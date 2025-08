Überlastete Sozialsysteme: Das Renten-Dilemma von Schwarz-Rot

Schon längst reicht das, was in die Rentenkassen eingezahlt wird, nicht mehr aus. Der Bund muss Zuschüsse aus Steuermitteln ins System pumpen, um die laufenden Rentenzahlungen zu gewährleisten.

Rentenkommission: Ergebnis bis Mitte 2027

Kabinett entscheidet über Haltelinie und Mütterrente

Erste Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag sollen aber bereits am Mittwoch das Kabinett passieren. Die SPD hat eine gesetzlich festgeschriebene Haltelinie beim Rentenniveau durchgesetzt. Bis zum Jahr 2031 soll es nicht unter 48 Prozent sinken. Der Koalitionspartner CSU will sein umstrittenes Herzensprojekt Mütterrente ausweiten. Kostenpunkt: Vier bis fünf Milliarden.

Wirtschaftsweiser kritisiert teure Vorhaben

Forderung nach höherem Renteneintrittsalter

Um wieder mehr Geld in die Rentenkassen zu spülen, könnte man auf Rentenerhöhungen verzichten, also de facto Rentenkürzungen vornehmen oder das Renteneintrittsalter erhöhen. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche CDU , hat gefordert, das Renteneintrittsalter angesichts der demografischen Entwicklung "auf 70 Jahre" zu erhöhen. "Es ist unbestritten, dass wir länger arbeiten müssen. Das bestreitet im Kern keiner", sagt sie.

Innerhalb der Regierungskoalition, aber auch unionsintern kommt Reiches Vorschlag nicht gut an. Nicht die Lebensarbeitszeit, sondern die hohe Teilzeitquote in Deutschland sei das Problem, sagt CDA-Bundesvize Christian Bäumler.

Wirtschaftsweise lobt Reiches Vorschlag

Bas: Mehr Menschen müssen einzahlen

Um das Rentensystem dauerhaft zu stabilisieren, müssten mehr Menschen in die Rentenkassen einzahlen, sagt Bas. Als Arbeitsministerin werde sie Maßnahmen am Arbeitsmarkt ergreifen, um Frauen aus der "Teilzeitfalle" zu holen oder ausländische Fachkräfte zu gewinnen.

Ein weiterer Vorschlag: Bas fordert, dass auch Beamte künftig in die Rentenkassen einzahlen sollen. Das bringe keine Kostenersparnisse, sagt die Wirtschaftsweise Grimm im ZDF: "Die Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung zu integrieren, ist wie linke Tasche, rechte Tasche." Mit einzelnen Maßnahmen könne man nicht erreichen, "dass die Kosten sinken, aber zumindest, dass die Sozialausgaben nicht so stark ansteigen, wie es zu befürchten ist", so Grimm.