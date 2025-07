Wirtschaftsweise Grimm: Wahlgeschenke "nicht zeitgemäß"

...Professorin für Volkswirtschaftslehre und Inhaberin des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre an der Universität Erlangen-Nürnberg. Seit April 2020 ist sie Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also eine der "fünf Wirtschaftsweisen". Grimm ist Mitautorin einer Stellungnahme der nationalen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, zum Thema "Wie sich russisches Erdgas in der deutschen und europäischen Energieversorgung ersetzen lässt".