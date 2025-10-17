Wehrdienst per Los und Rente: Übergeht die Politik die Jungen?

"Gerade wird über unsere Köpfe hinweg entschieden." Junge Menschen kritisieren, dass sie nicht gehört werden. Müssen sie per Los zum Bund? Sie fordern Mitsprache bei der Frage.

Wehrdienst per Los? Viele Junge sind gegen diesen Vorschlag. Und sie kritisieren, dass sie nicht einmal gefragt würden. Gerade werde "über unsere Köpfe hinweg entschieden". 17.10.2025 | 0:44 min

Navid Amani hat sich in dieser Woche ein bisschen aufgeregt über die Politik. Wehrpflicht per Losverfahren? Das findet der junge Mann falsch. Vor allem, weil ihn und seine Generation niemand gefragt habe.

Gerade wird über unsere Köpfe hinweg entschieden und nicht mit uns. Und das muss man ändern. „ Navid Amani

Er fordert den Dialog mit den Entscheidern, zum Beispiel mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). "Ich finde, er muss den Kontakt zu den Jugendlichen schaffen und auf jeden Fall uns mal fragen, was wir denn davon halten."

Das geplante Wehrdienstgesetz soll der Bundeswehr neue Rekruten bringen. Uneinigkeit gibt es über eine mögliche Änderung, die ein Losverfahren bei der Rekrutierung vorsieht. 14.10.2025 | 3:00 min

So sehen es Junge

ZDFheute hat in dieser Woche Jugendliche gefragt, wie sie die Debatte um die Wehrpflicht verfolgen. Das mögliche Losverfahren sehen viele kritisch. Johannes Engelhardt etwa sagt:

Diese Entwicklung macht mir auf jeden Fall Sorge „

Auch Daniel Fritz lehnt es ab. Per Zufall gelost zu werden, sei ein Eingriff in die Persönlichkeit von Menschen, sagt er. Und Christopher ergänzt, er würde nach dem Abitur lieber studieren, statt zum Bund zu müssen.

Wenn mich das Los treffen würde, würde ich das als sehr große Einschränkung empfinden. „ Christopher