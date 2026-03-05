Wehrpflicht-Debatte: Darum gehen Schüler auf die Straße

Schulstreik gegen Wehrpflicht:"Angst, auf andere Menschen zu schießen"
von Moritz Finger, Patrick Müthing
In vielen Städten demonstrieren Schülerinnen und Schüler gegen eine Wehrpflicht. In der jungen Generation wird das Thema viel diskutiert. Die Meinungen gehen auseinander.
Sie protestieren - trotz Schulpflicht - gegen eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht. In Frankfurt am Main gingen - Schätzungen zu Folge - über 400 Schülerinnen und Schüler auf die Straße.
In über hundert deutschen Städten waren von einem überregionalen Bündnis Proteste angekündigt worden. Das Thema wird vor allem in der jüngeren Generation viel diskutiert.
Darum geht es im Wehrdienst-Modernisierungsgesetz:
Sorge vor Wiedereinführung der Wehrpflicht
Hintergrund ist das im Dezember 2025 beschlossene Wehrdienst-Modernisierungsgesetz. Ein Dienst bei der Bundeswehr bleibt zwar vorerst freiwillig, doch auf der Demonstration in Frankfurt befürchten sie, dass es noch zu einer Wehrpflicht kommen könnte.
Die aktuelle Sinus-Jugendstudie im Auftrag der Barmer Krankenkasse zeigt, dass über 60 Prozent der Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren sich große Sorgen wegen möglicher Kriege machen.
Diskussion in der betroffenen Generation
Angst vor einem Krieg kann auch ein Grund sein, sich für eine Wehrpflicht auszusprechen. In der Carl-von-Weinberg Schule in Frankfurt wird das Thema unter den Jugendlichen viel diskutiert. Lilly Friedla findet, dass die Bedrohung in Europa immer näher rücke.
Die Möglichkeit zu verweigern und sich dann dafür alternativ zu etwas zu verpflichten, zum Beispiel zum Zivildienst, findet bei den Schülerinnen und Schüler Anklang.
Und auch die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen ist ein Thema. "Ich finde, man sollte es gerecht machen", sagt Clara Schmoll. "Ich wäre zum Beispiel nicht betroffen als Frau", sagt sie, "aber ich glaube, das wäre einfach nur fair gegenüber allen, dass man alle in einen Topf wirft."
Entscheidungen über die Köpfe hinweg
Was einige Schülerinnen und Schüler auch stört, ist das fehlende Mitspracherecht in der politischen Debatte. Dorcas Donkor findet, dass in der aktuellen politischen Lage die Frage, ob Deutschland überhaupt verteidigungsfähig sei, gestellt werden müsse. Gleichzeitig würden sich jüngere Generationen eher unterrepräsentiert fühlen.
Debatte über Wehrpflicht wird weitergeführt
Weder in der jungen Generation noch in der Politik reißt die Debatte ab. Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otte (CDU), äußerte bereits Zweifel am Erfolg des Prinzips der Freiwilligkeit. Seine Forderung: Sollte die Bundeswehr ihr Ziel an Rekruten verfehlen, müsse 2027 eine schnelle Entscheidung zum Thema Wehrpflicht fallen.
Schülerproteste gegen Wehrdienst-Pläne :"Schlimm, dass ich lernen soll, auf Menschen zu schießen"von Franz-Vinzenz Reitzlermit Video1:30
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Stimmen zum neuen Wehrdienstgesetzvon Maike Verlaat-ViolandVideo1:10
- FAQ
Versand soll im Januar starten:Fragebogen zum neuen Wehrdienst: Was steht drin?mit Video0:37
Post von der Bundeswehr:Wenn der Musterungsbrief im Briefkasten landetvon Svenja Bergerhoff und Svenja Dohmeyermit Video13:51
Verpflichtende Musterung:Bundestag beschließt neuen Wehrdienstmit Video2:00