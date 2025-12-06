Fragen an Politikwissenschaftler:Wie stabil ist die Koalition nach der Rentenabstimmung?
Kanzlermehrheit steht, Rentenpaket verabschiedet. Und doch bleibt die Frage, wie stabil die schwarz-rote Koalition ist. Fragen an Politikwissenschaftler Volker Kronenberg.
Kanzlermehrheit erreicht, Zustimmung im Parlament auch ohne die Hilfe der Linken gewährleistet: Nach der Abstimmung über das Rentenpaket dürften die Schwarz-rote Koalition und der Bundeskanzler Friedrich Merz aufatmen. "Wenn man sich die Diskussionen, die Debatten, diese Quälereien der letzten Wochen vor Augen führt, dann war es vielleicht ein bisschen überraschend", sagt Politikwissenschaftler Volker Kronenberg von der Universität Bonn. Andererseits:
Merz habe unter anderem den Fortbestand der Koalition als Argument für die Zustimmung angeführt - und "sein eigenes Gewicht in die Waagschale geworfen".
"Wirklich überraschend war es nicht, weil es stand viel zu viel jenseits der Rentenfrage auf dem Spiel."
Politikwissenschaftler: Koalition hat sich "als schwach erwiesen"
Die Kanzlermehrheit für das Rentenpaket sorge nur auf absehbare Zeit für Stabilität in der Regierung. Für die Schwarz-rote Koalition gelte:
Die Abstimmung und alles, was vorab geschehen sei, werte er "Ausweis der Schwäche", so der Politikwissenschaftler: "Diese Regierung hat sich - auch wenn sie heute diese Abstimmung für sich verbuchen kann mit dieser Mehrheit - als eben zerstritten, eigentlich als schwach erwiesen."
Die Koalition stelle damit das Gegenteil von ihrem Bild bei Amtsantritt dar: "Wir erinnern uns, sie wollte ja keine Streitkoalition wie die Ampel sein." Schwarz-rot habe "noch nicht mal eine Seite von 140 des Koalitionsvertrages", Seite 19, gemeinsam auf den Weg bringen können, so Kronenberg. "Das hat nicht wirklich viele überzeugt."
Das hat der Bundestag am Freitag beschlossen:
Rentenreform für 2026 angekündigt - Experte skeptisch
Bundeskanzler Merz hatte nach der Verabschiedung des Rentenpakets "eine umfassende Rentenreform" für 2026 angekündigt. Die Rahmenbedingungen für eine Einigung seien im nächsten Jahr nicht einfacher, so Kronenberg: "Wir haben im kommenden Jahr wichtige Landtagswahlen", erklärt der Politikwissenschaftler. Linke und AfD gingen "maximal" in die Konfrontation bei der Rente. In dieser Gemengelage begebe sich dann eine "fragile" Regierungskoalition.
Bei der Frage, ob es der Regierung, "der schon eine Reihe von Fehlern unterlaufen ist", gelinge, diese Reform "gerade in Wahlkampfzeiten" durchzusetzen, sei Skepsis geboten.
