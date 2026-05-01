Sanna Marin bei "Lanz": Warum Europa und Ukraine sich brauchen

Ex-Ministerpräsidentin Finnlands:Marin bei "Lanz": Warum die Finnen so wehrhaft sind
von Felix Rappsilber
Sanna Marin, Ex-Ministerpräsidentin Finnlands, betont bei "Lanz", die Europäer seien bei der Verteidigung voneinander abhängig. Sie wirbt dafür, von der Ukraine zu lernen.
300.000 Soldaten, fast eine Million Reservisten, bei einer Gesamtbevölkerung von 5,5 Millionen - Finnland ist stark militarisiert. Sanna Marin sprach am Donnerstagabend bei "Markus Lanz" über die Motivation der Finnen, sich an der Wehrhaftigkeit ihres Landes zu beteiligen.
Marin: Europäer brauchen sich gegenseitig
Die ehemalige Ministerpräsidentin Finnlands erinnerte an die "Härten, die wir aufgrund der Kriege gegen die Sowjetunion durchgemacht haben: Wir haben Land und Leben verloren und es gibt sehr viele traurige Geschichten in jeder finnischen Familie."
Finnland habe die Wehrpflicht nie aufgegeben, während sie im westlichen Europa zurückgegangen sei. 186.000 deutsche Soldaten, etwa 60.000 Reservisten, bei einer Gesamtbevölkerung von 83 Millionen - der Unterschied ist immens.
... war bis 2023 Ministerpräsidentin Finnlands. Bei ihrem Amtsantritt 2019 war sie mit 34 Jahren die jüngste Regierungschefin der Welt. Seit September 2023 ist sie strategische Beraterin am Tony Blair Institute for Global Change und berät Länder, Regierungen sowie Staats- und Regierungschefs zu politischen Themen wie guter Regierungsführung, Technologie, Klima und Gleichstellung der Geschlechter. (Stand: 30.4.2026)
Marin warb für einen gemeinsamen europäischen Kraftakt: "Der Rest von Europa muss verstehen, dass wir in Finnland nicht sicher sind ohne den Rest von Europa, dass wir uns gegenseitig brauchen."
Finnland sei der Nato beigetreten, "weil wir gemeinsam in diesem Bündnis sein wollten und wir möchten, dass die Nato gestärkt wird". Wie Deutschland in sein Militär investiere, habe direkte Auswirkungen auf Finnland. Marin betonte:
Expertin Major: Lern-Tourismus nach Finnland
So berichtete Sicherheitsexpertin Claudia Major von einem "Lern-Tourismus Richtung Finnland". Fast alle europäischen Länder würden dorthin pilgern und versuchen, Resilienz zu erlernen. Beispielsweise gebe es in Finnland das 72-Stunden-Programm, wonach "jeder wissen soll, was er in den ersten Stunden nach einer Krise macht".
Major weiter: "Es geht nicht nur darum: Wo finde ich Strom? Sondern auch: Wie bleibe ich psychisch stabil? Wie kümmere ich mich um Ältere? Wo kriege ich verlässliche Informationen her?"
Dieses Programm werde regelmäßig geübt:
Aus dieser Vorbereitung ergebe sich in Finnland ein "ganz anderes Mindset als bei uns: Wir kriegen das gemeinsam hin. Wir sind gut aufgestellt. Jeder weiß, wo sein Platz ist."
Finnland teile sich über 1.300 Kilometer Grenze mit Russland. Major erklärte:
Wenn neue Gebäude gebaut würden, müssten darin ab einer bestimmten Größe Bunker eingerichtet werden. Brücken und Unterführungen hätten Vorrichtungen, um sie im Falle eines Angriffs sprengen zu können.
Marin: Internationales Gewicht der Ukraine hat zugenommen
Inzwischen findet auch Wissenstransfer aus der Ukraine statt. Ex-Politikerin Sanna Marin sagte: "Wir sehen, dass die Ukraine jetzt auch im Westen eine große Rolle spielen kann und uns hilft, unsere militärischen Fähigkeiten auszubauen und uns anzuleiten (...)."
Die Ukraine unterstütze einige Länder des Nahen Ostens mit Technologien. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges hätten die Ukrainer "sehr viel Wissen angehäuft", so Marin.
Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte von einer starken Nachfrage nach ukrainischem Know-How und Technologien zur Drohnenabwehr berichtet. Ukrainische Expertenteams seien bereits nach Saudi-Arabien, Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) entsendet worden, so der ukrainische Präsident.
Marin betonte:
Major: Lernen von der Ukraine
Sicherheitsexpertin Major erklärte, dass die Kooperation zwischen der Ukraine und den Golfstaaten immer enger werde. Bis zu 200 ukrainische Ausbilder würden in der Golfregion helfen:
Mittlerweile würden ukrainische Ausbilder auch im deutschen Heer arbeiten: "Die Ukraine bringt den Amerikanern, den Golfstaaten und auch uns Westeuropäern ihre Erfahrungen bei. Wir haben gerade eine Umkehr, dass wir ganz bewusst von der Ukraine lernen."
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