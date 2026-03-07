  3. Merkliste
Kanzler Merz will Rente stärker an Lebensarbeitszeit koppeln

Kanzler Merz will die Rentenhöhe künftig stärker an der Zahl der gearbeiteten Jahre orientieren statt an einem festen Renteneintrittsalter - und drängt auf weitere Reformen.

Friedrich Merz plädiert dafür, die Rentenhöhe nicht mehr an ein festes Renteneintrittsalter zu koppeln. Stattdessen soll sie sich an der Zahl der gearbeiteten Jahre orientieren.

07.03.2026 | 1:12 min

Bundeskanzler Friedrich Merz will die Berechnung der Rentenhöhe neu ausrichten: Künftig soll stärker zählen, wie lange jemand gearbeitet hat - nicht in erster Linie, in welchem Alter er in den Ruhestand geht. Das sagte der CDU-Vorsitzende am Freitagabend auf einer Wahlveranstaltung der CDU Baden-Württemberg in Ravensburg.

Dieses Ziel verfolge nicht nur die CDU, sondern auch der Koalitionspartner SPD, betonte Merz. Die Sozialdemokraten hätten signalisiert: "Ja, wir könnten uns vorstellen, dass wir das nicht mehr nach einem abstrakten Renteneintrittsalter bemessen, sondern nach der Lebensarbeitszeit", sagte Merz. "Damit ist die Botschaft klar."

Kanzler für mehr private Altersvorsorge

Die Bundesregierung habe bereits mit der sogenannten Aktivrente begonnen, die starre Altersgrenze beim Renteneintritt aufzuweichen. Sie ermöglicht es, nach Erreichen des Renteneintrittsalters bis zu 2.000 Euro steuerfrei zu verdienen, wenn man freiwillig weiterarbeitet.

Mann mit Euroscheinen in der Hand

Zum 1. Juli 2026 steigt die Rente in Deutschland um 4,24 Prozent. Als Grund nennt Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) die positive Lohnentwicklung.

05.03.2026 | 0:15 min

Auch die Debatte über eine Rentenhaltelinie von 48 Prozent sei aus seiner Sicht nicht zentral. Wichtiger sei, dass Menschen frühzeitig mit privater Altersvorsorge beginnen.

Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen früh genug anfangen, für ihr Alter zu sparen.

Friedrich Merz, Bundeskanzler (CDU)

Darauf habe man sich mit dem Koalitionspartner SPD verständigt. Wer früh mit kleinen Beträgen beginne und regelmäßig spare, könne eine solide Altersvorsorge aufbauen. "Wenn Sie mit 50 Euro im Monat anfangen und das konsequent durchhalten, haben Sie eine sechsstellige Altersversorgung, wenn Sie mit 65 oder 68 in den Ruhestand gehen."

Merz drängt auf weitere Sozialreformen

Zugleich drängte der Kanzler auf umfassende Sozialreformen noch in diesem Jahr. Dann sei die Hälfte der Legislaturperiode erreicht - und erfahrungsgemäß würden Reformen in der zweiten Hälfte einer Wahlperiode deutlich unwahrscheinlicher, sagte Merz.

Ein alter Mann schaut geradeaus.

Die demographische Entwicklung stellt das Rentensystem vor immer größere Probleme: waren es 2020 noch 16,7 Millionen Verrentete ab 67 Jahren, sollen es 2040 knapp 21 Millionen sein.

16.02.2026 | 1:47 min


Zudem erneuerte er seine Forderung, in Deutschland müsse insgesamt mehr gearbeitet werden. Er meine damit nicht die Millionen Menschen, die bereits sehr viel leisteten, betonte der CDU-Vorsitzende. "Mit Work-Life-Balance und einer Vier-Tage-Woche werden wir unseren Wohlstand nicht erhalten."

Quelle: Reuters
Über dieses Thema berichtete ZDFheute in dem Beitrag "Merz will Rente an Lebensarbeitszeit koppeln" am 07.03.2026 um 15:15 Uhr.
