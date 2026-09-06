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Deutschland

Wahl in Sachsen-Anhalt: Jüdische Verbände nach AfD-Sieg entsetzt

Reaktionen auf Wahl in Sachsen-Anhalt:Jüdische Verbände entsetzt: "Wahlergebnis macht uns Angst"

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Jüdische Organisationen zeigen sich nach dem AfD-Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt bestürzt. Die Präsidentin des Auschwitz-Komitees zieht Parallelen zum Aufstieg der NSDAP.

Hochrechnung 23:22 Uhr
Gewinne und Verluste
Sitzverteilung
Welche Koalitionen sind rechnerisch möglich? (1/2)
Welche Koalitionen sind rechnerisch möglich? (2/2)
Wahlergebnisse seit 1990
Wahlbeteiligung

Der Zentralrat der Juden hat schockiert auf den Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt reagiert. Eine als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei sei in einem deutschen Bundesland nur knapp von der Alleinregierung entfernt, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster am Sonntagabend nach den ersten Hochrechnungen dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Ich bin von diesem Wahlergebnis persönlich entsetzt."

Die AfD gewann die Landtagswahl klar vor der CDU. Laut Hochrechnung verpasst sie die absolute Mehrheit, in Sachsen-Anhalt wird nun eine schwierige Regierungsbildung erwartet.

Über die vergangenen Monate sei klar ersichtlich geworden, welche Ziele die AfD verfolgt, sagte Schuster. "Wer sie heute gewählt hat - trotz oder wegen dieser Ziele - trägt die Verantwortung für dieses Ergebnis."

Sachsen-Anhalt, Magdeburg: Ulrich Siegmund (Mitte l, AfD), Spitzenkandidat und Co-Vorsitzender der AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, Tino Chrupalla (Mitte r, AfD), Bundesvorsitzender und Co-Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion, und Alice Weidel (r, AfD), Bundesvorsitzende und Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, stehen bei der Wahlparty der AfD im Alten Theater auf der Bühne. Am Sonntag (06.09.2026) wurde in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt.

Mit einem Rekordergebnis bei einer Landtagswahl sieht die AfD den Regierungsauftrag bei sich. Wie es nach diesem Erdrutschsieg weitergeht in Sachsen-Anhalt, ist offen.

06.09.2026 | 2:37 min

Knobloch: "Das macht mir Angst"

Auch Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, ist entsetzt über das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt. "An Tagen wie diesen fällt es mir schwer, meine Heimat noch wiederzuerkennen", erklärte die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden am Sonntag.

Dass Rechtsextreme in Deutschland in dieser Art wieder Wahlen gewinnen, das hätte ich mir in meinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können.

Charlotte Knobloch, ehemalige Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland

Das hohe Wahlergebnis aus Sachsen-Anhalt sei ein Zeichen, dass "die Statik der Demokratie in unserem Land nicht mehr funktioniert - und ich sage ganz offen: Das macht mir Angst", sagte Knobloch: "Ein erschreckend großer Teil der Wähler in Sachsen-Anhalt hat heute klar gezeigt, in was für einem Land sie leben wollen, und dieses Land hat kaum etwas mit der Bundesrepublik gemein."

Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt

Die AfD hat die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt klar gewonnen und liegt deutlich vor der CDU. Die FDP ist nicht im Landtag vertreten.

06.09.2026 | 133:47 min

Diese Menschen hätten die Grundlage von Demokratie, Sicherheit und Wohlstand abgelehnt und nebenbei auch die Prinzipien zurückgewiesen, die es der jüdischen Gemeinschaft erst ermöglicht hätten, Deutschland wieder als ihr Zuhause zu begreifen. "Das ist ein tiefer Einschnitt - ganz egal, welche Partei am Ende den Regierungschef stellt." Knobloch appellierte an demokratische Parteien und Wähler, nach diesem Wahlsonntag aktiver zu werden im Einsatz für Freiheit, Respekt und Toleranz.

Wir dürfen - und ich will - dieses Land nicht verloren geben.

Charlotte Knobloch, ehemalige Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland

Auschwitz-Komitee-Präsidentin: "Auf welchem Weg ist Deutschland?"

Die Präsidentin des Internationalen Auschwitz Komitees, Eva Umlauf, zieht nach dem AfD-Wahlsieg Parallelen zum Aufstieg der NSDAP in den frühen 1930er Jahren in Deutschland. "Dieses Wahlergebnis macht uns Angst! Auf welchem Weg ist Deutschland? Dem Weg, den es schon einmal gegangen ist?", fragte Umlauf nach der Schließung der Wahllokale.

In München erklärte die 83 Jahre alte Auschwitz-Überlebende, dass noch einmal in einem deutschen Landesparlament eine rechtsextreme Partei als stärkste Fraktion Platz nehmen wird, "hätten wir als Überlebende des Holocaust nie für möglich gehalten".

Wir werden weiter für die Demokratie und die Erinnerung kämpfen. Das sind wir unseren ermordeten Angehörigen schuldig und das ist unsere Verpflichtung den jungen Menschen in Deutschland gegenüber.

Eva Umlauf, Präsidentin des Internationalen Auschwitz Komitees

Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt

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Quelle: epd, KNA
Über das Thema "Landtagswahl in Sachsen-Anhalt" berichtete das ZDF in seiner Wahlsendung am 06.09.2026 ab 17:40 Uhr.
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