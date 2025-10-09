CDU-Ministerin Karin Prien würde bei AfD-Regierung auswandern

Bildungsministerin Prien würde auswandern, sollte die AfD regieren. In einem Podcast spricht sie über wachsenden Antisemitismus - und wohin sie im Zweifel gehen würde.

Bundesbildungsministerin Karin Prien würde nach eigenen Worten auswandern, sollte die AfD einmal Kanzlerpartei werden. Die CDU-Politikerin, die jüdische Vorfahren hat, sagte im Podcast "Meine schwerste Entscheidung" der Funke Mediengruppe:

Wenn die AfD den Bundeskanzler stellt, dann werde ich sicherlich vorher Deutschland verlassen. „ Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU)

"Das wäre nicht mehr mein Land. Und ich fürchte aber, dass das schon sehr spät ist", fuhr Prien fort.

Seit dem 7. Oktober sei die physische Sicherheit deutlich zurückgegangen, so der Publizist Michel Friedman. Man könne nicht sicher sein, dass man sicher sei. 08.10.2025 | 5:15 min

Prien: Unklar, wohin man auswandern soll

Allerdings sei die Entscheidung, wohin man emigrieren könnte, nicht einfach, fügte Prien hinzu. Die USA und Israel seien im Moment eher schwierige Zufluchtsorte. Dennoch:

Am ehesten ist es immer noch Israel. Aber das ist natürlich ein großer Schritt. „ Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU)

Dem deutschen Staat gelinge es schon heute nicht mehr, "Jüdinnen und Juden wirklich wirksam zu schützen vor den Angriffen auf der Straße", sagte Prien. "Juden, die als Juden gelesen werden, also die durch Kippa, durch das Tragen eines Davidsterns erkennbar sind, werden auf offener Straße diskriminiert, werden angespuckt, werden angegriffen." Viele, die sie kenne, zögen sich zurück oder diskutierten, ob man in Deutschland weiter leben könne.

Auch in Deutschland gab es Gedenken und Mahnwachen in Erinnerung an den 7. Oktober 2023. Die Zahl antisemitischer Übergriffe ist in den letzten zwei Jahren deutlich angestiegen. 07.10.2025 | 2:31 min

Antisemitismus hat zugenommen

Am Wochenende habe sie sich bei einem privaten Treffen mit Jüdinnen und Juden unterhalten über die Frage, ob man jetzt überlege, sich ein finanzielles Polster auch im Ausland zu schaffen, sagte Prien. "Also es sind schon so Gedankenspiele, denen ich mich auch nicht vollständig verschließe."

Auch wenn die politischen Institutionen derzeit klar Linie hielten, müsse man sehr genau beobachten, ob das so bleibe. Es sei bitter, dass man nur, weil man tatsächlich oder vermeintlich als Jüdin oder Jude gelesen werden könne, für Entscheidungen der israelischen Regierung in Haftung genommen werde. "Und das ist klassisch antisemitisch. Und diese Zuschreibungen haben zugenommen."

"Es gibt jüdische Studierende, die sich nicht mehr an die Uni trauen und das ist ein akuter Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit", so Ron Dekel, Präsident jüdische Studierendenunion Deutschland, zu Juden in Deutschland. 17.09.2025 | 5:15 min