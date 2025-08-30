"Neue Frische ins Amt gebracht": Linnemann verteidigt Klöckner

"Neue Frische ins Amt gebracht":CDU-Generalsekretär verteidigt Klöckner
Vor seinem Abschied aus dem Bundestag hat der frühere Vizekanzler Habeck die Bundestagspräsidentin kritisiert. Nun bekommt Klöckner Unterstützung von CDU-Generalsekretär Linnemann.
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) gegen Kritik verteidigt. "Sie macht das sehr gut. Julia Klöckner hat eine neue Frische ins Amt gebracht. Sie hat eine klare Haltung", sagte Linnemann den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
Den Vorwurf des früheren Vizekanzlers Robert Habeck (Grüne), Klöckner habe stets nur gespalten statt zusammengeführt, wies Linnemann zurück - und übte seinerseits Kritik an Habeck, der in Kürze aus dem Bundestag ausscheidet.
Linnemann sagte: "Ich würde einen solchen Abschied nicht wählen, ich würde nicht nachtreten", so der CDU-Generalsekretär. Politik sei ein harter Job.
Habeck kritisiert Klöckner und Söder
Habeck hatte seine Ankündigung zum Rückzug aus dem Bundestag mit scharfer Kritik an Klöckner, aber auch an CSU-Chef Markus Söder verbunden. Der Bundestagspräsidentin warf er in einem Interview der "taz" vor, ihr Amt nicht überparteilich auszuüben:
Julia Klöckner falle es schwer, die "Achtung vor dem Parlament in der Öffentlichkeit zu verteidigen", sagte Habeck bei "Markus Lanz". In den letzten 100 Tagen gebe es eine Debatte über Klöckners Amtsausübung, die das Amt der Bundestagspräsidentin beschädige.
Klöckner verteidigt Kritik an ihr
Klöckner hat den Vorwurf einer parteilichen Amtsführung zurückgewiesen. Der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte sie am Mittwoch: "Meinungsfreiheit umfasst nicht nur die eigene."
Dabei bestritt sie ebenfalls den Vorwurf, auf einer Veranstaltung der Koblenzer CDU einen "direkten Vergleich" zwischen den Arbeitsmethoden der Zeitung "taz" und des Portals "Nius" gezogen zu haben. Nach der Veranstaltung war sie mit einem solchen zitiert worden.
Mehr zu Bundestagspräsidentin Julia Klöckner
- mit Videovon Dominik Rzepka
- mit Video
Bundestagspräsidentin eckt wieder an:Klöckner: Präsent und polarisierendvon Dorthe Ferber
- Analyse
Bundestagspräsidentin Klöckner:Die Streitlustigevon Mathis Feldhoff
- mit Video
Kleiderordnung im Bundestag:Grüne warnen Klöckner vor "Kulturkampf"von Dorthe Ferber