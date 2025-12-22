Experte zieht Zwischenbilanz:Von Lucke: Merz "im Umgang mit Macht sehr ungeübt"
Mit welcher Bilanz gehen die Regierung und Kanzler Friedrich Merz aus dem Jahr 2025? Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke zieht eine eindeutige Zwischenbilanz.
Sieben Monate schwarz-rote Koalition, sieben Monate Bundeskanzler Friedrich Merz: Konnten die Regierung und der Kanzler erste Ergebnisse liefern? Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke zieht im ZDF-Morgenmagazin ein ernüchterndes Zwischenfazit.
… mit welcher Bilanz die Regierung aus 2025 geht
Von Lucke geht mit einem "sehr besorgtem Blick" aus dem Jahr 2025 heraus. Grund: Die schwarz-rote Regierung habe den wirtschaftlichen und geopolitischen "Umschwung" nicht eingeleitet. Kanzler Merz (CDU) habe es nicht geschafft, "dass in Deutschland eine Stimmung des Aufbruchs, eines Wechsels, einer Stärkung kommt". Eine "geschlossene und entschlossene Regierung" - das sei die Hoffnung nach dem Scheitern der Ampel-Koalition gewesen. "Aber das ist nicht der Fall."
Und so werde das kommende Jahr 2026 umso schwerer für die Regierung, unter anderem mit fünf Landtagswahlen, auch in ostdeutschen Bundesländern. Die eigentlich notwendige Rentenreform, die "möglicherweise gerade auch den Älteren einiges zumutet", werde erschwert, da sie "eine Zumutung an die Wähler und Wählerinnen wäre". "Insofern spricht viel dagegen, dass die großen Reformen kommen", sagt von Lucke. "Aber das wird das Unbehagen mit der Koalition weiter stärken."
… welche Probleme die Ost-Wahlen mit sich bringen
Die CDU steht bei den Landtagswahlen im Osten angesichts der hohen Umfragewerte der AfD womöglich vor einer schwierigen Frage: Doch eine Regierung mit der AfD in Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt versuchen? Das hält von Lucke aber nicht für realistisch. Sowohl Merz als auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder würden das abwehren.
Das würde die SPD nicht mitmachen können. Zudem würde das vermutlich auch CDU und CSU zerreißen.
… was Merz außenpolitisch erreicht hat
Albrecht von Lucke hält Friedrich Merz außenpolitisch trotz insgesamt mauer Bilanz zugute, dass er sich in der aktuell schwierigen geopolitischen Lage wieder "zur starken Kraft in Europa gemausert" habe. "Wir haben einen Epochenbruch, einen Angriff Putins. Auf der anderen Seite aber einen Wegfall der USA von Europa. Das hat es so noch nie gegeben. Das ist meines Erachtens vergleichbar mit der Lage von 1989."
Aber: Merz "setzt die Erwartungen zu hoch an", so von Lucke. Der Kanzler könne das Versprochene nicht einhalten.
"Er hat seinen Plan in Europa eben nicht durchgesetzt", sagt von Lucke. So entstünde "der Eindruck, er ist europapolitisch geschwächt." Immerhin habe "er die USA an unserer Seite gehalten".
… ob Merz ein Machtstratege ist
Kanzler Merz sei "ungeübt" im Umgang mit Macht, kritisiert von Lucke. Das sehe man zum Beispiel bei der Wahl der Vorsitzenden der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Sein Wunschkandidat konnte sich am Freitag in einer Kampfabstimmung nicht gegen Annegret Kramp-Karrenbauer durchsetzen.
Was frühere Kanzler wie Angela Merkel oder Helmut Kohl ausgezeichnet habe: Allianzen zu organisieren. Die Wahlschlappe bei der KAS "wäre einer Merkel, einem Kohl, einem Adenauer nie passiert".
