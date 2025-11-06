Özdemir hält Stadtbild-Debatte für "holzschnittartig"

Grünen-Politiker übt Kritik:Özdemir findet Stadtbild-Debatte zu "holzschnittartig"
Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hält die Stadtbild-Debatte für zu "holzschnittartig" und fordert, parteiübergreifend mehr fürs Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum zu tun.
Der Grünen-Politiker und Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Cem Özdemir, hat die Debatte um die "Stadtbild"-Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz als "holzschnittartig" kritisiert.
"Die einen verschließen die Augen und tun so, als hätten wir gar kein Problem, und auf der anderen Seite haben wir Leute, die den Eindruck erwecken, als seien Menschen mit Migrationshintergrund für jedes Problem in diesem Land verantwortlich", sagte Cem Özdemir dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
"Stadtbild"-Debatte: Özdemir will Sicherheitsgefühl verbessern
"Es gibt migrantisch geprägte Milieus, in denen sich archaische und patriarchale Strukturen verfestigen, die insbesondere für Frauen eine Bedrohung sind", sagte Özdemir. Genauso gebe es in Deutschland - vor allem in Teilen Ostdeutschlands - Orte, an denen sich Menschen mit Migrationshintergrund unsicher fühlten, "weil sie nicht so aussehen, als würden sie direkt von den Wikingern abstammen".
Özdemir forderte zugleich mehr Anstrengungen für ein besseres Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum. Der Grünen-Politiker sagte:
Merz hatte mit "Stadtbild"-Aussagen polarisiert
Die aktuelle Diskussion um öffentliche Sicherheit und Migration hatte sich an einer Aussage des Bundeskanzlers entzündet. Dieser hatte Mitte Oktober bei einem Termin gesagt, die Bundesregierung korrigiere frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik und mache Fortschritte.
Erst eine Woche später wurde der Bundeskanzler konkreter: Probleme machten jene Migranten, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hätten, nicht arbeiteten und sich nicht an Regeln hielten.
