Klingbeil schenkt Merz "Verantwortung" zum Geburtstag

Zum Empfang des Kanzlers anlässlich seines 70. Geburtstags war auch dessen Vize Klingbeil geladen. Der brachte Merz ein ungewöhnliches Geschenk mit.

Bundeskanzler Friedrich Merz feierte im kleinen Kreis in seinem Büro. Quelle: Kugler Steffen/Bundesregierung/dpa

Vizekanzler Lars Klingbeil hat zum Geburtsempfang von Regierungschef Friedrich Merz ein schlichtes, aber doch sehr besonderes Geschenk mitgebracht: Einen eingerahmten Zettel, auf dem "Verantwortung für Deutschland" steht.

Irgendwann während der Koalitionsverhandlungen habe er diese drei Wörter handschriftlich als seinen Vorschlag für die Überschrift des schwarz-roten Koalitionsvertrags aufgeschrieben, erzählte Klingbeil in einem Video-Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Und das ist ja am Ende auch der Titel geworden."

Klingbeil: "Kein Schickimicki-Kram"

Das sei also "kein Schickimicki-Kram, aber eine Erinnerung an gemeinsame Verabredungen und die gemeinsame Verantwortung, die wir tragen und die ich auch sehr gerne mit dem Kanzler wahrnehme", sagte der SPD-Chef.

Klingbeil stand auch auf der Rednerliste des Empfangs zum 70. Geburtstag des Kanzlers im Reichstagsgebäude, zu dem etwa 300 Gäste eingeladen waren.

Der SPD-Vorsitzende betonte vor dem Fest, dass sich zwischen ihm und Merz Vertrauen aufgebaut habe. In seiner Rede wolle er deutlich machen:

Ich will, dass diese Regierung Erfolg hat, ich will, dass Friedrich Merz Erfolg hat. „ Lars Klingbeil (SPD), Vizekanzler