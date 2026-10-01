Hape Kerkeling und Hans-Georg Maaßen bei Anhörung zu AfD-Verbot

Soll die AfD verboten werden? In Erfurt hat die Debatte prominent Fahrt aufgenommen. Hape Kerkeling positionierte sich gegen die AfD. Die Partei selbst schickte Hans-Georg Maaßen.

Rechtsexperten sind sich über die Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens uneins. Bis in den späten Abend hat der Justizausschuss des Thüringer Landtags zur Anhörung geladen. 01.10.2026 | 1:52 min

Als Hape Kerkeling am Mittwochabend im Landtag von Thüringen auftritt, kommt er nicht als Entertainer. Kerkeling wird angehört im Justizausschuss zu einem möglichen AfD-Verbot. Er ist hier auf Einladung der Linken, als Bürger der Zivilgesellschaft.

In seiner Rede macht er deutlich: "Ein Verbotsverfahren reicht nicht aus. Es geht darum, dass jedem Einzelnen im Land bewusst wird, dass wir die Demokratie verteidigen müssen. Jeden Tag aufs Neue." Er spüre, dass die Demokratie in Gefahr sei. Deshalb stelle er sich dieser Diskussion.

Die AfD tut es nicht und verweigert Fragen an ihn - "da er kein Experte ist", wie der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Daniel Haseloff erklärt. Kerkeling kontert: "Schade, Sie haben nicht die Chance genutzt, sich von allen Vorwürfen zu distanzieren."

Erste Anhörung in dieser Form

Die öffentliche Anhörung im Thüringer Justizausschuss ist die erste in dieser Form in einem deutschen Parlament. Beantragt hat sie die Linke. Es geht um die Frage, wann eine Partei verfassungswidrig ist. Der hiesige AfD-Landesverband ist der erste, der als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Am Mittwoch geht es der Linken vor allem um Öffentlichkeit, darum, die schwelende Diskussion um ein AfD-Verbot wieder anzufeuern.

"Unser Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass die AfD sowohl gegen die Menschenwürde gerichtet ist, wie auch gegen das Demokratieprinzip", so die Juristin Valentina Chiofalo. 01.10.2026 | 4:31 min

Neben juristischen Experten wurde deshalb eben auch Hape Kerkeling eingeladen. Im April hatte er in Buchenwald eine Gedenkrede gehalten, über seinen Großvater gesprochen, der im Nationalsozialismus im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert war. So fordert Kerkeling heute:

Wer nicht verantwortungsvoll mit der Geschichte umgeht, darf niemals Verantwortung für die Zukunft Deutschlands übernehmen. „ Hape Kerkeling, Entertainer

Maaßen sieht keine Chancen für AfD-Verbot

Die AfD selbst lud den umstrittenen ehemaligen Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, ein. Zuletzt tauchte er auf AfD-Wahlkampfveranstaltungen auf. In der Anhörung folgt Maaßen direkt auf Kerkeling und erklärt, er könne vieles teilen, was er von ihm gehört habe. "Man braucht aber eine Rechtsgrundlage für ein Parteiverbot. Man braucht Fakten, keine Emotionen."

Ulrich Siegmund will sich im Dezember zum Ministerpräsidenten wählen lassen, ihm fehlen dazu 3 Stimmen. Zeitgleich berät der Thüringer Landtag über ein AfD-Verbotsverfahren. 30.09.2026 | 2:50 min

Jurist Maaßen sieht keine Chancen für ein AfD-Verbot. "Bei der AfD stellt sich die zentrale Frage: Hat sie eine zweite Agenda? Ich muss davon ausgehen, dass sie sich für die freiheitlich demokratische Grundordnung einsetzt. Nach all den Unterlagen, die ich gesehen habe, habe ich keine brauchbaren Beweise dafür, dass es eine derartige zweite Agenda gibt." Und meint eine "aktiv kämpferische Haltung gegenüber der freiheitlich demokratischen Grundordnung".

Auch Maaßen bekommt viele Fragen aus dem Justizausschuss, in dem Vertreter aus allen Fraktionen sitzen, gestellt. Er sagt:

Wenn ich Meinungsumfragen sehe, wo mehrheitlich gegen ein AfD-Verbot votiert wird von den Befragten, wird sich ein Verbot der AfD jedenfalls im gesellschaftlichen Zusammenhalt eher so ausdrücken, dass die Gesellschaft noch viel stärker gespalten ist. „ Hans-Georg Maaßen, Jurist

In einem offenen Brief an die Bundesregierung und die Abgeordneten des Deutschen Bundestags haben mehr als 1.000 Juristen ein AfD-Verbotsverfahren gefordert. 06.08.2026 | 0:31 min

Für und Wider der Anhörung

Schon vor der Anhörung zeigt sich die AfD gelassen. "Wir holen uns heute das Gütesiegel der Verfassungsmäßigkeit, das steht fest", erklärt Haseloff. Man halte diese Debatte für überflüssig, heißt es.

Zehn Stunden dauert die öffentliche Anhörung. Neun Experten aus Wissenschaft, Justiz und Zivilgesellschaft werden angehört. Pro und Contra - Einigkeit gibt es nicht.

Bundeskanzler Merz bleibt gegenüber einem AfD-Verbotsverfahren skeptisch. Die Hürden seien hoch, ein Verbot würde das Problem nicht lösen, so der CDU-Vorsitzende. 10.09.2026 | 0:27 min

Signal in die Gesellschaft

Dennoch zeige der prominente Schlagabtausch laut Rechtswissenschaftler Alexander Thiele, dass die Debatte um ein AfD-Verbotsverfahren die Gesellschaft bewege. "Es geht um ein Verbotsverfahren gegen eine außerordentlich erfolgreiche Partei, die gerade in zwei Landtagswahlen stärkste Kraft geworden ist." Ein Thema, das überall diskutiert werde, wie Thiele sagt. Es gehe auch um eine Antwort darauf, wo wir als Gesellschaft eine Grenze ziehen wollen.

Ein Parteiverbotsverfahren, so wie es aktuell debattiert wird, kann der Thüringer Justizausschuss übrigens nicht anschieben. Das können nur Bundesregierung, Bundesrat oder Bundestag. Hape Kerkeling glaubt, dass "vom heutigen Tag ein starker Impuls ausgeht". Von einer Anhörung, von der die Initiatoren hoffen, dass sie Wellen schlägt.

Melanie Haack leitet das ZDF-Landesstudio in Thüringen.

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