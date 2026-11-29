Am Freitag hat Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) seine Vorschläge für die Rentenreform vorgestellt. Danach hagelte es Kritik - doch Schweitzer steht hinter seinen Ideen.

Für kurze Zeit lag im Streit um die Rentenreform eine Einigung in der Luft, als Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) seine Vorstellungen präsentierte. Doch die Diskussion geht weiter. 29.11.2026 | 3:50 min

Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) bleibt trotz scharfer Kritik aus der Union bei seinem Renten-Vorschlag. Dieser sei eine "gute Grundlage für eine Einigung", so der Minister im Interview in der ZDF-Sendung "Berlin direkt".

Was ich vorschlage, ist nicht SPD pur, nicht CDU pur, nicht CSU pur, sondern Vernunft pur. „ Alexander Schweitzer (SPD), Bundesarbeitsminister

Am Freitag hatte Schweitzer überraschend seine Vorschläge für eine Rentenreform vorgestellt. Mit der Union war das vorher nicht abgestimmt und entsprechend verstimmt reagierten einige CDU-Politiker.

Der Vorsitzende der "Jungen Union" - der Jugendorganisation der Union - Johannes Winkel warf Schweitzer im ZDF-Interview vor, "nur SPD-Vorschläge umzusetzen".

Man kann insgesamt das Land nur gemeinsam und nicht gegeneinander regieren und das würde ich mir öfter auch von der SPD wünschen. „ Johannes Winkel (CDU), Vorsitzender der "Jungen Union"

Die Reaktionen auf die Pläne für die Rentenreform fallen gemischt aus. Besonders aber beim Koalitionspartner stoßen die Ideen des SPD-geführten Arbeitsministeriums auf Kritik. 28.11.2026 | 2:09 min

Schweitzer: Koalition kann durch Vorschlag "zusammenwachsen"

Besonders der Vorschlag, die "Rente mit 63" nicht abzuschaffen, sorgt in der Unionsfraktion für Unmut. Die Rentenkommission hatte die Streichung eigentlich vorgeschlagen und auch die Koalitionsspitzen hatten sich darauf geeinigt. Einige Ministerpräsidenten von CDU und SPD setzten sich danach aber dafür ein, die abschlagsfreie Rente zu erhalten.

Ähnlich äußerte sich auch Schweitzer, bevor er Arbeitsminister wurde. Im Interview mit dem ZDF berief er sich am Sonntag auf den Koalitionsvertrag. Dort habe man "gemeinsam festgestellt", dass die abschlagsfreie Rente "auch in Zukunft möglich sein soll". Dass die Koalition daran zerbrechen könnte, glaube Schweitzer nicht. Im Gegenteil:

Ich glaube, dass die Rente und wie wir mit der Rente umgehen, etwas zur Zusammenarbeit und zum Zusammenwachsen der Koalition beitragen kann. Meine Vorschläge können dazu beitragen. „ Alexander Schweitzer (SPD), Bundesarbeitsminister

Vorschlag: "Rente mit 63" soll eingeschränkt werden

Der Vorschlag aus dem Arbeitsministerium sieht jetzt vor, dass man weiterhin nach 45 Beitragsjahren abschlagsfrei in Rente gehen darf. Zeiten, in denen Arbeitslosen- oder Krankengeld bezogen wurde, sollen in Zukunft aber nicht mehr angerechnet werden. Nach Angaben von Schweitzer würden so 27 Prozent weniger Beitragszahler von der abschlagsfreien Frührente profitieren.

Damit habe man den Vorschlag der Rentenkommission "weiterentwickelt", wie Schweitzer sagte. Die Einschränkung der sogenannten Rente mit 63 sei etwas, "was uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wirklich schwerfällt, und insofern ist das ein guter Vorschlag", so der Minister.

Die Jusos haben auf ihrem Bundeskongress Stellung bezogen - man verliere durch die Suche des kleinsten gemeinsamen Nenner immer weiter an Profil, berichtet ZDF-Korrespondentin Britta Spiekermann. 28.11.2026 | 1:19 min

Winkel vermisst Bekenntnis zur Kapitalrente

CDU-Mann Winkel hatte im ZDF-Interview noch einen weiteren Kritikpunkt. Er forderte von Schweitzer ein klares Bekenntnis zur Kapitalrente, die seiner Meinung nach im aktuellen Vorschlag von Schweitzer zu kurz kommt. Für Winkel ist die Aktienrente das "Herzstück" der Reform.

Eine Rentenreform ist es natürlich nur, wenn die Substanz auch stimmt und nicht nur die Überschrift. „ Johannes Winkel (CDU), Vorsitzender der "Jungen Union"

Die Rentenkommission hatte vorgeschlagen, den Rentenbeitrag schrittweise um zwei Prozentpunkte zu erhöhen. Das zusätzliche Geld soll in Aktien investiert werden und die Rente mit den Erlösen gestützt werden.

"Wir hätten gerne die Ausnahmen, wenn es zu einer größeren Unterbrechung der Erwerbsbiografie kommt, erhalten", so Juso-Chef Philipp Türmer zu den SPD-Rentenplänen. 28.11.2026 | 4:09 min

Schweitzer macht sich "keine Gedanken" um SPD-Vorsitz

Schweitzer äußerte sich im Interview auch zur Frage um den SPD-Vorsitz. Er mache sich aktuell "keine Gedanken" um eine Kandidatur. Für die Zukunft seiner Partei ginge es jetzt darum, ein "gutes Team" zu bilden und Ideen zu haben, "wie die Partei nach vorne kommt". Der aktuelle SPD-Chef Lars Klingbeil mache seinen Job "besser als viele ihm nachsagen", so Schweitzer.

Auch Manuela Schwesig und Hubertus Heil lobte der Minister. Beide kenne er "seit vielen, vielen Jahren" und "achte und respektiere" sie. Schwesig sei "eine der stärksten Frauen der Sozialdemokratie, wenn nicht die stärkste zurzeit".

Ob Klingbeil oder Schwesig zur Wahl aber antreten, ist bisher noch nicht bekannt. Hubertus Heil ist aktuell der einzige Bewerber.