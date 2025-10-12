  3. Merkliste
Bürgergeld: Bas will Mieterstattung wegen Sozialbetrug deckeln

Bürgergeld-Reform:Bärbel Bas will Mieterstattung wegen Sozialbetrug deckeln

SPD-Arbeitsministerin Bas will den Sozialbetrug mit Schrottimmobilien unterbinden. Ihre Idee: Der vom Amt zu bezahlende Mietpreis je Quadratmeter soll gedeckelt werden.

Bundesministerin für Arbeit und Soziales Bärbel Bas (SPD)

Arbeitsministerin Bärbel Bas will gegen Mietwucher beim Bürgergeld vorgehen.

Quelle: ddp

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will mit einem kommunalen "Quadratmeterdeckel" den Sozialbetrug mit Schrottimmobilien bekämpfen. "Wir wollen die Kosten der Unterkunft wirkungsvoll begrenzen und gegen Ausbeutung auf Kosten der Ärmsten mit sogenannten Schrottimmobilien vorgehen", kündigte Bas in "Bild am Sonntag" laut Vorabbericht an.

Das soll Teil des Gesetzentwurfs zur Bürgergeld-Reform werden, den Bas in den nächsten Wochen vorlegen will.

Pressekonferenz der Regierung

Wer sich weigert, eine Arbeit aufzunehmen, oder nicht zu Terminen im Jobcenter erscheint, soll künftig härter sanktioniert werden. Was steckt hinter der geplanten Grundsicherung?

10.10.2025 | 1:51 min

Bas will Wucher-Mieten unterbinden

Ein solcher "Quadratmeterdeckel" soll es den Kommunen ermöglichen, die Wuchermieten zu unterbinden, die von Betrugsbanden kassiert werden.

Dabei werden Wohnungen mit Empfängern von Bürgergeld überbelegt, die jeweils für wenige Quadratmeter den ortsüblichen Mietpreis für eine Single-Wohnung vom Amt erhalten. Dabei werden Quadratmeterpreise erzielt, die teilweise dreistellig sind.

Yasmin Fahimi im Interview

Yasmin Fahimi, Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, sagt, der Fokus auf die Grundsicherung sei verschoben. Es sei nicht wahr, dass es "massenhaften" Missbrauch beim Bürgergeld gebe.

10.10.2025 | 4:05 min

Bürgergeld wird reformiert

Zuletzt hatte sich die schwarz-rote Koalition auf eine Reform des Bürgergelds geeinigt. Es soll in Grundsicherung umbenannt werden und stärker auf Sanktionen setzen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bezeichnete die Beschlüsse beim Bürgergeld im ZDF als "richtig" und "notwendig". Juso-Chef Philipp Türmer (SPD) sagt, dass solche Sanktionen "nichts bringen".

So häufig wird das Bürgergeld gekürzt

ZDFheute Infografik

Quelle: dpa, Reuters
