnvoll?

Hausmittel Haushaltsmittel wie Zucker, Essig, Backpulver oder Aspirin als Ersatz für das Frischhaltemittel aus dem Fachhandel haben keine nachgewiesene Wirkung. Im Zweifel können sie den Blumen sogar eher schaden, weil sie das Bakterienwachstum im Blumenwasser fördern. Kupfermünze im Wasser Kupfer hat zwar eine antibakterielle Wirkung, jedoch reichen einzelne Kupfermünzen in der Vase nicht aus, um Blumen vor schädlichen Bakterien im Wasser zu schützen. Täglich neu anschneiden Ob man täglich das Wasser wechseln und die Stiele neu anschneiden muss, darüber sind sich selbst Gärtner und Floristen nicht einig. Wichtig ist auf jeden Fall ein einmaliger richtiger Anschnitt zu Beginn und eventuell ein weiteres Mal, wenn das Wasser zum ersten Mal gewechselt wird. Tägliches Anschneiden schadet den Blumen aber auch nicht.

Gartenexpertin Anja Koenzen zeigt, welche Pflanzen schon im Frühling schöne Blüten tragen. Daneben empfiehlt sie Kräuter, mit denen Balkon und Garten schön grün werden. 04.04.2024 | 7:00 min

Wenn die Blumen schon welken

Bei guter Pflege sollte ein Strauß mindestens eine Woche halten. Sollte er trotz aller Tipps schneller anfangen zu welken, kann man dem entgegenwirken, indem man einzelne verwelkte Blumen entfernt, die übrigen noch einmal frisch anschneidet und gegebenenfalls in eine kleinere Vase stellt. Das macht den Strauß kompakter und gibt den übrigen Blumen mehr Möglichkeit, frisches Wasser aufzunehmen. Alternativ kann man die noch frischen Blütenköpfe abschneiden und dekorativ in eine Schale mit Wasser legen.

Tipps zur Pflege in der Vase : So bleiben Tulpen und Narzissen länger frisch Die leuchtende Pracht der Tulpen und Narzissen läutet jedes Jahr den bunten Frühling ein. Mit diesen einfachen Tipps einer Floristin halten Sie die Blumen länger frisch. von Luca Kissel mit Video 28:44

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.