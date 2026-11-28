Nach der Entscheidung gegen eine stärkere Abgrenzung von der AfD haben 30 BSW-Mitglieder ihren Austritt aus der Partei erklärt - auch Mitgründer Klaus Ernst.

Das BSW diskutiert über die künftige Zusammenarbeit mit der AfD und wie es für das Bündnis weitergeht. Die Analyse des Parteitags bei ZDFheute live. 28.11.2026 | 69:32 min

30 BSW-Mitglieder haben nach einer Entscheidung gegen eine deutlichere Abgrenzung von der AfD ihren Parteiaustritt erklärt. "Der Gründungskonsens des BSW bestand darin, eine soziale und friedenspolitische Alternative gegen die herrschende Politik und ihre Parteien und zugleich gegen die AfD aufzubauen", heißt es in einer Erklärung, die am Rande des BSW-Bundesparteitags in Dresden verbreitet wurde.

Seit 2025 sehe man eine fortschreitende Entwicklung in Richtung einer Annäherung an die AfD, eines freundlicheren Umgangs mit ihr als mit den anderen Parteien und einer Zusammenarbeit in Landtagen, schreiben die 30 Unterzeichner. "Das nützt nur der AfD und ihrer Selbstdarstellung als Friedenspartei, dabei ist sie tatsächlich für Hochrüstung und Militarisierung und Umverteilung von unten nach oben."

Auch Parteimitgründer Klaus Ernst wird das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) verlassen. Das kündigt der ehemalige Linkenabgeordnete und BSW-Mitgründer bei ZDFheute live an.

Die rund 600 Delegierten hatten kurz zuvor auf dem Parteitag in Dresden mehrheitlich gegen einen Antrag mehrerer Gründungsmitglieder für eine schärfere Abgrenzung von der Alternative für Deutschland (AfD) gestimmt, wie das Tagungspräsidium mitteilte.

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BSW-Mitbegründer: "Eine Haltung, die ich nicht mehr teilen kann"

Er werde noch zwei, drei Tage dabei bleiben, ein "paar Dinge regeln, die noch zu regeln sind", sagt Ernst gegenüber ZDFheute live, aber:

Dann werde ich aus dem BSW austreten. „ BSW-Mitgründer Klaus Ernst

Wenn man die AfD nicht mehr als Gegner, sondern als Partner betrachte, "dann ist das eine Haltung, die ich nicht mehr teilen kann", so Ernst. Und wenn die Parteiführung nicht eindeutig sage, die AfD sei mindestens so ein Gegner wie die anderen Parteien auch, dann könne er das nicht mit teilen. Einen Austritt bei Ablehnung einer schärferen Abgrenzung zur AfD hatte Ernst bereits zuvor in Aussicht gestellt.

Ernst: Die Nähe kann man keinem mehr erklären

Mit Bezug auf Sachsen-Anhalt fügte er hinzu: "Die AfD macht ja nichts umsonst, wenn wir sie irgendwo mitwählen, dann wollen sie eine Gegenleistung." Und diese Gegenleistung finde dann aber im Dunkeln statt.

Die Parteien seien sich so nahe, dass er das keinem mehr erklären könne. "Ich kann momentan auch keinen Gewerkschafter überzeugen, in die Partei zu gehen", so der ehemalige Linken-Abgeordnete, der selber "seit Jahrzehnten" Gewerkschafter sei.

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Er habe es immer richtig gefunden, Anträgen in der Sache zuzustimmen, wenn sie gemeinsame Punkte beträfen. "Aber ich fand immer falsch, dass man langfristig mit einer Partei zusammenarbeitet, die völkisch ist, die nationalistisch ist, die im Kern ausländerfeindlich ist und die auch mit dem ein oder anderen Rechtsradikalen keine Probleme hat, umzugehen."

Co-Landesvorsitzende Berlin tritt ebenfalls aus

Auch die Co-Landesvorsitzende des BSW in Berlin, Josephine Thyrêt, hat nach der Abstimmung ihren Austritt bekannt gegeben, wie sie es auch vorher in Berlin schon angekündigt habe. "Für mich sind rote Linien überschritten", sagt sie gegenüber ZDFheute live. Gemeinsame Anträge oder Zusammenarbeit mit der AfD sei für sie nicht der richtige Weg.

Die AfD sei eine reine Kriegspartei, sagt sie. "Ausgerechnet der AfD mit geforderten fünf Prozent BIP für Aufrüstung das Friedensmäntelchen umzuhängen [...], das kann man niemandem erklären."

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BSW debattiert über "Magdeburger Weg"

Auf dem Parteitag in Dresden diskutiert das BSW allen voran auch mit Blick auf die politische Kooperation mit der AfD in Sachsen-Anhalt, und wie es für das Bündnis weitergeht. In Magdeburg könnte das BSW auch den ersten AfD-Ministerpräsidenten ins Amt heben.

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Sahra Wagenknecht wirbt für sachbezogene Zusammenarbeit

Parteivorsitzende Amira Mohamed Ali sagte zuletzt: "Wir entscheiden ganz konsequent in der Sache. Wenn ein Antrag gut ist, dann stimmen wir dem zu, egal, von wem er kommt."

BSW-Gründerin Sahra Wagenkecht hat beim Bundesparteitag für eine sachbezogene Zusammenarbeit mit der AfD geworben und sich gleichzeitig inhaltlich von der in Teilen rechtsextremen Partei distanziert. Die AfD werde langfristig kein "strategischer Partner" des BSW sein, sagte Wagenknecht.

"Wenn ein Antrag gut ist, dann stimmen wir ihm zu, egal von wem er kommt", sagt Amira Mohamed Ali, Co-Partei-Vorsitzende des BSW, über den Streit zum Umgang mit der AfD. 27.11.2026 | 5:39 min

Aber solange "es ein Zeitfenster für konkrete Veränderungen und Verbesserungen" gebe, "solange müssen wir es nutzen", sagte sie mit Blick auf Sachsen-Anhalt, wo das BSW punktuell mit der AfD zusammenarbeitet. "Niemand von uns will einen Schmusekurs mit der AfD", stellte Wagenkecht klar. Aber das BSW werde entscheiden, wie es sich verhält, wenn es "die Möglichkeit vernünftiger Mehrheiten für Frieden, soziale Verbesserung, eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks" gebe.

Quelle: dpa