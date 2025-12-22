Mit welcher Bilanz gehen die Regierung und Kanzler Friedrich Merz aus dem Jahr 2025? Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke zieht eine eindeutige Zwischenbilanz.

Von Lucke: Merz "im Umgang mit Macht sehr ungeübt"

Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke sagt, dass er einen "besorgten Blick" auf die Arbeit der Bundesregierung habe.

Sieben Monate schwarz-rote Koalition, sieben Monate Bundeskanzler Friedrich Merz: Konnten die Regierung und der Kanzler erste Ergebnisse liefern? Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke zieht im ZDF-Morgenmagazin ein ernüchterndes Zwischenfazit.

… mit welcher Bilanz die Regierung aus 2025 geht

Von Lucke geht mit einem "sehr besorgtem Blick" aus dem Jahr 2025 heraus. Grund: Die schwarz-rote Regierung habe den wirtschaftlichen und geopolitischen "Umschwung" nicht eingeleitet. Kanzler Merz (CDU) habe es nicht geschafft, "dass in Deutschland eine Stimmung des Aufbruchs, eines Wechsels, einer Stärkung kommt". Eine "geschlossene und entschlossene Regierung" - das sei die Hoffnung nach dem Scheitern der Ampel-Koalition gewesen. "Aber das ist nicht der Fall."

Und so werde das kommende Jahr 2026 umso schwerer für die Regierung, unter anderem mit fünf Landtagswahlen, auch in ostdeutschen Bundesländern. Die eigentlich notwendige Rentenreform, die "möglicherweise gerade auch den Älteren einiges zumutet", werde erschwert, da sie "eine Zumutung an die Wähler und Wählerinnen wäre". "Insofern spricht viel dagegen, dass die großen Reformen kommen", sagt von Lucke. "Aber das wird das Unbehagen mit der Koalition weiter stärken."

Nach den Ukraine-Gesprächen in Berlin: Wie tragfähig sind die Ergebnisse und wie wird Russland reagieren?

… welche Probleme die Ost-Wahlen mit sich bringen

Die CDU steht bei den Landtagswahlen im Osten angesichts der hohen Umfragewerte der AfD womöglich vor einer schwierigen Frage: Doch eine Regierung mit der AfD in Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt versuchen? Das hält von Lucke aber nicht für realistisch. Sowohl Merz als auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder würden das abwehren.

Denn die wissen eines ganz genau: Wenn man sich in eine Koalition mit der AfD begibt, bricht die Koalition in Berlin auseinander. „ Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler

Das würde die SPD nicht mitmachen können. Zudem würde das vermutlich auch CDU und CSU zerreißen.

Obwohl intern gestritten wird und ihr Rückhalt bei den Wählern sinkt, zeigen sich die Koalitionsparteien mit ihrer bisherigen Bilanz zufrieden.

… was Merz außenpolitisch erreicht hat

Albrecht von Lucke hält Friedrich Merz außenpolitisch trotz insgesamt mauer Bilanz zugute, dass er sich in der aktuell schwierigen geopolitischen Lage wieder "zur starken Kraft in Europa gemausert" habe. "Wir haben einen Epochenbruch, einen Angriff Putins. Auf der anderen Seite aber einen Wegfall der USA von Europa. Das hat es so noch nie gegeben. Das ist meines Erachtens vergleichbar mit der Lage von 1989."

Aber: Merz "setzt die Erwartungen zu hoch an", so von Lucke. Der Kanzler könne das Versprochene nicht einhalten.

Dann ist Merz letztlich ein Ankündigungskanzler und holt nicht ein, was er verspricht. „ Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler

"Er hat seinen Plan in Europa eben nicht durchgesetzt", sagt von Lucke. So entstünde "der Eindruck, er ist europapolitisch geschwächt." Immerhin habe "er die USA an unserer Seite gehalten".

Kanzleramtschef Thorsten Frei zog im Morgenmagazin eine positive Bilanz der bisherigen Regierungsarbeit.

… ob Merz ein Machtstratege ist

Kanzler Merz sei "ungeübt" im Umgang mit Macht, kritisiert von Lucke. Das sehe man zum Beispiel bei der Wahl der Vorsitzenden der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Sein Wunschkandidat konnte sich am Freitag in einer Kampfabstimmung nicht gegen Annegret Kramp-Karrenbauer durchsetzen.

Was frühere Kanzler wie Angela Merkel oder Helmut Kohl ausgezeichnet habe: Allianzen zu organisieren. Die Wahlschlappe bei der KAS "wäre einer Merkel, einem Kohl, einem Adenauer nie passiert".

Er steht nicht in der Tradition von Adenauer, Kohl und Merkel in der Hinsicht. Das waren alles große Machtstrategen. „ Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler

