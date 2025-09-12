Nach Drohnen über Polen:Nato startet Stärkung der Ostflanke
Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den Luftraum Polens reagiert die Nato mit einer Stärkung der Ostflanke. Deutschland und andere Nato-Länder verstärken ihre Ressourcen.
Mit einer neuen Initiative zur Stärkung ihrer Ostflanke hat die Nato auf das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum reagiert.
Unterdessen sorgt ein Militärmanöver von Russland und Belarus an der Ostflanke der Nato für zusätzliche Spannungen.
Nato: Einsatz "Eastern Entry" startet sofort
Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Oberbefehlshaber der Nato-Truppen in Europa, General Alexus Grynkewich, kündigte Nato-Generalsekretär Mark Rutte an, der Militäreinsatz werde "eine Reihe von Ressourcen" aus Ländern wie Deutschland, Dänemark, Frankreich und Großbritannien umfassen und "in den kommenden Tagen" starten.
Zusätzlich zu "traditionellen militärischen Fähigkeiten" umfasse er auch "Elemente, die speziell auf die besonderen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Drohnen ausgerichtet sind", erläuterte Rutte. Grynkewich sagte, er habe den Einsatzbefehl bereits gegeben, Eastern Sentry starte "sofort".
Deutschland verdoppelt Eurofighter-Kampfjets
In der Nacht zum Mittwoch waren mindestens 19 Drohnen tief in den Luftraum des EU- und Nato-Lands Polen eingedrungen, mehrere der Drohnen wurden abgeschossen. Polen und Nato-Verbündete wie Deutschland verurteilten den Vorfall als gezielte Provokation gegen das gesamte westliche Militärbündnis. Rutte sagte, die Bewertung der Vorfälle vom Mittwoch dauere noch an.
- Drohnen-Vorfall: Polen ruft nach der Nato
Deutschland kündigte an, die Zahl der zur Überwachung des polnischen Luftraums eingesetzten Eurofighter-Kampfjets von zwei auf vier zu verdoppeln. Frankreich kündigte die Bereitstellung von drei Rafale-Kampfjets für die Überwachung der Nato-Ostgrenze an.
Mehrere russische Botschafter einbestellt
Moskau bestritt einen gezielten Angriff. US-Präsident Donald Trump äußerte sich zurückhaltend zu der Verletzung des polnischen Luftraums und schloss ein Versehen Moskaus nicht aus: "Es könnte ein Fehler gewesen sein", sagte er. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk erwiderte im Onlinedienst X:
Die Bundesregierung hatte wegen des Drohnen-Vorfalls den russischen Botschafter einbestellt. Auch der russische Botschafter in Paris wurde einbestellt, die EU bestellte die Botschafter von Russland und Belarus ein.
Militärmanöver in Belarus gestartet
Das Verteidigungsministerium in Moskau verkündete am Freitagmorgen derweil den Beginn des Militärmanövers "Sapad-2025". Der Großteil der Übungen findet nach Angaben aus Belarus bis Dienstag östlich der Hauptstadt Minsk statt - rund hundert Kilometer von der Grenze zum EU- und Nato-Land Litauen entfernt.
Polen, Litauen und Lettland haben wegen des Manövers ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft und den Flugverkehr eingeschränkt. Polen ordnete zudem die Schließung seiner Grenze zu Belarus an. Die Nato erklärte, von den Übungen gehe keine "unmittelbare militärische Bedrohung" aus. Sie beobachte das Militärmanöver jedoch genau.
Es sei bekannt, dass Russland Militärübungen als politische Drohgebärde nutze.
