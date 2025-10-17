Wehrdienst per Los und Rente: Übergeht die Politik die Jungen?

Wehrdienst und Rente: Übergeht die Politik die Jungen?
von Stefanie Reulmann und Dominik Rzepka
"Gerade wird über unsere Köpfe hinweg entschieden." Junge Menschen kritisieren, dass sie nicht gehört werden. Müssen sie per Los zum Bund? Sie fordern Mitsprache bei der Frage.
Navid Amani hat sich in dieser Woche ein bisschen aufgeregt über die Politik. Wehrpflicht per Losverfahren? Das findet der junge Mann falsch. Vor allem, weil ihn und seine Generation niemand gefragt habe.
Er fordert den Dialog mit den Entscheidern, zum Beispiel mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). "Ich finde, er muss den Kontakt zu den Jugendlichen schaffen und auf jeden Fall uns mal fragen, was wir denn davon halten."
So sehen es Junge
ZDFheute hat in dieser Woche Jugendliche gefragt, wie sie die Debatte um die Wehrpflicht verfolgen. Das mögliche Losverfahren sehen viele kritisch. Johannes Engelhardt etwa sagt:
Auch Daniel Fritz lehnt es ab. Per Zufall gelost zu werden, sei ein Eingriff in die Persönlichkeit von Menschen, sagt er. Und Christopher ergänzt, er würde nach dem Abitur lieber studieren, statt zum Bund zu müssen.