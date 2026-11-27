Vor dem BSW-Bundesparteitag streitet die Partei über ihr Verhältnis zur AfD. Die BSW-Chefin schließt eine Koalition mit der AfD aus, sieht aber Chancen für eine Zusammenarbeit.

"Wenn ein Antrag gut ist, dann stimmen wir ihm zu, egal, von wem er kommt", sagt Amira Mohamed Ali, Co-Partei-Vorsitzende des BSW, über den Streit zum Umgang mit der AfD. 27.11.2026 | 5:39 min

Überschattet von Streit über die Zusammenarbeit mit der AfD berät das BSW bei einem Bundesparteitag in Dresden seinen künftigen Kurs. Nach einer Serie schwacher Wahlergebnisse kriselt es in der erst 2024 gegründeten Partei.

"Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir eine Regierung nicht mittragen", bekräftigte BSW-Chefin Amira Mohamed Ali mit Blick auf die Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt im ZDF-Morgenmagazin. In einer solchen Koalition könne das BSW derzeit seine Positionen nicht umsetzen. Das gelte auch für eine Tolerierung einer AfD-Minderheitsregierung.

Interner Streit beim BSW

"Wir entscheiden ganz konsequent in der Sache. Wenn ein Antrag gut ist, dann stimmen wir dem zu, egal, von wem er kommt. Und wenn er nicht gut ist, dann werden wir ihn ablehnen", sagte Mohamed Ali.

Wir wollen uns von niemandem vorschreiben lassen, was wir richtig und falsch zu finden haben. „ Amira Mohamed Ali, BSW-Parteivorsitzende

Das BSW in Sachsen-Anhalt hat mit der AfD für beitragsfreie Kitas gestimmt. Sahra Wagenknecht begrüßt pragmatische Mehrheiten, andere Mitgründer warnen vor dauerhafter Kooperation mit Rechtsextremen. 27.11.2026 | 2:01 min

In einem ungewöhnlichen Schritt hatten vor einigen Tagen mehrere prominente Gründungsmitglieder öffentlich eine Klarstellung beim Parteitag gefordert: Das BSW solle nicht nur Koalitionen mit der AfD ausschließen, sondern auch "eine formelle oder faktische Tolerierung, eine Stützung einer AfD-geführten Regierung und auf Dauer angelegte Absprachen zur Zusammenarbeit", heißt es in einem Änderungsantrag zum Leitantrag. Der steht bei der Generaldebatte am Samstag auf der Tagesordnung.

Claudia Wittig (BSW) hat bei "Lanz" die Bereitschaft zu einer sachbezogenen Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen-Anhalt verteidigt. 26.11.2026 | 1:02 min

Streit über "Magdeburger Weg"

Hintergrund ist die parlamentarische Zusammenarbeit von BSW und AfD in Sachsen-Anhalt, genannt "Magdeburger Weg". Das BSW will zwar keine Koalition und den AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund auch nicht zum Ministerpräsidenten wählen. Es stimmte aber schon mehrfach mit der AfD und führt Gespräche über Inhalte, die eine AfD-geführte Minderheitsregierung umsetzen müsste.

"44 Prozent haben die AfD gewählt. Ich persönlich bedauere das, aber das ist eine Realität, die man anerkennen muss", sagte Mohamed Ali. "Wir müssen mit den Verhältnissen umgehen, die nun mal da sind."

John Lucas Dittrich wird alleiniger Vorsitzender. Mit der AfD will man zusammenarbeiten, aber nicht koalieren. 14.11.2026 | 1:41 min

Wagenknecht: BSW wird gebraucht

Parteigründerin Sahra Wagenknecht betont derweil die Chance auf ein Comeback ihrer Partei, die bei Wahlen zuletzt nur schwach abschnitt. Ein Zerwürfnis schließt Wagenknecht aber auch nicht völlig aus. Auf die Frage, ob sie das Risiko einer Spaltung sehe, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur: "Damit würden wir unseren Gegnern im politischen Mainstream einen großen Gefallen tun. Das sollten wir nicht, denn das BSW wird gebraucht."

Wagenknecht sagte zu dem internen Streit: "Lebendige Parteien sollten lebendige Diskussionen über ihren Kurs führen. Allerdings sollte man sich dabei nicht Dinge unterstellen, die nicht stimmen. Das BSW spielt nicht im Team AfD, sondern wir nehmen den Wählerauftrag ernst: politische Veränderungen durchzusetzen, die das Leben der Mehrheit verbessern."

Claudia Wittig, BSW-Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt, konterte die Kritiker noch schärfer. "Wir dürfen uns die Lügen der Mainstreammedien nicht auch noch selbst an den Kopf werfen", sagte sie der dpa. Man sei auch offen für Gespräche mit anderen Parteien.

Es gibt keinen Schmusekurs mit der AfD. „ Claudia Wittig, BSW-Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt

Das BSW in Sachsen-Anhalt könnte erstmals einer AfD-geführten Regierung den Weg ebnen. Wo liegen die inhaltlichen Schnittmengen zwischen beiden Parteien, wo die Unterschiede? 20.10.2026 | 6:30 min

Wagenknecht sieht Chancen für BSW

Die junge Partei hatte 2024 Erfolge bei der Europawahl und mehreren ostdeutschen Landtagswahlen, scheiterte dann aber 2025 bei der Bundestagswahl knapp an der Fünf-Prozent-Hürde. Einen Antrag auf Neuauszählung wies das Bundesverfassungsgericht ab. Im September gingen die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin verloren. Nur in Sachsen-Anhalt zog das BSW mit 5,3 Prozent ins Landesparlament ein.

Wagenknecht, die sich 2025 von der Parteispitze zurückgezogen hatte, sieht aber auch Chancen: "Das BSW hat nach seriösen Umfragen derzeit bundesweit eine Wählerschaft zwischen drei und vier Prozent und unverändert ein Potenzial im zweistelligen Bereich."

Ein Comeback ist nicht zuletzt durch den Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt möglich. „ Sahra Wagenknecht, BSW-Parteigründerin

Dort habe die Partei binnen kurzer Zeit zwei Erfolge verbucht: den gemeinsam mit der AfD formulierten "Friedensantrag" gegen weitere Ukraine-Hilfen und einen Beschluss zur Entlastung von Familien. "Das BSW hat nur eine Chance, wenn es diejenigen wieder stärker erreicht, die allen Grund haben, unzufrieden und wütend zu sein, und die aktuell zu erheblichen Teilen die AfD wählen", sagte Wagenknecht.

Quelle: dpa, ZDF