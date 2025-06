EU-Vergleich Deutsche arbeiten besonders oft in Teilzeit

Beschäftigte in Deutschland arbeiten im Vergleich mit anderen Arbeitnehmern in der EU besonders häufig in Teilzeit. 2024 waren hierzulande 29 Prozent der Erwerbstätigen zwischen 15 und 64 Jahren in Teilzeit beschäftigt. Das zeigen Daten der Europäischen Arbeitskräfteerhebung, die das Statistische Bundesamt in Wiesbaden veröffentlichte. Höher war die Teilzeitquote lediglich in den Niederlanden (43 Prozent) und Österreich (31 Prozent).