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Gedenktag in Halle: Studenten versperren AfD-Politiker Zutritt

Gedenken an Anschlag in Halle:Studenten versperren AfD-Politiker Zutritt zu Synagoge

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Mit einer Menschenkette haben Studierende in Halle AfD-Landtagsvize Tillschneider den Zugang zur Synagoge verwehrt. Dort wurde der Opfer des Anschlags von 2019 gedacht.

Vertreter der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands versperren vor Hans-Thomas Tillschneider (AfD, 2.v.r.), stellvertretender Landtagspräsident in Sachsen-Anhalt, den Eingang zur Synagoge in Halle/Saale.

Eklat bei Gedenken an Opfer des antisemitischen Anschlags auf die Synagoge in Halle: Jüdische Studenten versperren dem AfD-Landtagsvizepräsidenten Tillschneider den Weg.

09.10.2026 | 1:38 min

Beim Gedenken an die Opfer des antisemitischen Anschlags vom 9. Oktober 2019 in Halle ist es am Freitag zu einem Eklat gekommen: Vertreter der Jüdischen Studierendenunion Deutschland (JSUD) verweigerten dem AfD-Politiker und neuem Landtagsvizepräsidenten von Sachsen-Anhalt, Hans-Thomas Tillschneider, mit einer Menschenkette den Zutritt zum Gelände der Synagoge.

Nach Angaben der Zeitung "Jüdische Allgemeine" forderten die Studierenden den Politiker auf, das Andenken an die Opfer des Anschlags nicht zu beschmutzen.

Ein Sprecher der Polizei in Halle sagte, Tillschneider habe auf eine Teilnahme an der Gedenkfeier verzichtet und sei gegangen.

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2020 wurde der Täter wegen zweifachen Mordes und dutzendfachen Mordversuchs zu lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht anschließende Sicherungsverwahrung an.

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AfD kritisiert Studierenden-Aktion als "pöbelhaft"

Am Freitag gab es in Halle wie jedes Jahr zum Jahrestag des Anschlags zahlreiche Gedenkveranstaltungen. Tillschneider kritisierte im Nachgang die Studierenden, die ihm den Zugang zur Synagoge verweigerten:

Dass ich in pöbelhafter Weise daran gehindert und dabei noch als Nazi beschimpft wurde, verdeutlicht, wie wenig Respekt diese Studenten vor der Volksvertretung haben.

Hans-Thomas Tillschneider, AfD-Landesvizepräsident Sachsen-Anhalt

Nach Ansicht der AfD-Fraktion sei durch das Agieren "linker Studenten" das "Andenken an die unschuldigen Opfer des Amoklaufs gestört" worden.

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Jüdische Studierendenunion: AfD verschiebt "die Grenzen des Sagbaren"

Die Jüdische Studierendenunion erklärte hingegen unter anderem auf Facebook:

Wir lassen unser Gedenken nicht von Rechtsextremen kapern.

Jüdische Studierendenunion

"Sie sind es, die den Boden für einen solchen Anschlag bereitet haben, indem sie die Grenzen des Sagbaren immer weiter verschoben haben", hieß es weiter.

Menschenkette der JSUD

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Auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, kritisierte das Auftreten des Landtagsabgeordneten als "politische Instrumentalisierung".

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Quelle: AFP, epd
Über dieses Thema berichtete das ZDF in den Nachrichten am 09.10.2026 ab 17:00 Uhr.
Themen
Sachsen-AnhaltAntisemitismusAfD

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