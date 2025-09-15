Rentenpaket von Schwarz-Rot sorgt in CDU für Kritik

Debatte um Nachhaltigkeitsfaktor:Rentenpaket sorgt in der CDU für Kritik
Die Rentenpläne stoßen in eigenen Reihen auf Widerstand. CDU-Politiker monieren das Ausschalten des Nachhaltigkeitsfaktors, der Rentensteigerungen bei weniger Beitragszahlern dämpft.
In der CDU formiert sich Widerstand gegen das geplante Rentenpaket der Bundesregierung. Die Kritik richtet sich vor allem gegen das beabsichtigte Ausschalten des sogenannten Demografie- oder Nachhaltigkeitsfaktors, der die jährlichen Rentenerhöhungen dämpft, wenn es mehr Rentner und weniger Beitragszahler gibt.
Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung":
Um zu einer "faireren Lastenverteilung zwischen Beitragszahlern und Leistungsempfängern zu kommen", müsse daher auch der "Nachhaltigkeits- oder Demografiefaktor reaktiviert werden", mahnte sie. Der Anfang August vom Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf zum Rentenpaket soll den Faktor für die Jahre 2026 bis 2031 ausschalten.
Junge Gruppe der Unionsfraktion fordert Strukturreformen
Auch der Vorsitzende der Jungen Gruppe der Unionsfraktion im Bundestag, Pascal Reddig (CDU), äußerte starke Vorbehalte. Schon heute fließe fast ein Viertel des gesamten Bundeshaushalts an die Rentenversicherung, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Mit dem nun geplanten Paket kämen "kumuliert bis 2040 weitere 200 Milliarden obendrauf".
Diese Mehrausgaben seien gegenüber der jungen Generation "wenn überhaupt nur durch gleichzeitige tiefgreifende Strukturreformen zu rechtfertigen", sagte Reddig. Dazu müsse unter anderem die Abschaffung aller Frühverrentungsanreize zählen.
