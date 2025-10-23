heute journal - der Podcast:"Stadtbild" – was will CDU-Kanzler Merz?

Wer gehört zum Stadtbild und wer nicht? Und was meint Friedrich Merz damit überhaupt? Der CDU-Chef hat mit seinen Aussagen in der vergangenen Woche für Empörung und Irritationen gesorgt. War das ein unüberlegter Ausrutscher oder bewusst gesetzte Worte? Und welche Strategie verfolgt die CDU in der Abgrenzung zur AfD? Darüber sprechen Host Helene Reiner und heute journal Moderator Christian Sievers mit dem ZDF-Hauptstadtkorrespondenten Mathis Feldhoff.

Die CDU hat sich in dieser Woche intensiv mit ihrer Strategie im Umgang mit der AfD beschäftigt. Parteivorsitzender Friedrich Merz erteilte einer Zusammenarbeit mit der AfD eine deutliche Absage und bezeichnete sie als „Hauptgegner“.

In der CDU gilt weiterhin der sogenannte Unvereinbarkeitsbeschluss, der eine Kooperation sowohl mit der AfD als auch mit der Linken ausschließt. Damit will sich die Partei ganz deutlich von den politischen Rändern abgrenzen und ihre eigenen Werte schützen. Gleichzeitig ist so ein Beschluss auch ein klares Signal an die Basis: Er schafft Orientierung und verhindert, dass einzelne Mitglieder eigene Bündnisse mit der AfD oder der Linken eingehen.

Auch im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht, dass sie jede Zusammenarbeit mit verfassungsfeindlichen, demokratiefeindlichen und rechtsextremen Parteien ausschließen. Auf allen politischen Ebenen. Die AfD wird in mehreren Bundesländern vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft.

Außerdem schauen wir nach Paris. Beim spektakulären Raub im Louvre haben Diebe Schmuck von unschätzbarem Wert erbeutet. Im Internet sorgt der Coup inzwischen für reichlich Aufsehen und wird zum viralen Meme.

Folge verpasst? Hier gibt es jederzeit alle derzeit verfügbaren Folgen von "heute journal - der Podcast".