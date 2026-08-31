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Thüringen: BSW-Abgeordneter Matthias Herzog verlässt Partei

Differenzen zur Bundesspitze:Thüringen: BSW-Abgeordneter Herzog verlässt die Partei

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Der Thüringer Landtagsabgeordnete Matthias Herzog verlässt das BSW. Die Partei regiert dort in der "Brombeer-Koalition". Den Austritt begründet er mit Differenzen zur Bundesspitze.

Matthias Herzog (BSW)

Matthias Herzog hat seinen Austritt aus dem BSW verkündet. (Archivbild)

Quelle: Imago

Der Thüringer Landtagsabgeordnete Matthias Herzog verlässt das BSW. Wie Herzog gegenüber ZDFheute sagte, sei seine Entscheidung lange überlegt gewesen. Er habe sie am Montagmorgen verkündet.

Eine "innere Zerrissenheit und Distanz" zur Partei seien Gründe für seinen Austritt, sagte Herzog ZDFheute. Bereits seit über einem Jahr beobachte er eine problematische kommunikative Kultur in seiner Partei. In Thüringen regiert die sogenannte "Brombeer-Koalition" aus CDU, BSW und SPD.

BSW-Fraktionssitzung in Thüringen

Das BSW Thüringen steht zur Koalition mit CDU und SPD. Damit stellt es sich gegen die Bundesspitze der Partei. Die hatte verlangt, die Zusammenarbeit mit CDU-Ministerpräsident Voigt zu beenden.

17.08.2026 | 1:26 min

Herzog gegen Regierungsbeteiligung der AfD

Auch politische Ausrichtungen, etwa die Diskussion um eine mögliche Regierungsbeteiligung der AfD in Sachsen-Anhalt, könne er nicht mittragen.

Ich verlasse die Partei, aber nicht meine politischen Überzeugungen.

Matthias Herzog, Landtagsabgeordneter in Thüringen

Das BSW fordert für Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern einen überparteilichen Ministerpräsidenten, der mit wechselnden Mehrheiten regieren soll - auch unter Einbindung der AfD. 

Die Parteigründerin Sahra Wagenknecht hält überdies eine themenbezogene Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen-Anhalt für möglich.

Wahlplakat BSW

Vor der Wahl in Sachsen-Anhalt kämpft das BSW um den Einzug in den Landtag. Parteigründerin Sahra Wagenknecht kündigt an, einzelne Vorhaben der AfD im Land unterstützen zu wollen.

21.08.2026 | 1:55 min

Herzog will Abgeordneter bleiben

Herzog kündigte an, er wolle sein Abgeordneten-Mandat im Thüringer Landtag behalten. Die BSW-Fraktion muss nun entscheiden, ob er künftig parteiloses Fraktionsmitglied bleiben darf.

In Erfurt regieren CDU, BSW und SPD in einer Brombeer-Koalition, die im Parlament bisher auf 44 der 88 Stimmen kommt. Damit ist sie bereits jetzt für eine Mehrheit auf die Unterstützung der Linkspartei angewiesen. Ohne Herzog wäre die Regierung mit nur noch 43 Stimmen in der Minderheit.

BSW Interner Streit

Nach Entzug seines Doktortitels steht Thüringens Ministerpräsident unter Druck. Die BSW-Bundesspitze fordert Voigts Rücktritt – der innerparteiliche Konflikt verschärft sich.

14.08.2026 | 2:30 min

Thüringer BSW stellte sich gegen Bundesspitze

Mit ihrem Verbleib in der Koalition hatte sich die Thüringer BSW-Landtagsfraktion offen gegen die Forderungen der Bundesspitze gestellt, die gefordert hatte, Ministerpräsident Mario Voigt nicht länger zu unterstützen. Hintergrund ist die Aberkennung von Voigts Doktortitel durch die TU Chemnitz.

In einer innerparteilichen Abstimmung sprachen sich jedoch 13 der 15 BSW-Fraktionsmitglieder für den Verbleib in der Koalition aus. Ein Misstrauensvotum der AfD gegen Voigt scheiterte im Landtag.

Voigt wird vorgeworfen, in seiner Dissertation aus dem Jahr 2008 unsauber gearbeitet zu haben. Die ersten Plagiatsvorwürfe waren kurz vor der Landtagswahl 2024 aufgekommen. Die Technische Universität Chemnitz hatte an ihrer Entscheidung festgehalten, Voigt den Doktortitel zu entziehen. Ein dagegen eingelegter Widerspruch sei per Beschluss zurückgewiesen worden, teilte die Hochschule mit. Voigt hatte alle Vorwürfe bereits bei Bekanntwerden des Titelentzugs im Januar als "nicht nachvollziehbar" bezeichnet.

Quelle: dpa

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Quelle: ZDF
Über das BSW in Thüringen berichtete das ZDF in verschiedenen Sendungen, etwa in den heute-Nachrichten am 17.08.2026 ab 17:00 Uhr.
Themen
BSWThüringenSahra Wagenknecht

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