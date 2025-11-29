Sumatra: Hunderte Tote und Vermisste nach Überschwemmungen

Starke Regenfälle haben auf der indonesischen Insel Sumatra Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Zahlreiche Menschen kamen ums Leben, viele werden noch vermisst.

Nach starkem Unwetter in Süd- und Südostasien steigt die Zahl der Toten. In Sri Lanka gibt es mindestens 46 Tote durch einen Zyklon und in Indonesien mindestens 248 nach Erdrutschen. 29.11.2025 | 0:19 min

Nach Überschwemmungen und Erdrutschen auf der indonesischen Insel Sumatra steigt die Zahl der bestätigten Todesopfer unaufhörlich weiter. Mindestens 248 Leichen seien bisher geborgen worden, wie der Katastrophenschutz am Samstag mitteilte. Die Behörden warnen, dass die Opferzahlen weiter steigen könnten, da abgelegene Gebiete tagelang aufgrund sintflutartigen Regens für die Rettungsteams nicht erreichbar waren.

"Es gibt noch Orte, die wir nicht betreten konnten", sagte der Chef der Katastrophenschutzbehörde. Er kündigt an:

Die Daten werden sich weiter ändern. „ Suharyanto, Chef der Katastrophenschutzbehörde

Am stärksten betroffen ist Nord-Sumatra. Heftige Regenfälle hatten auf dem steilen Terrain Erdrutsche ausgelöst, ländliche Straßen weggespült und wichtige Verkehrsverbindungen unterbrochen, so die Behörden.

Katja Horneffer erklärt in 90 Sekunden, welche meteorologischen Bedingungen erfüllt sein müssen, damit sich Hurrikane, Taifune und Zyklone über warmen Ozeanen bilden. 29.09.2025 | 1:36 min

Helfer kämpfen gegen Schlamm und Trümmer

Die Monsunregenfälle der vergangenen Woche hatten dazu geführt, dass Flüsse über die Ufer traten, Teile von Bergdörfern mit sich rissen und Tausende Häuser unter Wasser setzten.

Oft fehlte den Helfern schweres Gerät, um mögliche Überlebende zu erreichen, die unter Tonnen von Schlamm und Felsen begraben waren. Hunderte von Polizisten, Soldaten und Einwohnern gruben mit bloßen Händen, Schaufeln und Hacken in Schlamm und Trümmern.

Die Zentralregierung hat zusätzliche Soldaten, Rettungskräfte sowie Flugzeuge und schweres Gerät entsandt. Zudem wurden Generatoren, Kommunikationsausrüstung und Schlauchboote bereitgestellt.

Schwere Unwetter haben in Thailand, Malaysia, Indonesien und Sri Lanka ganze Landstriche verwüstet und überflutet. Dutzende Menschen starben. 27.11.2025 | 0:38 min

Klimawandel verstärkt Monsunregen in Indonesien

Indonesien erlebt regelmäßig extreme Monsunregen. Wissenschaftler warnen, dass der Klimawandel die Häufigkeit und Intensität solcher Wetterereignisse weiter erhöhen dürfte.