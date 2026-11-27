SPD-Minister legt Konzept zur Rente vor:Schweitzer will "Rente mit 63" erhalten - aber verändern
Arbeitsminister Alexander Schweitzer legt einen eigenen Vorschlag zur "Rente mit 63" vor. Sie soll demnach erhalten bleiben - wenn auch verändert. Die Union reagiert zurückhaltend.
Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hat einen eigenen Vorschlag im festgefahrenen Renten-Streit vorgestellt. In einem Papier aus seinem Ministerium, das ZDFheute vorliegt, heißt es:
Schweitzer will demnach die Voraussetzungen für die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren verschärfen. Künftig sollen Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld, Krankengeld und Übergangsgeld ebenso wenig angerechnet werden wie Minijobs und freiwillige Rentenbeiträge.
"Mir ist dabei wichtig, dass wir die Botschaften haben, für die Menschen, die heute und morgen in Rente sind: Die Rente wird zum Lebensunterhalt klar dienen, sie wird verfügbar sein und sie wird stabil sein", sagte Schweitzer bei der Vorstellung seiner Pläne vor Pressevertretern in Berlin. Er kündigte an:
Schweitzer: Renteneintritt an Lebenserwartung koppeln
Zugleich will Schweitzer demnach das reguläre Renteneintrittsalter künftig an die Lebenserwartung im Verhältnis zwei zu eins koppeln. Steigt die durchschnittliche Lebenserwartung um ein Jahr, verschiebt sich das reguläre Renteneintrittsalter um sechs Monate.
Die Koppelung an die Lebenserwartung soll auch für Bezieher der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren gelten, auch ihr frühestmöglicher Renteneintritt soll sich laut Gesetzentwurf entsprechend verschieben.
Geschlossene Rentenvereinbarungen sollen bestehen bleiben
Für alle Rentenarten, also auch die umstrittene sogenannte "Rente mit 63", soll eine Vertrauensschutzregelung gelten. Versicherte, die vor dem 1. Januar 1972 geboren sind und bereits vor dem erwarteten Kabinettsbeschluss eine Altersteilzeit- oder Vorruhestandsregelung geschlossen haben, sollen auf die derzeit noch geltenden Altersgrenzen vertrauen können. Insgesamt soll die Zahl der Anspruchsberechtigten der vorzeitigen Rente ab 45 Beitragsjahren aber deutlich reduziert werden.
Union reagiert mit Zurückhaltung
Eine Einigung auf das Konzept in der schwarz-roten Koalition gibt es noch nicht: Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein Gesetzentwurf sei in der Frühkoordinierung innerhalb der Bundesregierung. Sie betonte zugleich:
Unterstützung aus der SPD-Fraktion
Rückhalt für seinen Vorschlag erhält Schweitzer aus der SPD-Fraktion im Bundestag: "Heute ist ein guter Tag für die zukünftigen Rentner:innen", erklärt Annika Klose, arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. "Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren wird reformiert und bleibt im Kern erhalten." Dafür sei die Forderung der Unionsparteien nach höheren Abschlägen und nach einem Verzicht auf die Abschaffung der Minijobs in den Gesetzentwurf aufgenommen worden.
Vorschlag von jungen Unions-Abgeordneten
Zuvor hatten mehrere junge Abgeordnete der CDU einen eigenen Vorschlag eingebracht. Sie hatten eine "Respekt-Rente" gefordert, die die abschlagsfreie Frühverrentung vom bisherigen Einkommen abhängig macht.
Eine Kommission hatte eigentlich die sogenannte "Rente mit 63" abschaffen wollen. Dagegen regt sich allerdings Widerstand aus Teilen der SPD. Auch Ministerpräsidenten der Union hatten sich dagegen ausgesprochen.
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