Nur ein Abschied auf Zeit?:Habeck: "Kann nie wissen, was die Zukunft bringt"
Habeck kündigt bei "Lanz" an: "Ich höre nicht auf, als politisches Wesen in dieser Welt zu existieren." Dennoch gebe es "keine Vorbereitungen für politische Karriereschritte".
"'Für immer' ist ein viel zu großes Wort. Man kann nie wissen, was die Zukunft bringt." - Robert Habeck gibt in der Sendung "Markus Lanz", die am Mittwochabend ausgestrahlt wird, einen Vorgeschmack darauf, dass man noch viel von ihm hören wird. Trotz seines Rückzugs aus dem Parlament.
Ob sein Abschied für immer oder auf Zeit gelte, wollte er nicht eindeutig beantworten. Habeck betonte: "Es ist kein taktischer Abschied." Er mache nicht anderthalb Jahre "Politik-Pause", um daraufhin irgendetwas in der "politischen ersten Reihe anzustreben". Der ehemalige Kanzlerkandidat der Grünen sagte:
In einem Interview mit der "taz" hatte Habeck angekündigt, im kommenden Jahr am Dänischen Institut für Internationale Studien in Kopenhagen und an der US-Elite-Universität Berkeley zu lehren. Habeck bemühte sich um Klarheit:
Amann: Habeck will Wirkung haben
Melanie Amann, stellvertretende "Spiegel"-Chefredakteurin, kritisierte Habecks Aussagen: "Sie wollen die Wirkung haben, die Sie als Politiker hatten, nur ohne die Nebenwirkungen der Politik." Der ehemalige Vizekanzler, so ihr Vorwurf, wolle "in der Politik sein, ohne in der Politik zu sein":
Im selben Atemzug, in dem Habeck seinen Rückzug gegenüber der "taz" erklärt hatte, teilte er gegen seine politischen Gegner aus: Julia Klöckner (CDU) habe "immer nur polarisiert, polemisiert und gespalten". Markus Söders (CSU) "fetischhaftes Wurstgefresse" lenke von alltäglichen Sorgen ab.
Habeck: Klöckner beschädigt ihr Amt
Der Grünen-Politiker verteidigte sich: "Ich höre ja nicht auf, als politisches Wesen in dieser Welt zu existieren, will aber auch etwas zu sagen haben."
"Fetischhaftes Wurstgefresse" sei "noch eine neutrale Beschreibung", legte Habeck nach. Julia Klöckner falle es schwer, die "Achtung vor dem Parlament in der Öffentlichkeit zu verteidigen". In den letzten 100 Tagen gebe es eine Debatte über Klöckners Amtsausübung:
Habeck beharrte: "Wenn ich glaube, ich kann irgendwas beitragen zur politischen Debatte in Deutschland, in Europa, dann werde ich es tun." Das sei "erst mal nicht ein Tun, um eine Position, einen Posten, ein Amt zu erringen".
Habeck: Politisches Angebot in der Sackgasse
Amann widersprach mit Blick auf Habecks Kanzlerkandidatur: "Es ist widersprüchlich, wenn Sie sagen: 'Ich habe ein Angebot gemacht, das wurde nicht angenommen und deswegen ist die logische Folge, dass ich komplett rausgehe.'"
Habeck schilderte seine Beweggründe. Vor seiner Entscheidung habe er sich die Fragen gestellt: "Was erwarten die Leute, die mich so unterstützen, von mir? Wollen die, dass ich einfach nur dabei bin? Oder verbindet sich damit eine Erwartung, eine Hoffnung auf eine bestimmte Form von Politik?"
Der hohe Anspruch seiner Wähler sei es gewesen, "über die Grünen eine politische Idee von politischer Kultur in Deutschland" mit zu formen. Das könne Habeck in der Position des Bundestagsabgeordneten nicht. Er resümierte: "[Ich habe] das starke Mandat, meine Idee von grüner Aufstellung, von Machtausübung, von Regierungsausübung nicht bekommen." Habeck gab sich selbstkritisch:
