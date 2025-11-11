  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Klingbeil schenkt Merz "Verantwortung" zum Geburtstag

Zum 70. Geburtstag des Kanzlers:Klingbeil schenkt Merz "Verantwortung für Deutschland"

|

Zum Empfang des Kanzlers anlässlich seines 70. Geburtstags war auch dessen Vize Klingbeil geladen. Der brachte Merz ein ungewöhnliches Geschenk mit.

Berlin: Bundeskanzler Friedrich Merz ist in seinem Büro und bläst die Kerzen auf einem Kuchen aus, anlässlich seines 70. Geburtstags am Rande einer kleinen Feier mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Bundeskanzler Friedrich Merz feierte im kleinen Kreis in seinem Büro.

Quelle: Kugler Steffen/Bundesregierung/dpa

Vizekanzler Lars Klingbeil hat zum Geburtsempfang von Regierungschef Friedrich Merz ein schlichtes, aber doch sehr besonderes Geschenk mitgebracht: Einen eingerahmten Zettel, auf dem "Verantwortung für Deutschland" steht.

Irgendwann während der Koalitionsverhandlungen habe er diese drei Wörter handschriftlich als seinen Vorschlag für die Überschrift des schwarz-roten Koalitionsvertrags aufgeschrieben, erzählte Klingbeil in einem Video-Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Und das ist ja am Ende auch der Titel geworden."

Klingbeil: "Kein Schickimicki-Kram"

Das sei also "kein Schickimicki-Kram, aber eine Erinnerung an gemeinsame Verabredungen und die gemeinsame Verantwortung, die wir tragen und die ich auch sehr gerne mit dem Kanzler wahrnehme", sagte der SPD-Chef.

Lars Klingbeil und Friedrich Merz in der 19. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages im Reichstagsgebaeude. Berlin, 11.07.2025

Bei ihrem Amtsantritt hat die schwarz-rote Bundesregierung unter anderem angekündigt die Wirtschaft anzukurbeln. Doch wie fällt die Bilanz nach den ersten 100 Tagen aus?

13.08.2025 | 1:29 min

Klingbeil stand auch auf der Rednerliste des Empfangs zum 70. Geburtstag des Kanzlers im Reichstagsgebäude, zu dem etwa 300 Gäste eingeladen waren.

Der SPD-Vorsitzende betonte vor dem Fest, dass sich zwischen ihm und Merz Vertrauen aufgebaut habe. In seiner Rede wolle er deutlich machen:

Ich will, dass diese Regierung Erfolg hat, ich will, dass Friedrich Merz Erfolg hat.

Lars Klingbeil (SPD), Vizekanzler

Quelle: dpa
Themen
Lars KlingbeilFriedrich Merz

Mehr zur schwarz-roten Koalition

  1. 10.11.2025, Nordrhein-Westfalen, Münster: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erreicht die Kaserne des Heimatschutzregiments 2 in Münster.

    Koalition vor Einigung? :Pistorius zu Wehrdienst: "Endergebnis" diese Woche möglich

    mit Video
  2. Nina Warken (CDU), Bundesministerin für Gesundheit, spricht bei einer Pressekonferenz zum geplanten Sparpaket gegen höhere Kassenbeiträge.

    Festlegung auf 2,9 Prozent:Warken will Zusatzbeiträge der Krankenkassen stabil halten

    mit Video
  3. Soldaten stehen in der Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne beim feierlichen Appell zur Übergabe des Landeskommandos Niedersachsen von Oberst Waldau an Oberst i.G. Wachter am 25.09.2025 in Hannover.
    Interview

    Beratungen im Bundestag :Wehrdienst: Röwekamp rechnet mit Einigung in dieser Woche

    mit Video
  4. Markus Söder, CSU-Vorsitzender und bayerischer Ministerpräsident, gibt eine Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Koalitionsverhandlungen in Berlin.
    Interview

    CSU-Chef über Klimapolitik und Koalition:Söder: "Das Heizgesetz wird abgeschafft"

    von Stefanie Reulmann
    mit Video
  5. Olaf Scholz

    Scholz, Habeck, Lindner und Co.:Ein Jahr Ampel-Aus: Das machen die Ex-Spitzenpolitiker heute

    Johannes Lieber, Berlin
  6. Symbolbild: Ein Soldat bei der Grundausbildung

    Debatte über Wehrpflicht:CDU-Verteidigungspolitiker fordert flächendeckende Musterung

    mit Video
  7. Archiv: Bundesregierung auf Regierungsbank im Bundestag - 2025

    Stimmung bei Schwarz-Rot:SPD-Politiker Mützenich mahnt Koalition zur Disziplin

    mit Video
  8. Berlin: Gesundheitskarten verschiedener Krankenkassen liegen auf einem Tisch.

    Plan der Bundesregierung:Krankenkassen sollen entlastet werden

    0:24 min