  3. Merkliste
  4. Suche
Politik

Wehrpflicht-Debatte: Darum gehen Schüler auf die Straße

Eilmeldung
vor 14 Minuten
Trump beruft umstrittene Heimatschutzministerin Kristi Noem ab

Schulstreik gegen Wehrpflicht:"Angst, auf andere Menschen zu schießen"

von Moritz Finger, Patrick Müthing

|

In vielen Städten demonstrieren Schülerinnen und Schüler gegen eine Wehrpflicht. In der jungen Generation wird das Thema viel diskutiert. Die Meinungen gehen auseinander.

Demo gegen Wehrpflicht

Deutschlandweit demonstrierten viele Jugendliche gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ein Großteil spricht sich dagegen aus. Mit den Demonstrationen wollen sie sich Gehör verschaffen.

05.03.2026 | 1:34 min

Sie protestieren - trotz Schulpflicht - gegen eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht. In Frankfurt am Main gingen - Schätzungen zu Folge - über 400 Schülerinnen und Schüler auf die Straße.

Warum wir hier stehen, ist, weil wir Angst haben, auf andere Menschen zu schießen.

Adam Bouchlaghem, Schüler

In über hundert deutschen Städten waren von einem überregionalen Bündnis Proteste angekündigt worden. Das Thema wird vor allem in der jüngeren Generation viel diskutiert.

Darum geht es im Wehrdienst-Modernisierungsgesetz:

Bundesschülerkonferenz Wehrpflicht

Beim Schulstreik gehe es nicht nur um den Wehrdienst: "Schüler*innen sollte Teilhabe an der Demokratie und Mitbestimmung ermöglicht werden", sagt Amy Kirchhoff, Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz.

05.03.2026 | 5:07 min

Sorge vor Wiedereinführung der Wehrpflicht

Hintergrund ist das im Dezember 2025 beschlossene Wehrdienst-Modernisierungsgesetz. Ein Dienst bei der Bundeswehr bleibt zwar vorerst freiwillig, doch auf der Demonstration in Frankfurt befürchten sie, dass es noch zu einer Wehrpflicht kommen könnte.

Ich glaube, dass der Weg zur Verpflichtung schon geebnet wurde.

Ahmed Hussein

Die aktuelle Sinus-Jugendstudie im Auftrag der Barmer Krankenkasse zeigt, dass über 60 Prozent der Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren sich große Sorgen wegen möglicher Kriege machen.

Die Kriege in Europa nehmen ja zu und es kommt halt immer näher und damit kommt die Angst, die Sorge näher.

Lilli Langgärtner, Schülerin

Losverfahren soll bei neuem Wehrdienst ueber Musterung entscheiden

Das geplante Wehrdienstgesetz soll der Bundeswehr neue Rekruten bringen. Uneinigkeit gibt es über eine mögliche Änderung, die ein Losverfahren bei der Rekrutierung vorsieht.

14.10.2025 | 3:00 min

Diskussion in der betroffenen Generation

Angst vor einem Krieg kann auch ein Grund sein, sich für eine Wehrpflicht auszusprechen. In der Carl-von-Weinberg Schule in Frankfurt wird das Thema unter den Jugendlichen viel diskutiert. Lilly Friedla findet, dass die Bedrohung in Europa immer näher rücke.

Man sollte gewappnet sein, für den Moment, wo es ausbricht. Und ich finde, Militär ist nicht nur unbedingt Gewalt, sondern auch einfach Abschreckung.

Lilly Friedla, Schülerin

Die Möglichkeit zu verweigern und sich dann dafür alternativ zu etwas zu verpflichten, zum Beispiel zum Zivildienst, findet bei den Schülerinnen und Schüler Anklang.

Wenn nicht genug Freiwillige gefunden werden, finde ich, müsste die Wehrpflicht eingeführt werden. Aber auch so, dass man trotzdem sagen kann, dass ich dann vielleicht zum Zivildienst gehe.

Elias Noah Regelein, Schüler

Und auch die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen ist ein Thema. "Ich finde, man sollte es gerecht machen", sagt Clara Schmoll. "Ich wäre zum Beispiel nicht betroffen als Frau", sagt sie, "aber ich glaube, das wäre einfach nur fair gegenüber allen, dass man alle in einen Topf wirft."

Man sieht mehrere Uniformen

Post von der Bundeswehr: Nachdem im Januar die Wehrdienst-Reform in Kraft getreten ist, werden nun alle 18-Jährigen zur Musterung geladen. Für Frauen bleibt die Musterung zunächst freiwillig.

02.02.2026 | 1:30 min

Entscheidungen über die Köpfe hinweg

Was einige Schülerinnen und Schüler auch stört, ist das fehlende Mitspracherecht in der politischen Debatte. Dorcas Donkor findet, dass in der aktuellen politischen Lage die Frage, ob Deutschland überhaupt verteidigungsfähig sei, gestellt werden müsse. Gleichzeitig würden sich jüngere Generationen eher unterrepräsentiert fühlen.

Ich habe das Gefühl, dass die jüngere Generation dann angesprochen wird oder im politischen Diskurs dann zum Thema wird, wenn es um Verpflichtungen geht. Es geht nicht um ihre Anliegen, um ihre Zukunftsperspektiven.

Dorcas Donkor, Schülerin

Abgeordnete geben bei einer namentlichen Abstimmung über das Gesetz für einen neuen Wehrdienst ihre Stimmkarten im Bundestag ab.

Der Bundestag hat grünes Licht für die Einführung eines neuen Wehrdienstes gegeben. Aus Protest gegen die Wehrdienstpläne demonstrieren heute viele Schüler mit einem „Schulstreik“.

05.12.2025 | 2:00 min

Ich finde, dass die Politik mehr das Gespräch mit der Jugend suchen sollte.

Ismael Marchouh, Schüler

Debatte über Wehrpflicht wird weitergeführt

Weder in der jungen Generation noch in der Politik reißt die Debatte ab. Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otte (CDU), äußerte bereits Zweifel am Erfolg des Prinzips der Freiwilligkeit. Seine Forderung: Sollte die Bundeswehr ihr Ziel an Rekruten verfehlen, müsse 2027 eine schnelle Entscheidung zum Thema Wehrpflicht fallen.

Über dieses Thema berichtete heute in deutschland am 05.03.2026 ab 14:00 Uhr.
Themen
StreikBildung in DeutschlandBundeswehr

Mehr zum Thema

  1. Schulstreik gegen Wehrdienst: Grossdemo in der Hamburger Innenstadt

    Schülerproteste gegen Wehrdienst-Pläne :"Schlimm, dass ich lernen soll, auf Menschen zu schießen"

    von Franz-Vinzenz Reitzler
    mit Video1:30
  2. Wehrdienst Reaktionen

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Stimmen zum neuen Wehrdienstgesetz

    von Maike Verlaat-Violand
    Video1:10
  3. Kleidung der deutschen Bundeswehr
    FAQ

    Versand soll im Januar starten:Fragebogen zum neuen Wehrdienst: Was steht drin?

    mit Video0:37
  4. Musterungsbrief

    Post von der Bundeswehr:Wenn der Musterungsbrief im Briefkasten landet

    von Svenja Bergerhoff und Svenja Dohmeyer
    mit Video13:51
  5. Symbolbild: Rekruten bei der Gefechtsausbildung im Rahmen eines Medientages zur Basisausbildung bei der Bundeswehr

    Verpflichtende Musterung:Bundestag beschließt neuen Wehrdienst

    mit Video2:00