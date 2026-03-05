Wehrpflicht-Debatte: Darum gehen Schüler auf die Straße

In vielen Städten demonstrieren Schülerinnen und Schüler gegen eine Wehrpflicht. In der jungen Generation wird das Thema viel diskutiert. Die Meinungen gehen auseinander.

Sie protestieren - trotz Schulpflicht - gegen eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht. In Frankfurt am Main gingen - Schätzungen zu Folge - über 400 Schülerinnen und Schüler auf die Straße.

Warum wir hier stehen, ist, weil wir Angst haben, auf andere Menschen zu schießen. „ Adam Bouchlaghem, Schüler

In über hundert deutschen Städten waren von einem überregionalen Bündnis Proteste angekündigt worden. Das Thema wird vor allem in der jüngeren Generation viel diskutiert.

Darum geht es im Wehrdienst-Modernisierungsgesetz:



Das Gesetz Am 5. Dezember 2025 hat der Bundestag ein neues Wehrdienst-Gesetz verabschiedet. Ein Dienst bei der Bundeswehr bleibt zwar vorerst freiwillig, das Gesetz bringt jedoch seit Anfang 2026 neue Pflichten mit sich. Der Fragebogen So erhalten seit Jahresbeginn 2026 alle 18-Jährigen einen Fragebogen, mit dem die Bundeswehr Motivation und Eignung ermittelt. Für Männer ist das Ausfüllen verpflichtend, für Frauen freiwillig. Die Musterung Bei den männlichen Jahrgängen ab 2008 geht das Gesetz noch einen Schritt weiter: Sie müssen künftig auch zur Musterung. Dort prüft die Bundeswehr durch ärztliche Untersuchungen und Befragungen, ob die Person für den Wehrdienst geeignet ist. Die nötigen Kapazitäten dafür müssen allerdings erst noch aufgebaut werden. Die "Bedarfswehrpflicht" Auch wenn die Wehrpflicht vorerst ausgesetzt bleibt, gilt: Werden nicht ausreichend Freiwillige für die Bundeswehr gefunden, kann es zur sogenannten "Bedarfswehrpflicht" kommen. Wie genau diese aussehen würde, regelt das aktuelle Gesetz jedoch nicht. Der Bundestag müsste darüber neu abstimmen.



Sorge vor Wiedereinführung der Wehrpflicht

Hintergrund ist das im Dezember 2025 beschlossene Wehrdienst-Modernisierungsgesetz. Ein Dienst bei der Bundeswehr bleibt zwar vorerst freiwillig, doch auf der Demonstration in Frankfurt befürchten sie, dass es noch zu einer Wehrpflicht kommen könnte.

Ich glaube, dass der Weg zur Verpflichtung schon geebnet wurde. „ Ahmed Hussein

Die aktuelle Sinus-Jugendstudie im Auftrag der Barmer Krankenkasse zeigt, dass über 60 Prozent der Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren sich große Sorgen wegen möglicher Kriege machen.

Die Kriege in Europa nehmen ja zu und es kommt halt immer näher und damit kommt die Angst, die Sorge näher. „ Lilli Langgärtner, Schülerin

Diskussion in der betroffenen Generation

Angst vor einem Krieg kann auch ein Grund sein, sich für eine Wehrpflicht auszusprechen. In der Carl-von-Weinberg Schule in Frankfurt wird das Thema unter den Jugendlichen viel diskutiert. Lilly Friedla findet, dass die Bedrohung in Europa immer näher rücke.

Man sollte gewappnet sein, für den Moment, wo es ausbricht. Und ich finde, Militär ist nicht nur unbedingt Gewalt, sondern auch einfach Abschreckung. „ Lilly Friedla, Schülerin

Die Möglichkeit zu verweigern und sich dann dafür alternativ zu etwas zu verpflichten, zum Beispiel zum Zivildienst, findet bei den Schülerinnen und Schüler Anklang.

Wenn nicht genug Freiwillige gefunden werden, finde ich, müsste die Wehrpflicht eingeführt werden. Aber auch so, dass man trotzdem sagen kann, dass ich dann vielleicht zum Zivildienst gehe. „ Elias Noah Regelein, Schüler

Und auch die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen ist ein Thema. "Ich finde, man sollte es gerecht machen", sagt Clara Schmoll. "Ich wäre zum Beispiel nicht betroffen als Frau", sagt sie, "aber ich glaube, das wäre einfach nur fair gegenüber allen, dass man alle in einen Topf wirft."

Entscheidungen über die Köpfe hinweg

Was einige Schülerinnen und Schüler auch stört, ist das fehlende Mitspracherecht in der politischen Debatte. Dorcas Donkor findet, dass in der aktuellen politischen Lage die Frage, ob Deutschland überhaupt verteidigungsfähig sei, gestellt werden müsse. Gleichzeitig würden sich jüngere Generationen eher unterrepräsentiert fühlen.

Ich habe das Gefühl, dass die jüngere Generation dann angesprochen wird oder im politischen Diskurs dann zum Thema wird, wenn es um Verpflichtungen geht. Es geht nicht um ihre Anliegen, um ihre Zukunftsperspektiven. „ Dorcas Donkor, Schülerin

Ich finde, dass die Politik mehr das Gespräch mit der Jugend suchen sollte. „ Ismael Marchouh, Schüler

Debatte über Wehrpflicht wird weitergeführt

Weder in der jungen Generation noch in der Politik reißt die Debatte ab. Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otte (CDU), äußerte bereits Zweifel am Erfolg des Prinzips der Freiwilligkeit. Seine Forderung: Sollte die Bundeswehr ihr Ziel an Rekruten verfehlen, müsse 2027 eine schnelle Entscheidung zum Thema Wehrpflicht fallen.