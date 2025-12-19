Kramp-Karrenbauer führt Adenauer-Stiftung - Merz-Favorit verliert

Die Ex-CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat sich in einer Kampfabstimmung als Vorsitzende der Adenauer-Stiftung durchgesetzt. Der von Kanzler Merz favorisierte Kandidat unterlag.

Annegret Kramp-Karrenbauer ist zur neuen Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung gewählt worden. Sie setzte sich gegen den CDU-Abgeordneten Günter Krings durch. 19.12.2025 | 0:21 min

Die frühere CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ist zur neuen Vorsitzenden der parteinahen Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) gewählt worden. Bei einer Mitgliederversammlung setzte sie sich in einer Kampfabstimmung im ersten Wahlgang gegen den von Bundeskanzler Friedrich Merz nominierten Bundestagsabgeordneten Günter Krings durch. Kramp-Karrenbauer tritt das Amt Anfang 2026 an.

Es ist damit auch eine Schlappe für den CDU-Vorsitzenden Merz, der seinen Wunschkandidaten aus seinem nordrhein-westfälischen Landesverband nicht durchsetzen konnte. Merz gratulierte Kramp-Karrenbauer aber auf X: "Die Stiftung ist bei Dir in guten Händen", schrieb er.

Lammert tritt nach acht Jahren an KAS-Spitze ab

Kramp-Karrenbauer, die meist kurz AKK genannt wird, erhielt den Angaben zufolge im ersten Wahlgang 28 Stimmen und Krings 21 Stimmen. Es gab eine Enthaltung. Die 63-Jährige tritt damit die Nachfolge von Norbert Lammert an, die offizielle Amtsübernahme ist für den 1. Januar geplant.

Der frühere Bundestagspräsident hatte im September erklärt, den Vorsitz nach acht Jahren abgeben zu wollen. Er ist im November 77 Jahre alt geworden. Die Mitgliederversammlung wählte ihn zum Ehrenvorsitzenden der Stiftung.

Erste Kampfabstimmung in 70 Jahren

Erstmals in der 70-jährigen Geschichte der Konrad-Adenauer-Stiftung wurde in einer Kampfabstimmung über den Vorsitz entschieden. Mit Kramp-Karrenbauer hat sich die deutlich bekanntere Kandidatin durchgesetzt. Die frühere saarländische Ministerpräsidentin war von 2019 bis 2021 Verteidigungsministerin in der Großen Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel.

2018 setzte sie sich in einer Kampfabstimmung gegen Merz um den Vorsitz der CDU durch und blieb zwei Jahre an der Spitze der Partei, die nun Merz seit Anfang 2022 als Vorsitzender führt.

Merz sprach sich für Krings aus

Der Kanzler hatte sich Mitte November in einem Brief an Lammert für Krings als Vorsitzenden ausgesprochen. Darin lobte er die national und international "umfangreiche Erfahrungen in vielen Bereichen der Politik und der Wissenschaft".

Der 56-Jährige Krings gehört dem Bundestag seit 2002 an, ist stellvertretender Fraktionschef für die Fachbereiche Inneres und Recht und Vorsitzender der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen in der Unions-Fraktion, der größten Landesgruppe der CDU im Bundestag.