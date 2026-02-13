Prien warnt vor Extremismus-Anfälligkeit bei jungen Männern

Bildungsministerin Karin Prien warnt vor einer Generation junger Männer, die sich übergangen fühlt. Mögliche Folge: Anfälligkeit für Extremismus. Gezielte Prävention sei nötig.

In der Rheinische Post warnt Bildungsministerin Prien vor einer Generation junger Männer, die sich abgehängt fühlt - und fordert, Gleichstellungspolitik müsse auch Männer stärker berücksichtigen. 13.02.2026 | 0:25 min

Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) sieht die Gefahr einer Generation junger Männer, die sich abgehängt fühlt. "Was uns nicht passieren darf, ist, dass wir zunehmend eine Männergeneration bekommen, die sich als Verlierer empfindet und dadurch anfällig für autoritäre Weltbilder und extremistische Inhalte ist", sagte Prien der "Rheinischen Post".

Als Politik müssen wir jungen Männern zeigen, dass auch ihre Bedürfnisse wahrgenommen werden. „ Karin Prien, Bundesbildungsministerin

In den USA, in Großbritannien oder in Schweden zeichne sich schon ab, dass junge Männer ins Hintertreffen geraten. "In Großbritannien gibt es quasi keine Lohnlücke mehr zwischen Männern und Frauen. Nicht, weil die Gleichstellungspolitik wirkt, sondern weil die Jungen die Schule häufiger nicht schaffen und in der Folge seltener gut bezahlte Berufe finden", sagte die CDU-Politikerin.

Prien: Männer in die Gleichstellungspolitik einbeziehen

"Bei Jungs gibt es außerdem eine höhere Selbstmordrate, sie werden häufiger krank, eher kriminell und neigen mehr zur Gewalttätigkeit", erklärte die Ministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Eine moderne Gleichstellungspolitik müsse deshalb nicht nur Frauen, sondern auch Männer in den Blick nehmen.

Für heranwachsende Männer spiele auch das Internet eine große Rolle. "Im Netz sind Extremisten unterwegs, die genau wissen, mit welchen emotionalen und zunächst harmlos wirkenden Botschaften sie Jungs ansprechen können: mit Körperlichkeit etwa, mit Sport und Proteinen."

Das sind weltweite Bewegungen. „ Karin Prien, Bundesbildungsministerin

Viele Programme zur Extremismus-Prävention erreichten bisher immer mehr Mädchen und immer weniger Jungs, weil die Angebote eher auf Mädchen zugeschnitten seien, so Prien. Sie wolle künftig mehr Projekte fördern, die auch diejenigen erreichten, die das Vertrauen in die Demokratie zu verlieren drohten.

Prien will mehr in Bildung investieren

Des Weiteren betonte die Ministerin, dass gerechte Bildungschancen für die meisten Deutschen das wichtigste Thema seien. "Wir müssen die finanziellen Spielräume nutzen, die wir durch die Lockerung der Schuldenbremse und durch das Sondervermögen gewonnen haben, um in den Ländern massiv in Bildung zu investieren."

Außerdem verhandele die Regierung seit Monaten über ein Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz, das am 1. Januar 2027 in Kraft treten solle. "Der Bund gibt den Ländern Geld für Sprachdiagnostik, Sprachförderung und einen verbesserten Übergang zwischen Kita und Schule." Dafür erwarte der Bund bestimmte Qualitätsstandards, die ins Gesetz geschrieben werden.

