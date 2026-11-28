Die Frührente soll im Kern bleiben, aber mit verschärften Regeln: Ein Überblick über den Reformplan zur Rente von Arbeitsminister Schweitzer.

Der Rentenvorschlag von Bundesarbeitsminister Schweitzer (SPD) trifft auf eine gemischte Resonanz. Die Union reagiert mit Zurückhaltung. Die Jusos hätten Ausnahmen gerne erhalten. 28.11.2026 | 2:48 min

CDU und CSU reagieren reserviert: Arbeitsminister Alexander Schweitzer hat seinen Reformentwurf zur Rente vorgelegt. Das schlägt der SPD-Politiker vor:

Abschlagsfreie Frührente

Im Zentrum des Ringens steht die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren: Schweitzer will sie im Kern erhalten. Weiter soll man zwei Jahre vor dem regulären Rentenalter ohne Abzüge in Rente gehen können.

Zeiten mit Arbeitslosengeld, Krankengeld, Übergangsgeld oder in Minijobs sollen dabei aber nicht mehr berücksichtigt werden. 27 Prozent der heute Berechtigten könnten die Rentenart laut Schweitzer dann nicht mehr nutzen.

Die Union indes möchte die sogenannte Rente mit 63 - tatsächlich liegt das Eintrittsalter höher - am liebsten abschaffen, so wie die Rentenkommission es empfohlen hatte. Unionspolitiker hatten vorgeschlagen, den Kreis der Bezieher auf Geringverdiener zu konzentrieren - das aber lehnt die SPD ab.

Er habe vorgelegt, worum er gebeten worden sei, so Bundesarbeitsminister Schweitzer über den Entwurf zur Rentenreform. Man habe in der Koalition "viele Annäherungspunkte erreicht". 27.11.2026 | 6:43 min

Frührente mit Abschlägen

Der Renteneintritt nach 35 Beitragsjahren soll möglich bleiben - die Altersgrenze soll aber ab dem Geburtsjahrgang 1968 von 63 auf 64 Jahre steigen. Auch will Schweitzer die Abschläge erhöhen: von Juli 2028 an von 0,3 auf 0,4 Prozent je Monat vorzeitigen Renteneintritts. Gelten soll das ab dem Jahrgang 1965. Bei einem drei Jahre früheren Renteneintritt würden die Altersbezüge so beispielsweise lebenslang um 14,4 statt derzeit 10,8 Prozent gekürzt.

Rentenalter

Für die Geburtsjahrgänge 1964 bis 1967 bleibt es beim gesetzlichen Renteneintrittsalter von 67 Jahren. Ab dem Jahrgang 1968, der 2035 dieses Alter erreicht, werden die Altersgrenzen an die Lebenserwartung gekoppelt. Steigt sie, soll sich das im Verhältnis 2:1 auf die Erwerbs- und die Rentenphase aufteilen. Ein Jahr mehr Lebenserwartung etwa würde das Renteneintrittsalter um acht Monate erhöhen. Laut Rentenkommission könnte es bei Eintreffen der Demografie-Prognosen bis 2041 um etwa sechs Monate auf 67,5 Jahre steigen. Für bereits abgeschlossene Vorruhestandsregelungen soll Vertrauensschutz gelten.

"Wir hätten gerne die Ausnahmen, wenn es zu einer größeren Unterbrechung der Erwerbsbiografie kommt, erhalten", so Juso-Chef Philipp Türmer zu den SPD-Rentenplänen. 28.11.2026 | 4:09 min

Kapitalrente

Ab 2028 soll ein Pflichtbeitrag vom Lohn in eine Kapitalrente fließen - zunächst 0,5 Prozent des Bruttoeinkommens, schrittweise bis 2031dann zwei Prozent. Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen sich die Kosten. Das Vermögen soll nach schwedischem Vorbild über einen öffentlichen Fonds am Kapitalmarkt angelegt werden. Erste Auszahlungen sind ab 2032 vorgesehen. So soll das Renteniveau in den 2040er Jahren von heute 48 auf über 50 Prozent steigen.

Mit der Kapitalrente steigt auch die Beitragsbelastung: Der Gesetzentwurf geht davon aus, dass sie von derzeit 18,6 Prozent des Bruttolohns bis 2050 auf 22,6 Prozent steigt.

Bundesarbeitsminister Schweitzer hat heute einen Entwurf zur Rentenreform vorgestellt. ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann berichtet aus Berlin. 27.11.2026 | 1:36 min

Minijobs

Außer Schülern und Beschäftigten in Privathaushalten sollen sich Minijobber ab 2028 nicht mehr von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen können. Die Einkommensgrenze soll bei dann 633 Euro im Monat eingefroren werden.

Altersteilzeit

Sie soll erhalten bleiben, das in vielen Unternehmen angewandte Blockmodell aber ab 2030 abgeschafft werden. Dabei arbeiten Beschäftigte zunächst weiter in Vollzeit und lassen sich anschließend bis zum Renteneintritt vollständig freistellen. Das Mindestalter für die übrigen Formen der Altersteilzeit steigt von 55 auf 58 Jahre.

Eine klare Mehrheit lehnt laut aktuellem Politbarometer die Abschaffung der Rente mit 63 ab. Auch mit einer schnellen Einigung bei der Rentenreform rechnen die meisten Befragten nicht. 27.11.2026 | 1:45 min

Rentenpflicht für Selbstständige

Ab 2030 soll für Selbstständige Versicherungspflicht bei der Rente gelten. Ausnahmen soll es für Künstler, Unternehmer in der Landwirtschaft und bereits berufsständisch Versicherte geben. Für bereits vor 2027 tätige, nicht versicherungspflichtige Selbstständige gilt Bestandsschutz. Bundestagsabgeordnete und Vorstände von Aktiengesellschaften sollen ebenfalls in die Rentenkasse einzahlen. Für die Einbeziehung neuer Beamter soll bis Ende 2027 ein Konzept vorliegen.

Beamte erbringen ihren Dienst für den Staat und müssen viele Regeln beachten. Dafür gibt's aber auch besondere Vergütungen und eine sichere Altersversorgung. Sollte man das ändern? 13.08.2026 | 13:14 min

Quelle: Reuters, dpa