Rosen, Tulpen, Gerbera und Co.:Mit diesen Tipps bleibt Ihr Blumenstrauß lange frisch
von Clara Nigratschka
Ein frischer Blumenstrauß ist eine Freude. Es kursieren viele Mythen und Tipps, wie der Strauß möglichst lange hält. Aber was wirkt wirklich? So verlängern Sie die Blütenpracht.
Blumen erfreuen zu vielen Gelegenheiten, nicht nur am Valentinstag. Doch oft lassen die Blumen schon nach wenigen Tagen in der Vase die Köpfe hängen. Tipps, wie Blumen länger frisch halten sollen, gibt es viele. Aber welche funktionieren auch? Eine Floristin klärt auf.
Auf Frische achten
Schon die Wahl der Blumen hat Einfluss auf die Lebensdauer. Deshalb sollte man bereits beim Kauf auf die Frische der Blumen achten. Auch wenn offene Blüten schöner aussehen, lohnt es sich, noch geschlossene oder nur teilweise geöffnete Blütenköpfe zu wählen. Denn dann sind sie frisch geerntet.
Blumen richtig transportieren
Blumen sollten generell so kurz wie möglich ohne Wasser transportiert werden. Allgemein reicht es, die Blumen in Papier einzuwickeln und sie an einen dunklen, kühlen Ort zu legen (zehn bis 18 Grad Celsius), zum Beispiel in den Kofferraum. Auf diese Weise können robuste Arten wie zum Beispiel Rosen bis zu einer Stunde frisch bleiben. Vorsicht ist aber bei empfindlichen Blumen wie Tulpen geboten: Sie halten ohne Wasser nur kurze Zeit.
Dazu zählt die sogenannte Fresh Bag, eine kleine mit Watte gefüllte Plastiktüte, die gewässert wird, und in die dann die Stängel des Straußes gesteckt werden. Alternativ kann man auch eine Plastiktüte mit feuchtem Küchenpapier füllen.
Der richtige Anschnitt
Dass man Blumen anschneiden sollte, ist kein Geheimtipp. Allerdings gibt es auch hier einiges zu beachten. Harte Stiele wie bei Rosen sollten etwa drei bis fünf Zentimeter schräg angeschnitten werden. Durch den langen Anschnitt vergrößert sich die Fläche, über die die Blumen Wasser aufnehmen können. Weiche Stiele, etwa bei Tulpen oder Narzissen, werden dagegen gerade geschnitten. Egal welcher Anschnitt: ein scharfes Messer, alternativ eine Gartenschere, ist wichtig. Ein stumpfes Messer oder eine Küchenschere quetschen die Stängel und Kapillare darin, sodass die Blumen Wasser und Nährstoffe nicht gut aufnehmen können.
Außerdem wichtig: die untersten Blätter entfernen, da sie sonst im Wasser faulen und sich schneller Bakterien bilden.
Sauberes Wasser und saubere Vase
Die Vase sollte immer vor der Benutzung gründlich gereinigt werden, da sich sonst schnell Bakterien bilden, die die Blumen faulen lassen.
Es reicht, die Vase etwas über die Hälfte mit Wasser zu füllen. Dabei gilt generell, dass das Wasser kalt und frisch aus dem Wasserhahn sein sollte. Ob man den Strauß dabei gebunden lässt oder aufmacht, spielt für die Haltbarkeit keine Rolle.
Das Wasser sollte spätestens gewechselt werden, wenn es sich trübt oder anfängt zu riechen.
Manche Blumensorten vertragen sich nicht mit ihren Artgenossen. So sondern sogenannte schleimproduzierende Pflanzen wie Hyazinthen und Narzissen einen Schleim ab, der die Wasseraufnahme anderer Blumen beeinträchtigen kann. Diese Blumen daher nicht mit anderen Schnittblumen wie Rosen, Tulpen oder Gerbera in eine Vase stellen oder erst einmal für 24 Stunden in einer separaten Vase ihren Schleim absondern lassen.
Blumenfrischhaltemittel benutzen
Das Tütchen mit dem Frischhaltemittel, das man beim Blumenkauf mit dazu bekommt, sollte unbedingt genutzt werden. Darin befindet sich eine Mischung aus einem Nährstoff, meist einem Zucker, sowie einer Säure, die den pH-Wert des Wassers regelt und antibakteriell wirkt. Manchmal ist noch ein Konservierungsmittel zugesetzt. Die Mittel reichern das Blumenwasser an und halten den Strauß länger frisch. Selbst anmischen sollte man es nicht und auch von anderen Hausmitteln raten Experten ab.
Frischhalte-Mythen: Falsch oder sinnvoll?
Wenn die Blumen schon welken
Bei guter Pflege sollte ein Strauß mindestens eine Woche halten. Sollte er trotz aller Tipps schneller anfangen zu welken, kann man dem entgegenwirken, indem man einzelne verwelkte Blumen entfernt, die übrigen noch einmal frisch anschneidet und gegebenenfalls in eine kleinere Vase stellt. Das macht den Strauß kompakter und gibt den übrigen Blumen mehr Möglichkeit, frisches Wasser aufzunehmen. Alternativ kann man die noch frischen Blütenköpfe abschneiden und dekorativ in eine Schale mit Wasser legen.
