Der Rentenentwurf von Arbeitsminister Schweitzer sorgt für Ärger in der Koalition. Union und Arbeitgeber kritisieren vor allem den Erhalt der "Rente mit 63".

Die Union äußert Kritik am Rentenreform-Vorschlag von Arbeitsminister Schweitzer. Hauptkritikpunkt ist die Beibehaltung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren. 28.11.2026 | 0:24 min

Der Gesetzentwurf zur Rentenreform von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) schlägt hohe Wellen im politischen Berlin. Schweitzer hatte ihn unabgestimmt vorgelegt.

Mittelständler aus der Union, aber auch Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände kritisierten das Reformvorhaben als unzureichend und warnten vor hohen Kosten. Schweitzer hingegen sieht seinen Entwurf als gute Grundlage für einen Kompromiss in der Koalition.

Schweitzers Renten-Vorgehen "sehr irritierend"

Der Vizevorsitzende der Rentenkommission, Florian Dorn (CSU), kritisierte es als "sehr irritierend", dass der Minister "mit einem nicht geeinten Entwurf rausgeht". Man bestehe auf Veränderungen. Mit den Vorschlägen der Rentenkommission könne die Rentenversicherung für die nächsten 30 Jahre stabilisiert werden, mit dem Entwurf Schweitzers hingegen nicht, sagte Dorn dem "Focus".

Er habe vorgelegt, worum er gebeten worden sei, so Bundesarbeitsminister Schweitzer über den Entwurf zur Rentenreform. Man habe in der Koalition "viele Annäherungspunkte erreicht". 27.11.2026 | 6:43 min

Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, bezeichnete Schweitzers Entwurf als "vermurksten Versuch, von der eigenen Reformunwilligkeit abzulenken". Dies habe einen "hohen Preis", warnte er.

"Rente mit 63" bleibt Streitpunkt

Auch der Parlamentskreis Mittelstand (PKM) der Unions-Bundestagsfraktion zeigte sich verärgert - und äußerte Zweifel an der Koalitionstreue der SPD. "Ich frage mich grundsätzlich: An welche Koalitionsvereinbarungen hält sich die SPD eigentlich noch?", sagte der PKM-Vorsitzende Christian von Stetten (CDU) der "Bild". Die vollständige Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren sei im Sommer von allen Parteivorsitzenden im Koalitionsausschuss bestätigt worden.

Schweitzer will die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren - umgangssprachlich "Rente mit 63" - im Kern erhalten. Es sollen aber schärfere Regeln für die Voraussetzungen gelten.

Der Rentenvorschlag von Bundesarbeitsminister Schweitzer (SPD) trifft auf eine gemischte Resonanz. Die Union reagiert mit Zurückhaltung. Die Jusos hätten Ausnahmen gerne erhalten. 28.11.2026 | 2:48 min

Radtke warnt vor Scheitern der Rentenreform

Der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA, Dennis Radtke, warnte die Koalition vor einem Scheitern der Rentenreform:

Die Rentenreform ist eines der wichtigsten und dringlichsten Projekte dieser Regierung - das darf nicht in die Hose gehen. „ Dennis Radtke, Vorsitzender des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA

Der Wirtschaftsrat der CDU warnte die Partei davor, dem Rentenkonzept des SPD-geführten Bundessozialministeriums zuzustimmen. "In der Gesamtschau droht sich der Charakter der angedachten Reform grundlegend zu verändern", sagte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrats, zur Nachrichtenagentur AFP. Mit der ausbleibenden Abschaffung der "Rente mit 63" fehle eine wesentliche Entlastungskomponente.

Eine klare Mehrheit lehnt laut aktuellem Politbarometer die Abschaffung der Rente mit 63 ab. Auch mit einer schnellen Einigung bei der Rentenreform rechnen die meisten Befragten nicht. 27.11.2026 | 1:45 min

Änderungen bei der Rente: Schweitzer sieht baldige Einigung

Schweitzer selbst wies Kritik an seinem Vorschlag zurück. Dieser sei "sehr stark durchgerechnet" und "in sich stimmig", sagte er im ZDF heute journal. Er erwarte eine baldige Einigung:

Die Kompromissbereitschaft sehe ich auf allen Seiten. Bei mir ist sie auf jeden Fall vorhanden. „ Alexander Schweitzer, Bundesarbeitsminister (SPD)

Aus der SPD erhielt Schweitzer Rückendeckung. "Wir haben jetzt ein Rentenkozept, das einen gerechten Ausgleich schafft - vor allem bleibt es bei der Rente nach 45 Beitragsjahren", sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch.

SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese verwies darauf, dass der Entwurf auch auf einer Linie mit den CDU-Ministerpräsidenten sei. Wiese drängte in der "Rheinischen Post" auf einen Kabinettsbeschluss noch vor Weihnachten und einen Bundestagsbeschluss im ersten Quartal 2027.

Quelle: AFP