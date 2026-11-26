Claudia Wittig (BSW) verteidigt bei "Lanz" die sachbezogene Zusammenarbeit mit der AfD. Johannes Volkmann (CDU) hält einen Parteiausschluss bei Unterstützung Siegmunds für richtig.

Über den Richtungsstreit im BSW, über die Annäherung von BSW und AfD und die Folgen für die demokratische Kultur. Zu Kanzler Merz und zum Zustand der Regierungskoalition. 26.11.2026 | 45:58 min

AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund will sich bereits am 8. Dezember und damit früher als ursprünglich geplant zur Wahl des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt stellen. Das kündigte er vor wenigen Tagen auf der Plattform X an. Nun hat die AfD-Fraktion eine Sondersitzung des Landtags beantragt und Siegmund offiziell als Kandidaten nominiert.

Obwohl die AfD stärkste Kraft ist, fehlt ihr die notwendige Mehrheit zur Wahl eines Ministerpräsidenten. Während die übrigen Parteien unterschiedliche Wege des Widerstands verfolgen, kommt dem BSW eine besondere Rolle zu: Es signalisiert Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei einzelnen Sachfragen, lehnt jedoch eine formelle Bindung an die AfD ab. Damit bewegt sich die Partei zwischen politischer Abgrenzung und parlamentarischer Kooperation.

Zusammenarbeit mit der AfD abhängig von politischen Schnittmengen

Am Mittwochabend wies die stellvertretende Fraktionsvorsitzende des BSW in Sachsen-Anhalt, Claudia Wittig, bei "Markus Lanz" die Darstellung einer besonderen Nähe des BSW zur AfD zurück. Diese werde ihrer Partei medial zugeschrieben. Das BSW arbeite vielmehr dort mit anderen Parteien "an den Stellen zusammen, wo wir Schnittstellen haben, ohne Kuhhandel oder irgendwas anderes".

Eine Woche früher als geplant könnte Sachsen-Anhalt seinen Ministerpräsidenten wählen. Die AfD erwägt, die Wahl vom 15. auf den 8. Dezember vorzuziehen, um Ulrich Siegmund ins Amt zu bringen. 19.11.2026 | 1:56 min

"Das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt ist so, dass wir bestimmte Dinge niedrigschwellig mit der AfD umsetzen können. Und mehr ist es nicht", so Wittig.

Wittig betonte, das BSW wolle Politik mit denjenigen gestalten, mit denen sich konkrete Verbesserungen für die Menschen in Sachsen-Anhalt erreichen ließen. Die Stärke der AfD sei das Ergebnis der vergangenen Regierungsjahre anderer Parteien. Mit diesem Wahlergebnis müsse man nun umgehen und pragmatisch dort Mehrheiten suchen, wo sich Vorhaben des BSW umsetzen ließen.

Ich glaube, das Missverständnis besteht darin, (…) dass wir ja nicht mit der AfD AfD-Politik machen. Wir machen BSW- Politik und da ist uns egal mit wem. „ Claudia Wittig, stellvertretende Fraktionsvorsitzende des BSW

Auf die Frage von Markus Lanz, ob sie AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten wählen werde, antwortete Claudia Wittig mit einem klaren "Nein". Die BSW-Fraktion werde sich, wie angekündigt, bei der Wahl enthalten. Einen Ministerpräsidenten Siegmund wünsche sich das BSW ebenfalls nicht. Stattdessen plädiere die Partei weiterhin für einen "überparteilichen Ministerpräsidenten, der diese Spaltung aufheben kann und die Gräben zuschüttet".

John Lucas Dittrich wird alleiniger Vorsitzender. Mit der AfD will man zusammenarbeiten, aber nicht koalieren. 14.11.2026 | 1:41 min

Pragmatismus bei Einzelprojekten statt "Kuschelkurs"

Wittig widersprach der Darstellung, gemeinsame Anträge mit der AfD seien Ausdruck eines "Kuschelkurses". Das BSW nutze vorhandene Schnittmengen, um politische Vorhaben wie einen Corona-Untersuchungsausschuss zügig umzusetzen. Bei Themen, die das BSW mit der Linkspartei und den Grünen teile, etwa in der Bildungs- oder Sozialpolitik, fehlten hingegen meist die erforderlichen Mehrheiten, sodass es schwieriger und langwieriger werde.

Die Idee ist, sich Mehrheiten dort zu suchen, wo man sie findet. „ Claudia Wittig

Die BSW-Politikerin betonte, dass es keine Koalition mit der AfD geben werde. "Das wird auch keine Tolerierung. Das ist eine sachbezogene Zusammenarbeit an spezifischen Projekten."

Die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt hatte bislang beschlossen, den Plenarsaal im ersten und zweiten Wahlgang der Ministerpräsidentenwahl zu verlassen. Der CDU-Abgeordnete Daniel Sturm erklärte nun jedoch, man müsse diese Entscheidung "nochmal neu erörtern".

AfD und BSW haben im Magdeburger Landtag einen Antrag gegen Ukraine-Hilfen und für ein Ende der Russland-Sanktionen durchgesetzt. CDU, SPD, Grüne und Linke stimmten dagegen. 14.10.2026 | 0:39 min

Johannes Volkmann fordert klare CDU-Abgrenzung zur AfD

Johannes Volkmann, Mitglied des CDU-Bundesvorstands und des Auswärtigen Ausschusses, zeigte sich bei "Markus Lanz" überzeugt, dass die gesamte CDU-Fraktion die ersten beiden Wahlgänge geschlossen boykottieren werde. Sollten dennoch CDU-Abgeordnete für AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund stimmen, teile er die Auffassung von Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz, dass für Unterstützer einer solchen Wahl in der CDU kein Platz sei.

Volkmann fand die Drohung von Bundeskanzler Merz mit Parteiausschluss "eine absolut richtige Ansage". "Wer am Wahlabend die CDU gewählt hat, der hat darauf vertraut und vertraut darauf, dass damit Verfassungsfeinde von der Macht ferngehalten werden. Und das muss für die AfD Sachsen-Anhalt gelten."