Klaus Ernst, Gründungsmitglied des BSW, fordert auf dem Parteitag eine klare Abgrenzung zur AfD. Er erwarte sonst eine Austrittswelle - und denkt dabei selbst über Austritt nach.

Klaus Ernst: "Gehe davon aus, dass uns viele verlassen"

BSW-Gründungsmitglied Klaus Ernst sagt, er könne mit bestimmten Positionen seiner Partei nicht leben. Quelle: Katharina Kausche / dpa

ZDF: Mit welcher Erwartung kommen Sie zu diesem Parteitag?

Klaus Ernst: Dass die Partei die Linie im Umgang mit der AfD eindeutig definiert und festlegt, ist meine Erwartung. Denn da gab es in der letzten Zeit deutliche Verunsicherungen, insbesondere durch unsere Kolleginnen und Kollegen in Sachsen-Anhalt. Und ich erwarte, dass dieser Parteitag festlegt:

Die AfD ist unser Gegner und nicht unser Partner. „ Klaus Ernst, BSW

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ZDF: Sie fordern mit ca. 200 anderen Delegierten eine solche Änderung im Leitantrag, die Parteiführung und Sahra Wagenknecht halten mit einem Kompromissvorschlag dagegen. Wie wird das ausgehen?

Ernst: Das ist kein Kompromissvorschlag. Wenn man Kompromisse macht, dann redet man mit beiden Seiten, dann macht man gemeinsam einen Vorschlag. Ich glaube, ein Kompromiss ist gar nicht gewollt, denn mit uns Antragstellern ist nie geredet worden, die wir eine klare Abgrenzung zur AfD wollen.

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ZDF: Wo verlaufen denn Ihre roten Linien für eine Zusammenarbeit mit der AfD?

Ernst: Dass wir Anträgen auch der AfD zustimmen, wenn sie richtig sind, das ist eine Selbstverständlichkeit. Da sind wir auch dafür. Auch dass wir keine Koalition mit der AfD machen, ist unumstritten. Schwieriger wird es dann zum Beispiel bei Verhandlungen über eine schriftliche Vereinbarung, die ja dann so etwas wie eine stille Koalition oder eine stille Tolerierung ist. Das möchte ich nicht.

Ich möchte mit dieser Partei keine gemeinsamen Projekte, keine Ausschussvorsitze, die uns geschenkt werden, kein gemeinsames Weintrinken. „ Klaus Ernst, BSW

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Weil wir sonst als Partei in die Richtung der AfD gerückt werden. Das sind wir ja schon, und zwar massiv. Und deshalb haben wir ja jetzt schon einen Haufen Leute, die uns den Rücken kehren.

ZDF: Rechnen Sie mit einer Austrittswelle?

Ernst: Ja, ich gehe davon aus, dass uns viele verlassen.

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ZDF: Denken Sie auch persönlich darüber nach, auszutreten, und würden es eventuell schon auf dem Parteitag tun, wenn Sie sich hier nicht durchsetzen?

Ernst: Ich habe ja gesagt, dass ich mit bestimmten Positionen in dieser Partei nicht leben könnte. Ich müsste dann die Konsequenzen ziehen, aber jetzt warten wir doch mal ab, wie die Debatte geführt wird.

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ZDF: Sie gehörten zu den Gründern des BSW, standen Sahra Wagenknecht auch persönlich nahe. Wie enttäuscht sind Sie?

Ernst: Also ich schätze Sahra Wagen nach wie vor sehr, übrigens auch Oskar Lafontaine. Ich dachte, da hat sich schon so was wie eine Freundschaft entwickelt. Ich bedauere sehr, dass wir jetzt eine Entwicklung haben, wo wir auf unterschiedlichen Seiten kämpfen. Und ich bedauere sehr, dass auch eine ganze Menge Menschen, die wir neu dazu gebracht haben, sich zu engagieren, jetzt auch total enttäuscht sind. Das tut mir in der Seele weh.

Das Interview führte Christiane Hübscher.

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Quelle: ZDF