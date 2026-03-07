Kanzler Merz will Rente stärker an Lebensarbeitszeit koppeln

Auf einer Wahlkampfveranstaltung:Merz: Rente stärker an Lebensarbeitszeit koppeln
Kanzler Merz will die Rentenhöhe künftig stärker an der Zahl der gearbeiteten Jahre orientieren statt an einem festen Renteneintrittsalter - und drängt auf weitere Reformen.
Bundeskanzler Friedrich Merz will die Berechnung der Rentenhöhe neu ausrichten: Künftig soll stärker zählen, wie lange jemand gearbeitet hat - nicht in erster Linie, in welchem Alter er in den Ruhestand geht. Das sagte der CDU-Vorsitzende am Freitagabend auf einer Wahlveranstaltung der CDU Baden-Württemberg in Ravensburg.
Dieses Ziel verfolge nicht nur die CDU, sondern auch der Koalitionspartner SPD, betonte Merz. Die Sozialdemokraten hätten signalisiert: "Ja, wir könnten uns vorstellen, dass wir das nicht mehr nach einem abstrakten Renteneintrittsalter bemessen, sondern nach der Lebensarbeitszeit", sagte Merz. "Damit ist die Botschaft klar."
Kanzler für mehr private Altersvorsorge
Die Bundesregierung habe bereits mit der sogenannten Aktivrente begonnen, die starre Altersgrenze beim Renteneintritt aufzuweichen. Sie ermöglicht es, nach Erreichen des Renteneintrittsalters bis zu 2.000 Euro steuerfrei zu verdienen, wenn man freiwillig weiterarbeitet.
Auch die Debatte über eine Rentenhaltelinie von 48 Prozent sei aus seiner Sicht nicht zentral. Wichtiger sei, dass Menschen frühzeitig mit privater Altersvorsorge beginnen.
Darauf habe man sich mit dem Koalitionspartner SPD verständigt. Wer früh mit kleinen Beträgen beginne und regelmäßig spare, könne eine solide Altersvorsorge aufbauen. "Wenn Sie mit 50 Euro im Monat anfangen und das konsequent durchhalten, haben Sie eine sechsstellige Altersversorgung, wenn Sie mit 65 oder 68 in den Ruhestand gehen."
Merz drängt auf weitere Sozialreformen
Zugleich drängte der Kanzler auf umfassende Sozialreformen noch in diesem Jahr. Dann sei die Hälfte der Legislaturperiode erreicht - und erfahrungsgemäß würden Reformen in der zweiten Hälfte einer Wahlperiode deutlich unwahrscheinlicher, sagte Merz.
Zudem erneuerte er seine Forderung, in Deutschland müsse insgesamt mehr gearbeitet werden. Er meine damit nicht die Millionen Menschen, die bereits sehr viel leisteten, betonte der CDU-Vorsitzende. "Mit Work-Life-Balance und einer Vier-Tage-Woche werden wir unseren Wohlstand nicht erhalten."
Mehr zur Rente
Plus von fast 78 Euro für Standardrente:Bas: Renten steigen im Juli um 4,24 Prozentmit Video0:15
Debatte um Rente:Arbeiten bis 70? Diese Vorschläge liegen auf dem Tischvon Johannes Liebermit Video1:47
Steuerfreier Hinzuverdienst zur Rente:Aktivrente: Für wen sie sich lohnt und welche Regeln geltenvon Thilo Hopertmit Video2:05
Rentendebatte:Wie Deutschlands Rente im Vergleich abschneidetvon Richard Luttkemit Video35:45