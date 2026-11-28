Das Votum für sachbezogene Zusammenarbeit mit der AfD spaltet das BSW auf seinem Parteitag. Im ZDF verteidigt Sahra Wagenknecht ihren Kurs und bestätigt ein Treffen mit Chrupalla.

Es gehe darum, bei übereinstimmenden Positionen gemeinsam zu handeln, so BSW-Mitgründerin Wagenknecht. Mit AfD-Chef Chrupalla habe sie darüber gesprochen, "wie man sich miteinander aufstellt". 28.11.2026 | 12:23 min

Nach dem Parteitagsbeschluss in Dresden zum Umgang mit der AfD kommt es im Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft (BSW) zu prominenten Austritten: Mitgründer Klaus Ernst und die Berliner Co-Landesvorsitzende Josephine Thyrêt verlassen die Partei, ebenso wie mehrere Delegierte.

Im Gespräch mit Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer verteidigte Sahra Wagenknecht unmittelbar nach der Abstimmung den beschlossenen "Magdeburger Weg" für Sachsen-Anhalt. "Ich bedauere natürlich jeden Austritt, den wir jetzt haben", sagte sie bei ZDFheute live. Sie hoffe auf eine spätere Rückkehr Enttäuschter und verstehe nicht, dass man die Auseinandersetzung "jetzt zum Showdown hochstilisiert".

Das BSW diskutiert über die künftige Zusammenarbeit mit der AfD und wie es für das Bündnis weitergeht. Die Analyse des Parteitags und Sahra Wagenknecht im Interview bei ZDFheute live. 28.11.2026 | 69:32 min

Wagenknecht: Schriftliche Absprachen mit AfD nicht ausgeschlossen

Wagenknecht schloss Regierungsbündnisse erneut aus:

Natürlich werden wir keine Koalition mit der AfD machen. Wir werden auch keine formale Tolerierung machen. „ Sahra Wagenknecht, BSW-Mitbegründerin

Gleichzeitig wolle das BSW Mehrheiten etwa für Frieden, kostenfreie Kitas oder eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nutzen: "Und da dürfen wir uns nicht die Hände binden."

Wagenknecht schloss schriftliche Vereinbarungen mit der AfD zu einzelnen Vorhaben nicht aus: "Ja, wollen wir jetzt darüber streiten, ob man irgendwann etwas zu Papier bringt. Das geht doch darum, dass es immer nur um konkrete Projekte geht."

Wo man mit der AfD - wie auch mit Linken oder CDU - inhaltlich übereinstimme, müsse man dies für eigene Wahlversprechen nutzen: "Wenn wir das durchsetzen können, dann wären wir doch dumm, wenn wir das nicht nutzen." Die aktuelle Abgrenzungsdebatte nannte sie "Kindergarten" und "Brandmauer-Idiotie", von der stets die AfD profitiert habe.

"Wenn ein Antrag gut ist, dann stimmen wir ihm zu, egal von wem er kommt", sagt Amira Mohamed Ali, Co-Partei-Vorsitzende des BSW, über den Streit zum Umgang mit der AfD. 27.11.2026 | 5:39 min

Wagenknecht bestätigt Gespräch mit Chrupalla

Zudem bestätigte Wagenknecht ein Treffen mit AfD-Chef Tino Chrupalla nach der Wahl in Sachsen-Anhalt. Zu Berichten über ein gemeinsames Essen im Saarland sagte sie: "Es gab ein Gespräch, weil natürlich war es mir wichtig, da auch zu sprechen darüber, wie man sich miteinander aufstellt." Es sei dabei auch um das weitere Vorgehen in Sachsen-Anhalt gegangen, nicht aber um "ganz sensationelle geheime Dinge".

Miteinander zu reden sei "das Normalste von der Welt", betonte Wagenknecht. Von dem kritisierten Auftritt der stellvertretenden BSW-Fraktionsvorsitzenden in Sachsen-Anhalt, Claudia Wittig, beim "Compact"-Magazin grenzte sie ihr Treffen ab.

Wittig hatte im Oktober gemeinsam mit zwei BSW-Parteikollegen auf Einladung des vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Magazins an einem Abendessen mit AfD-Abgeordneten in Magdeburg teilgenommen. Ein anschließend veröffentlichtes Video, in dem sich beide Seiten duzten und miteinander anstießen, hatte parteiintern für scharfe Kritik gesorgt. Laut Wagenknecht habe das Video den falschen Eindruck "einer massiven politischen Nähe" erweckt, zudem hätten dort "gruselige Gesellen" mit am Tisch gesessen.

Das BSW in Sachsen-Anhalt hat mit der AfD für beitragsfreie Kitas gestimmt. Sahra Wagenknecht begrüßt pragmatische Mehrheiten, andere Mitgründer warnen vor dauerhafter Kooperation mit Rechtsextremen. 27.11.2026 | 2:01 min

Keine Ministerämter unter Siegmund

Den AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund werde das BSW nicht zum Ministerpräsidenten wählen, bekräftigte Wagenknecht. Ins Amt komme er nur mit CDU-Stimmen - eine Abspaltung in der CDU halte sie für möglich. Das BSW werbe weiter für einen überparteilichen Regierungschef: "Also unter einem überparteilichen Ministerpräsidenten wäre vieles möglich." Unter Siegmund hingegen entstehe eine AfD-Regierung, "und selbstverständlich werden wir kein Ministerium dann besetzen". Bei Differenzen, etwa in der Bildungs- und Migrationspolitik, bleibe man Opposition.

Auf eine Zuschauerfrage bei ZDFheute live zur Einstufung der AfD in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch sagte Wagenknecht:

Mich stören Rechtsextremisten, die es in der AfD gibt und die kann man auch im Landtag besichtigen. „ Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der Grundwertekommission des BSW

Ansichten wie die des AfD-Politikers Hans-Thomas Tillschneider (Landtagsvizepräsident in Sachsen-Anhalt) finde sie "ziemlich gruselig". "Ich finde einige Leute auch gefährlich, aber trotzdem ist diese Partei im Landtag", so Wagenknecht. Die Wähler hätten ihr knapp 44 Prozent gegeben - das BSW wolle die Politik daher nicht blockieren.