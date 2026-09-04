Regierung in Thüringen: Wie es nach den BSW-Austritten weitergeht

Deutschlands einzige Brombeer-Koalition gerät nach mehreren Austritten aus der Thüringer BSW-Fraktion ins Schlingern. Weiterarbeiten will die Regierung trotzdem. Was bedeutet das?

Wie es nach den BSW-Austritten in Thüringen weitergeht

Die Pressekonferenz mit der Thüringer BSW-Fraktionsvorsitzenden Sigrid Hupach und der BSW-Landesvorsitzenden Katja Wolf zu den Austritten aus der Partei. 04.09.2026 | 21:24 min

Die Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD in Thüringen muss sich neu erfinden: Nach langem Streit zwischen BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht und der Thüringer Landesvorsitzenden Katja Wolf ziehen die BSW-Spitze und die Mehrheit der Landtagsabgeordneten in Thüringen einen Schlussstrich und treten aus der Partei aus. Wie geht es in Thüringen nun weiter?

Kann Thüringens Landesregierung weitermachen?

Das ist der Plan von Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und Wolf. Doch einfach dürfte es nicht werden. Bisher hatte die ungewöhnliche Koalition aus CDU, BSW und SPD mit 44 von 88 Sitzen im Parlament ein Patt - und konnte von der Opposition nicht überstimmt werden. Das ändert sich nun.

Anfang der Woche trat ein BSW-Abgeordneter aus der Partei aus. Mitte der Woche erklärten drei weitere Abgeordnete ihren Austritt aus Partei und Fraktion. Nun trat eine Gruppe von neun Abgeordneten um Katja Wolf aus der Partei aus. Wolf ist Finanzministerin und Vize-Ministerpräsidentin. Damit bleiben zunächst zwölf Abgeordnete in der Fraktion, davon haben zehn ihren Parteiaustritt erklärt, und zwei stehen Voigt kritisch gegenüber.

Die Brombeer-Koalition steckt weiterhin in der Krise. Weitere neun BSW-Abgeordnete wollen die Landtagsfraktion verlassen, darunter drei Minister. 04.09.2026 | 3:02 min

Was ändert sich an den Mehrheitsverhältnissen?

Das bedeutet, dass Voigt nun möglicherweise nur noch mit 39 statt 44 Stimmen fest rechnen kann. Aber noch haben sich nicht alle Akteure positioniert. Die drei abtrünnigen Abgeordneten, die eine neue Gruppe gründen wollen, hatten bereits signalisiert, dass es aus ihrer Sicht die größten Überschneidungen mit der Koalition gebe. Eine Garantie für Zustimmung ist das aber zunächst nicht. Voigt zeigte sich mit Blick auf das Vertrauensverhältnis in der Koalition optimistisch:

Wir haben ein gemeinsames Verständnis von unserem Regierungsauftrag. „ Mario Voigt, Ministerpräsident von Thüringen

SPD-Landeschef Georg Maier sagte, er müsse die neue Lage "selbstverständlich" erstmal in den Gremien der Partei diskutieren. "Dem kann ich jetzt nicht vorgreifen."

Vor wenigen Tagen hatten drei Abgeordnete angekündigt, das Thüringer BSW und dessen Landtagsfraktion zu verlassen. Damit schrumpft die Fraktion auf zwölf Mitglieder. Die Ausgetretenen haben nach eigenen Angaben eine neue Partei gegründet. 02.09.2026 | 2:12 min

Welche Rolle hat die Linke?

Durch das Straucheln der Koalition und die Abspaltung der Thüringer BSW-Führung dürfte der Einfluss der Linken wachsen. Auch bisher war Voigts Koalition auf das Verhalten der Linken im Parlament angewiesen - nun aber umso mehr. Thüringens Linke-Fraktionschef Christian Schaft forderte neue Gesprächsformate.

Mit dem heutigen Tag ist aus unserer Sicht die Regierungskoalition geplatzt. „ Christian Schaft, Linke-Fraktionschef in Thüringen

Thüringens BSW-Chefin Katja Wolf sprach vergangene Woche bei "Markus Lanz" über die Regierungsfähigkeit des BSW, ihr Verhältnis zu Parteigründerin Sahra Wagenknecht und den Umgang des BSW mit der AfD. 28.08.2026 | 76:53 min

Wie geht es mit der BSW-Fraktion weiter?

Der geschäftsführende Vorstand des Thüringer BSW werde zurücktreten, kündigte Wolf an. Der zweite Landesvorsitzende Gernot Süßmuth erklärte bereits, er lege sein Amt nieder. Ein für Sonntag geplanter Sonderparteitag, bei dem es um die umstrittene Thüringer Regierungsbeteiligung gehen sollte, wurde abgesagt.

Nach Angaben der bisherigen Fraktionsvorsitzenden Sigrid Hupach besteht die Fraktion zunächst weiter mit zwölf Abgeordneten, von denen zehn nicht mehr der Partei angehören. In der kommenden Woche werde beraten, wie es mit der Fraktion weitergehe. Der Abgeordnete Alexander Kästner brachte eine Auflösung und mögliche Neugründung ins Gespräch.

Die BSW-Bundesspitze hatte jüngst den Rücktritt des Thüringer CDU-Ministerpräsidenten Mario Voigt und das Ende der Brombeer-Koalition gefordert. Die Thüringer BSW stellte sich dagegen. 17.08.2026 | 2:49 min

Wie kam es zum Bruch mit BSW-Gründerin Wagenknecht?

Nach dem guten Abschneiden des BSW mit 15,8 Prozent bei der Landtagswahl im September 2024 schienen sich Wolf und Wagenknecht eigentlich einig zu sein: Man wollte regieren. Wagenknecht selbst warb bei einem Landesparteitag:

Stimmt heute dem Koalitionsvertrag zu. Ich denke, es ist ein guter Kompromiss. „ Sahra Wagenknecht, BSW-Gründerin

Dann folgte die Entfremdung. 2025 drängte Wagenknecht Wolf erfolglos zum Rückzug vom Landesparteivorsitz und bezeichnete die Regierungsbeteiligung in Thüringen als Fehler.

Beim BSW-Bundesparteitag im Dezember 2025 schienen die Thüringer schon isoliert. Unausweichlich wurde der Bruch wohl vor drei Wochen: Wagenknecht forderte, das BSW solle Voigt die Unterstützung entziehen. Wolf und Co. weigerten sich.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa