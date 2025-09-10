Drohnen über Polen abgeschossen: Was sind jetzt die Folgen?

Polen hat mehrere Flugobjekte über seinem Luftraum abgeschossen. Es soll sich um russische Drohnen handeln. Was ist dazu bekannt und welche Folgen könnte der Vorfall jetzt haben?

Seit Wochen tauchen über dem polnischen Luftraum immer wieder Flugobjekte mutmaßlich russischer Herkunft auf. In der Nacht zu Mittwoch hat die polnische Luftwaffe nun erstmals mehrere der Drohnen abgeschossen. Bislang gibt es keine Berichte über Tote oder Verletzte. Flughäfen im Land blieben am Mittwochmorgen geschlossen; die Regierung Polens berät das weitere Vorgehen. Was wir über die Lage bislang wissen.

Was ist zu den Flugobjekten bekannt?

Das Oberkommando der polnischen Streitkräfte sprach von "mehr als einem Dutzend" Flugobjekten, die in den polnischen Luftraum eingedrungen seien. Sie wurden durch aufsteigende Kampfflugzeugen abgeschossen. Die genaue Flugroute der Drohnen ist nicht bekannt - etwa ob sie Ziele innerhalb Polens anvisierten, oder über polnisches Gebiet die Ukraine treffen sollten.

Bislang machten die polnischen Behörden keine offiziellen Angaben, um welche Art von Drohnen es sich handelt. Erste Fotos von einem der Absturzorte, die der Fernsehsender RepublikaTV veröffentlichte, zeigen ein Drohnen-Modell russischer Herkunft. Dabei handelt es sich um eine Version einer Gerbera-Drohne, die von Russland seit Mitte 2024 eingesetzt werden. Es handelt sich dabei um Einweg-Drohnen. Von ihnen gibt es unterschiedliche Ausführungen, etwa mit eingebautem Sprengsatz oder solche zur elektronischen Kampfführung. Sie haben eine Reichweite von bis zu mehreren Hundert Kilometern.

Polnische Medien veröffentlichten am Morgen ebenfalls Fotos eines beschädigten Wohnhauses in der Ortschaft Włodawa in der Region Lublin. Sie liegt in unmittelbarer Nähe der Grenzen zu Belarus und der Ukraine. Weitere Trümmerteile wurden in der Nähe des ostpolnischen Biala Podlaska gefunden. Ob die Flugobjekte nur dort, oder auch andere Grenzabschnitte überflogen, ist noch nicht bekannt.

Wie reagiert Polen auf den Vorfall?

Polizei und Militär sind weiterhin auf der Suche nach Drohnen oder Drohnenteilen. Der Generalstab rief die Bevölkerung auf, sich gefundenen Trümmerteilen nicht zu nähern, sondern den Notruf zu wählen und die Polizei über den Fund zu informieren. Am Himmel über dem östlichen Polen kreisten am Morgen Luftaufklärer der polnischen Streitkräfte, um den Luftraum weiter zu beobachten.

Alle Polizeieinheiten sowie Soldaten der polnischen Armee und anderer Dienste befinden sich in höchster Alarmbereitschaft. „ Polnische Polizei auf X

"Wir haben es mit einer groß angelegten Provokation zu tun", sagte Polens Regierungschef Donald Tusk in einer ersten Stellungnahme. Polen sei bereit, solche Provokationen abzuwehren, so Tusk. "Die Lage ist ernst, und wir müssen uns ohne Zweifel auf verschiedene Szenarien vorbereiten."

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat im Zusammenhang mit den Vorfällen in Polen eine vorsätzliche Verletzung des polnischen Luftraums nicht ausgeschlossen. Es gebe "Anzeichen, dass es absichtlich war, nicht aus Versehen", schrieb Kallas am Mittwoch im Onlinedienst Bluesky. Es handele sich um die "schwerwiegendste Verletzung des europäischen Luftraums durch Russland seit Kriegsbeginn", fügte sie hinzu. Eine russische Stellungnahme zum Vorfall liegt bislang nicht vor.

Könnten es auch Flugobjekte der Ukraine sein?

Der aktuelle Vorfall weckt Erinnerungen an den 15. November 2022 - damals war eine Rakete nahe der ukrainisch-polnischen Grenze eingeschlagen. Zwei Menschen starben. Zunächst hatte die Ukraine Moskau einen Angriff auf polnisches Gebiet vorgeworfen, später stellte sich heraus, dass die Fehlfunktion einer ukrainischen Flugabwehrrakete für die Explosion verantwortlich war.

Es gibt keinerlei Hinweise, dass die Flugobjekte im aktuellen Fall ukrainischer Herkunft sein könnten. Die Ukraine setzt keine Drohnen dieser Bauform ein. Der Ablauf des aktuellen Vorfalls unterscheidet sich nach aktuellem Wissensstand grundlegend vom Einschlag der Flugabwehrrakete, etwa da mehrere Orte betroffen sind.

Die Zahl verdächtiger Drohnenflüge mutmaßlich russischer Herkunft hat in mehreren europäischen Staaten, darunter auch Deutschland, in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. Meist handelt es sich dabei um kleinere Beobachtungsdrohnen, die im Anschluss auch nicht gefunden und sichergestellt werden können. Vermehrt kommen dabei aber auch größere Flugobjekte zum Einsatz, die etwa von Schiffen in der Ostsee aus starten.

Die Lage ist auch deshalb angespannt, weil am Freitag das russisch-belarussische Großmanöver Sapad-2025 startet. Seit Jahren üben beide Nationen darin für eine militärische Konfrontation mit der Nato.

Ist der Vorfall ein Angriff auf die Nato?

Eine solche Verletzung des Luftraums kann, insbesondere wenn er vorsätzlich geschieht, vom Betroffenen theoretisch als Angriff gewertet werden. Die Agentur Reuters zitierte am Vormittag einen namentlich nicht genannten Nato-Vertreter, wonach das Bündnis den Vorfall nicht als Angriff werte.

Dennoch äußern manche Kommentatoren in den sozialen Medien die Sorge, die Nato könne den Bündnisfall ausrufen. Für so eine Folgerung gibt es aktuell keine Anhaltspunkte.

Die Bündnisverpflichtungen des Nordatlantikvertrags greifen nicht automatisch. Ein betroffenes Land muss den entsprechenden Mechanismus aktivieren und der Vorfall im Nordatlantikrat besprochen werden. Dabei gibt es nicht nur den bekannten Artikel 5, der den sogenannten Bündnisfall behandelt, sondern auch den für weniger drastische Vorfälle gedachten Artikel 4. Er sieht zwar gemeinsame Beratungen und ggf. Maßnahmen im Bündnis vor, die müssen aber nicht militärischer Natur sein.

Artikel-4-Beratungen finden in der Regel nach schwerwiegenden militärischen Vorfällen oder mit Blick auf besondere sicherheitspolitische Ereignisse statt. „ Bundesministerium der Verteidigung

In der Nato-Geschichte wurde Artikel 5 ein einziges Mal in Anspruch genommen, von den USA nach dem 11. September 2001. Beratungen nach Artikel 4 gab es insgesamt sieben Mal, zuletzt nach Russlands Einmarsch in die Ukraine 2022. Ob Polen sich nun an den Nordatlantikrat wenden wird, ist noch nicht bekannt. Die Nato teilte mit, dass sie sich im Austausch mit der Regierung in Warschau befinde.

