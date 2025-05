Linken-Parteitag in Chemnitz: Selbstbewusst in ungewisse Zukunft

Künftig will die Linke mit der Union auf Augenhöhe verhandeln, "nicht nur, wenn die Hütte brennt", sagt Parteivorsitzende Ines Schwerdtner . Das könnte schon bald sein. Im Sommer muss eine Richterstelle am Bundesverfassungsgericht nachbesetzt werden. Einfach einen schwarz-roten Vorschlag abnicken, das komme nicht in Frage, heißt es in der Parteispitze. Die Linke will sich vielmehr selbst nach einer geeigneten Persönlichkeit umschauen: "Wir haben eine ganze Liste von Leuten, die wir jetzt gerade zusammenstellen", sagt Linken-Parteichef Jan van Aken dem ZDF.