Neuntklässler deutlich verschlechtert in Mathe und Co.

Seit 2018 haben sich die Leistungen von Schülern in Mathe und Naturwissenschaften stark verschlechtert. Die Studienautoren vermuten unter anderem Nachwirkungen der Corona-Pandemie.

Die Leistungen von Neuntklässlern in der Schule haben sich in Mathematik und Naturwissenschaften einer Studie zufolge deutlich verschlechtert. Mehr als jeder dritte Schüler verfehlt demnach in Mathematik den Mindeststandard für den mittleren Schulabschluss (MSA), wie aus dem IQB-Bildungstrend hervorgeht, der am Rande der Bildungsministerkonferenz in Berlin veröffentlicht wurde.

Das sei ein Anstieg um zehn Prozent im Vergleich zur letzten Erhebung 2018. Fast jeder zehnte verfehlt demnach sogar die Mindeststandards für den Hauptschulabschluss.

Auch in Physik, Chemie und Biologie haben viele Probleme

Auch in den Fächern Physik, Chemie und Biologie wurde betrachtet, wie viele derjenigen Schülerinnen und Schüler, die einen MSA anstreben, die Mindestanforderungen verfehlen. Auch hier sieht es nicht gut aus: Im Fach Chemie sind es 25, im Fach Physik 16 und im Fach Biologie zehn Prozent.

Die Ergebnisse "fallen wenig erfreulich aus", heißt es in dem Bericht. Die Anteile der Neuntklässler, die abschlussbezogene Anforderungen der Bildungsstandards nicht erfüllten, seien erheblich gestiegen und besonders in Mathe und Chemie deutlich zu hoch.

Unterschiede zwischen den Bundesländern

In allen vier untersuchten Fächern würden die Regelstandards seltener erreicht und die Mindeststandards häufiger verfehlt als bei den Vorgängerstudien 2012 und 2018.

Von der bundesweit negativen Entwicklung seien nicht nur leistungsschwächere Jugendliche betroffen, schreiben die Bildungsforscher. Auch unter Schülerinnen und Schülern an Gymnasien verschlechterten sich die Ergebnisse. Das erreichte Kompetenzniveau habe sich weitgehend unabhängig vom familiären oder von einem möglichen Migrationshintergrund verringert.

Unterschiede gibt es zwischen den Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen schneiden besser ab, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und das Saarland schlechter.

Corona, Krisen, Social Media

Bei den Ursachen haben die Studienautoren unter anderem die Corona-Pandemie in Verdacht. Die 2024 getesteten Neuntklässler seien damals in der fünften Klasse gewesen, in den meisten Bundesländern also kurz nach dem Verlassen der Grundschule im noch neuen Alltag der Sekundarstufe 1, aus dem sie herausgerissen worden seien. Der Einschnitt "könnte ihre Entwicklung stark beeinträchtigt haben und auch noch vier Jahre später nachwirken".

Auch der gestiegene Anteil zugewanderter Schüler könnte zu der Entwicklung beitragen, aber auch die Auswirkungen globaler Krisen und die Nutzung sozialer Medien, heißt es weiter.

Bildungsministerin Prien spricht von "Warnsignal"

Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) bezeichnete die schlechten Leistungen vieler Neuntklässler in Mathematik und Naturwissenschaften als besorgniserregend.

Es ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, und zwar für unsere Gesellschaft insgesamt. „ Karin Prien, Bildungsministerin

Es gebe massiven Handlungsbedarf und brauche eine nationale Kraftanstrengung, um die passende Antwort auf diese Ergebnisse und die Ergebnisse davorliegender Bildungsstudien zu finden. "Die Schulen allein werden diese großen Herausforderungen nicht mehr lösen können."

