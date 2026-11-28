Mit seinem Konzept für die Rente hat SPD-Arbeitsminister Schweitzer die Union irritiert. Im ZDF-Interview verteidigt er die Pläne - und auch die Einschnitte bei der "Rente mit 63".

Er habe vorgelegt, worum er gebeten worden sei, so Bundesarbeitsminister Schweitzer über den Entwurf zur Rentenreform. Man habe in der Koalition "viele Annäherungspunkte erreicht". 27.11.2026 | 6:43 min

Nicht weniger als "eine der größten Rentenreformen in der jüngeren Geschichte unseres Landes" kündigte Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) an, kurz nachdem er ein 288 Seiten umfassendes Konzept zur Rente vorgelegt hatte. Unter anderem darin enthalten: der Erhalt der "Rente mit 63" unter strengeren Voraussetzungen, das Koppeln des Renteneintritts an die Lebenserwartung sowie der Schutz von bereits geschlossenen Rentenvereinbarungen.

Während der Minister zuversichtlich ist, dass sein Konzept den Rentenstreit von Schwarz-Rot beenden könne, reagiert die Union verhalten: "Eine Verständigung darauf gibt es nicht", erklärte Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) umgehend. Unionsfraktionschef Thorsten Frei wird deutlicher: Zu einer generationengerechten Rente komme man nicht, "indem wir an Maximalforderungen festhalten, die uns in Zukunft finanziell schwer belasten".

Was verspricht sich Schweitzer von seinem Vorschlag? Sehen Sie das Interview mit dem Bundesarbeitsminister im Video in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen:

ZDF: Warum haben Sie den Koalitionspartner heute so irritiert?

Schweitzer: Ich habe vorgelegt, worum mich der Koalitionspartner schon seit Wochen gebeten hat, seit meinem ersten Tag im Amt: einen Gesamttext, einen Gesetzentwurf. (...) Wir haben in den letzten Wochen innerhalb der Koalition intensiv diskutiert, viele Annäherungspunkte erreicht. Über einige Punkte müssen wir noch weiter diskutieren, aber ich glaube, es ist sinnvoll, dass man jetzt ein Gesamtbild sieht. Und genau darum habe ich jetzt einen solchen Gesetzentwurf vorgelegt.

Die Union zeigt sich vom Entwurf zur Rente "irritiert bis empört", erklärt ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann. 27.11.2026 | 1:36 min

ZDF: Haben Sie die vernichtende Kritik vom Koalitionspartner eingepreist?

Schweitzer: Ich habe auch gehört: Es ist ein Schritt nach vorn. Ich habe auch gehört vom Koalitionspartner, es ist eine Grundlage. Und genau das ist es ja auch. Es ist ein Schritt nach vorn, weil wir einfach gemeinsam feststellen: Der ewige Kreislauf um die letzten zwei, drei Konflikte und Auseinandersetzungen, der hat uns jetzt auch nicht mehr nach vorne gebracht. (...)

Dann haben wir noch ein paar offene Punkte, das will ich offen sagen. Wie gehen wir mit der sogenannten abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren um? Da habe ich einen Vorschlag gemacht, der den Kreis der Anspruchsberechtigten reduziert.

Das ist nicht ganz ohne Schmerzen. „ Alexander Schweitzer (SPD), Bundesarbeitsminister

Aber es macht deutlich: Wer lange gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat, der wird weiterhin in die Möglichkeit kommen, etwas früher rauszugehen aus dem Erwerbsleben, ohne Abschläge. Das wünschen sich die Menschen, und das sollte eigentlich auch der Konsens in der Koalition sein.

ZDF: Die Kanzleramtsministerin nennt den Entwurf "im Stadium der Frühkoordinierung". Kann der Entwurf noch zerpflückt werden?

Schweitzer: Nein, das muss diskutiert werden. Genau darum geht es. Und die Koalition hat sich verpflichtet, die Rente zu reformieren.

Der Kanzler und auch viele weitere Regierungsmitglieder wissen, dass wir jetzt vorankommen müssen. „ Alexander Schweitzer (SPD), Bundesarbeitsminister

Und das ist meine Aufgabe, genau einen solchen Vorschlag zu machen, damit die Diskussionen sich weiter drehen können, damit wir dann auch zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen können. Genau das habe ich getan.

Nach monatelangem Ringen in der Koalition hat Arbeitsminister Schweitzer einen ersten Rentenentwurf vorgelegt. Die „Rente mit 63“ soll im Kern bestehen bleiben. 27.11.2026 | 2:43 min

ZDF: Macht es Sinn, das alles öffentlich zu machen?

Schweitzer: Die ganze Diskussion um die Rente verläuft ja seit Monaten sehr, sehr öffentlich, zum Teil auch sehr kontrovers. Es ist ein hochemotionales Thema, weil es eigentlich alle Menschen betrifft, und insofern können wir die Öffentlichkeit nicht aussparen bei einer solchen Diskussion. Wichtig ist aber, dass wir als Koalition zusammenbleiben und den Konsens gemeinsam erreichen und dann auch öffentlich gemeinsam dafür eintreten. (…) Die Kompromissbereitschaft sehe ich auf allen Seiten, bei mir ist sie auf jeden Fall vorhanden.

ZDF: Was sagen Sie Experten, die sagen, die Vorschläge bringen wenig bis gar nichts?

Schweitzer: Das ist nicht richtig.

Wir haben dieses Konzept sehr genau durchgerechnet. „ Alexander Schweitzer (SPD), Bundesarbeitsminister

Was die finanziellen Aufwände angeht, liegt es ziemlich genau in der Größenordnung, die die sogenannte Alterssicherungskommission vorgeschlagen hat. Das war mir wichtig. Wir wollen stabile Beiträge.

Da, wo wir für die junge Generation die Kapitalrente einführen, damit das Rentenniveau auch in Zukunft steigen kann, werden wir leicht steigende Beitragssätze haben. Aber wir werden sie stabil halten. Und wir werden ein Rentenniveau behalten, das den Menschen heute und morgen ein möglichst gutes Auskommen im Alter gibt. (…) Insofern freue ich mich auf die Diskussion, auch mit Expertinnen und Experten.

Das Interview führte heute journal-Moderator Christian Sievers.