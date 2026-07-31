  3. Merkliste
  4. Suche
Ratgeber

Einspeisevergütung sinkt: Das ändert sich jetzt für Solaranlagen

FAQ

Einspeisevergütung für Solarstrom sinkt:Ab August weniger Förderung: Lohnt sich eine PV-Anlage noch?

von Cornelia Petereit

|

Ab 1. August gibt es weniger Geld für Solarstrom aus neuen, privat genutzten Photovoltaik-Anlagen: Die Einspeisevergütung sinkt um ein Prozent. Wann sich PV-Anlagen dennoch lohnen.

Mann begutachtet PV-Anlage am Balkon

Die staatlich festgelegte Einspeisevergütung für neue Photovoltaikanlagen privater Haushalte wird erneut planmäßig abgesenkt. Hat das Folgen für bestehende Anlagen und ist der Einstieg weiterhin attraktiv?

30.07.2026 | 0:44 min

Ab 1. August 2026 gibt es ein Prozent weniger Einspeisevergütung: Turnusmäßig alle sechs Monate sinkt die Förderung von Solarstrom. Betreiber von neuen Photovoltaik-Anlagen, die überschüssigen Strom aus ihren privaten Anlagen ins Netz einspeisen, erhalten dann nur noch rund sieben bis zwölf Cent pro Kilowattstunde - je nach Größe der Anlage. Thomas Zwingmann, Energieexperte bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (NRW), erklärt, für wen sich eine Photovoltaik-Anlage trotzdem lohnt.

Wie hoch ist die Einspeisevergütung für Solarstrom ab August 2026?

Die exakten Fördersätze veröffentlicht die Bundesnetzagentur offiziell am 1. August. Voraussichtlich erhalten kleine Anlagen bis zehn Kilowattpeak (kWp) zukünftig etwa 7,7 Cent je Kilowattstunde (kWh), wenn Strom teilweise eingespeist wird. Bei Volleinspeisung sind es circa 12,2 Cent/kWh.

Bei PV-Anlagen mit Leistungsvermögen von zehn bis 40 kWp werden ab August wohl nur noch 6,6 Cent/kWh bei Überschusseinspeisung vergütet. Überschusseinspeisung bedeutet, dass Strom zuerst im eigenen Haus verbraucht wird. Der gerade nicht im Haus benötigte Strom aus der Photovoltaikanlage wird dann ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Bei Volleinspeisung beträgt die Förderung rund 10,2 Cent/kWh.

Luftaufnahme von Häusern mit Solaranlagen bei Volle Kanne.

Seit Juni 2026 dürfen Besitzer von Solaranlagen ihren Strom direkt in die Nachbarschaft verkaufen. Diese Voraussetzungen gelten beim sogenannten Energy Sharing.

28.05.2026 | 0:45 min

Warum wird die Solarstromförderung gekürzt?

Verbraucherschützer Zwingmann erklärt die sinkende Förderung mit der Etablierung von Photovoltaik-Anlagen am Markt. Dadurch brauche die Technik immer weniger Unterstützung. Auch sei Photovoltaik für private Haushalte über die Jahre immer günstiger geworden, "in den letzten Jahren vor allem Batteriespeicher", so Zwingmann weiter.

Die Senkung der Einspeisevergütung um ein Prozent hat voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Markt von PV-Anlagen.

Thomas Zwingmann, Leiter der Gruppe Energie und Klima, Verbraucherzentrale NRW

Geregelt ist die Einspeisevergütung im sogenannten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Das jetzige EEG gilt noch bis zum 31. Dezember 2026. Der Entwurf für das EEG 2027 wurde am 29. Juli 2026 vom Kabinett verabschiedet und liegt dem Bundestag zur Beratung vor.

Laut Entwurf soll die feste Einspeisevergütung für Neuanlagen abgeschafft werden. Eine befristete Übergangszahlung, die unter der bisherigen Einspeisevergütung liegt, soll für maximal 36 Monate gewährt werden. Neue Anlagen werden danach zur Direktvermarktung verpflichtet, für die es vier Jahre lang einen Bonus geben soll.

Im Fokus stehen vor allem Neuanlagen mit weniger als 25 Kilowatt installierter Leistung. Nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums seien vor allem kleinere PV-Anlagen aufgrund gesunkener Investitionskosten bereits ohne Förderung wirtschaftlich, wenn die Betreiber einen hohen Eigenverbrauch an Solarstrom hätten.

Quelle: Gesetzentwurf der Bundesregierung, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Solar Modul

Laut der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) soll sich der Ausbau erneuerbarer Energien stärker am Markt orientieren. Wegfallen soll die sogenannte Einspeisevergütung.

29.07.2026 | 2:35 min

Was gilt für bestehende Photovoltaik-Anlagen?

Für Bestandsanlagen ändere sich nichts, betont Zwingmann. Entscheidend sei der Zeitpunkt, an dem die PV-Anlage in Betrieb genommen wurde. Gehe die Photovoltaik-Anlage zum Beispiel am 31. Juli 2026 in Betrieb, erhalte der Betreiber die Einspeisevergütung, die am 31. Juli 2026 gelte - 20 Jahre lang.

Eine PV-Anlage, die dagegen am 3. August 2026 in Betrieb genommen werde, erhalte die ab dem 1. August 2026 geltende Vergütung - über 20 Jahre.

Solarmodule auf einem Dach und eine Graphik zu: "Recycling PV-Module"

Gut 90 Prozent der in Solarmodulen verbauten Rohstoffe lassen sich zurückgewinnen. Die speziellen Recyclingverfahren sind noch jung und eine echte Kreislaufwirtschaft noch im Aufbau.

31.03.2026 | 4:53 min

Lohnt sich eine Photovoltaik-Anlage trotz sinkender Vergütung?

Grundsätzlich lohne sich die Stromerzeugung über Solarzellen für Besitzer von Einfamilienhäusern, sagt Verbraucherschützer Zwingmann. Besonders bei anstehenden Dachsanierungen sollte geprüft werden, ob sich die Investition in eine PV-Anlage lohne oder je nach Bundesland sogar vorgeschrieben sei.

Eine Photovoltaik-Anlage rechnet sich umso schneller, je mehr des Stroms vom eigenen Dach im Haushalt verbraucht wird. Bei einem bundesweit durchschnittlichen Strompreis von etwa 30 bis 40 Cent pro Kilowattstunde hat die selbst genutzte Kilowattstunde einen deutlich höheren Wert als die eingespeiste. Für die gibt es nur rund sieben bis zwölf Cent, rechnet Zwingmann vor.

Jede Photovoltaik-Anlage muss angemeldet werden - auch Steckersolaranlagen, die "einfach" am Balkon montiert und über die Steckdose angeschlossen werden können. Hier reicht allerdings die Anmeldung beim Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur.

Photovoltaik-Anlagen, beispielsweise auf Dächern, werden ebenfalls dort angemeldet. Zusätzlich müssen sie durch den Fachbetrieb beim Netzbetreiber angemeldet werden.

Wurde die Anlage ordnungsgemäß angemeldet, erhält der Betreiber für den ins Netz eingespeisten Strom die jeweils geltende Einspeisevergütung.

Umwelt- und Klimaschutz ist nach Ansicht von Thomas Zwingmann immer ein Argument, in Photovoltaik zu investieren: "Für das Klima rechnet es sich vom ersten Moment an." So könne schon ein Steckersolargerät mit einem Modul von etwa einem Meter mal zwei Metern zwischen 200 und 400 Kilowattstunden Strom pro Jahr liefern, abhängig von der Leistung des Moduls, dem Montageort und der Ausrichtung des Moduls zur Sonne.

Cornelia Petereit ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 30.07.2026 ab 09:05 Uhr.
Themen
EnergiekriseEnergiewende

Mehr zum Thema Strom und Energiekosten

  1. Kleine Solaranlage an Balkon eines Mehrparteienhauses.

    Energy Sharing in Deutschland:Solarstrom mit den Nachbarn teilen: Worauf es ankommt

    von Christoph Voigt
    mit Video0:45
  2. Mehrfachstecker mit Schalter, dahinter liegen Euros - als Symbolbild für Stromsparen.

    Stromfresser im Haushalt:Strom sparen: Sieben Tipps, wie Sie Ihre Kosten senken

    von Marie Vandenhirtz
    mit Video4:05
  3. Digitaler Stromzähler, davor ein paar Geldscheine

    Stromkosten sparen mit Risiko:Für wen sich ein dynamischer Stromtarif lohnt

    von Sven-Hendrik Hahn
    mit Video3:35
  4. Energieautarkes Mehrfamilienhaus in Aschersleben. Der nächste Plattenbau wird gerade saniert.
    Interview

    Energiewende zu Hause:Wie Mieter weniger für Strom zahlen müssen

    mit Video29:45

Weitere Ratgeber-Themen

  1. An der Wand einer Wohnung hängt eine Klimaanlage.

    Klimaanlage nachrüsten:Klimagerät in der Mietwohnung - was ist erlaubt?

    von Ebba Petzsche
    mit Video1:31
  2. Nahaufnahme einer Hand, die ein Tablett in den Spülmittelbehälter der Spülmaschine legt.

    Spülmaschinentabs und -caps im Test:Stiftung Warentest: Diese Spülmaschinentabs überzeugen

    von Gereon Helmes
    mit Video4:46
  3. Zu sehen ist ein auf einer Landstraße stehendes Auto, ein Mensch in einer Warnweste, der dem Betrachter den Rücken zukehrt, sowie im Vordergrund ein Warndreieck

    Von Warnweste bis Reifenpannenspray:Sicherheit im Auto: Gut gerüstet für Pannen und Notfälle

    von Tim Uhlendorf
    mit Video5:58
  4. Eine Person hält ein Handy in den Händen. Auf dem Bildschirm ist das Logo von WhatsApp, ein Telefonhörer in einer Sprechblase, zu sehen.

    Neue Funktion beim Messenger:Benutzername bei WhatsApp: Darauf sollten User achten

    von André Tebbe
    mit Video0:41