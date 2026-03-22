Gordon Schnieder: Wer ist der CDU-Wahlsieger in Rheinland-Pfalz?

Nach dreieinhalb Jahrzehnten hat die CDU in Rheinland-Pfalz wieder eine Landtagswahl gewonnen. Wer ist ihr Spitzenkandidat Gordon Schnieder? Der Wahlsieger im Porträt.

Gordon Schnieder, Spitzenkandidat der CDU, trat bereits mit 16 Jahren in die Partei ein. Zu seinen Zielen zählen ein verpflichtendes letztes Kita-Jahr, weniger Bürokratie und eine bessere ärztliche Versorgung im ländlichen Raum. 20.03.2026 | 1:14 min

Am Sonntagabend machte sich Feierlaune auf der CDU-Wahlparty in Mainz breit. Nach 35 Jahren feierten die Christdemokraten ihren ersten Sieg bei einer Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, werden die größte Fraktion im Landtag bilden - und mit ihrem Spitzenkandidaten Gordon Schnieder voraussichtlich den Ministerpräsidenten stellen. Wer ist der Sieger der Rheinland-Pfalz-Wahl 2026?

Klare Absage an AfD - Herzensthema Finanzen & Bildung

Gordon Schnieders hitzigster Moment im Wahlkampf war wohl der Angriff auf den AfD-Spitzenkandidaten Jan Bollinger in der SWR-Wahlarena. "Sie sollten sich schämen!", rief der 50 Jahre alte CDU-Spitzenkandidat dem Landeschef der AfD zu, von der er sich deutlich abgrenzt.

Es ging um Äußerungen über die Abschiebung von Syrern mit deutschen Pässen. Zuvor hatte Schnieder bereits mehrmals klargemacht: Wer mit der AfD zusammenarbeite, müsse sich fragen, ob die CDU noch seine politische Heimat sei.

Keine Zusammenarbeit mit der AfD! „ Gordon Schnieder, CDU-Spitzenkandidat Rheinland-Pfalz

Nun steht Schnieder vor einem großen Erfolg, scheint es ihm doch gelungen zu sein, einen Schlussstrich unter 35 Jahre Opposition in Rheinland-Pfalz zu ziehen. Gegen den amtierenden Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) setzte der Herausforderer die ein oder andere Spitze, vor allem bei seinen Herzensthemen kommunale Finanzen und Bildung.

CDU und SPD steuern auf gemeinsame Regierung zu

Im direkten Duell mit Schweitzer im TV punktete der Mann aus der Eifel unerwartet angriffslustig. Aber beide wirkten auch wie künftige Koalitionäre. Persönlich wurde Schnieder im Wahlkampf kaum, Attacken überließ er seinem Generalsekretär - etwa mit einer Kampagne gegen Rot-Rot-Grün.

Dass CDU und SPD nach der Wahl erstmals in einer Regierung zusammenarbeiten könnten, schien schon lange sicher. Eine Neuauflage der amtierenden Ampel galt als extrem unwahrscheinlich, schon wegen der Schwäche der FDP.

Nach Worten von Politikwissenschaftler Korte setzen sich bei Wahlen in der Regel Personen gegen Themen durch. Anders in Rheinland-Pfalz: Dort hätte die CDU aufgrund ihrer Kompetenzen gewonnen. 22.03.2026 | 3:26 min

Politiker-Familie Schnieder: Der Bruder ist Bundesminister

Der deutlich bekanntere Schweitzer mit dem Amtsbonus hatte mehr zu verlieren, als der noch unbekanntere jüngere Bruder von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (ebenfalls CDU). Fehler vermeiden, sachlich bleiben, einige Punkte setzen, Kurs halten, aber nicht zu viel versprechen und nicht zu viel Kontroverse mit der SPD: Das waren Schnieders Leitplanken.

Schnieder hat die CDU erstmals als Spitzenkandidat in die Wahl geführt. Aus dem Machtkampf der Christdemokraten nach der verlorenen Wahl im Corona-Jahr 2021 ging er als Sieger hervor, die Partei versammelte sich hinter ihm, in der Hoffnung in der früheren Wirkungsstätte von Helmut Kohl endlich wieder an die Regierung zu kommen.

Authentisch, bodenständig und geradeaus - so sehen ihn viele. Schnieder gilt als solider Redner, der sich eng an sein Manuskript hält. Anders als seinen Bruder zieht es ihn nicht nach Berlin, auch wenn er Mitglied im Bundesvorstand der Partei ist.

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Der CDU-Landeschef ist gelernter Diplom-Finanzwirt, hat in Nordrhein-Westfalen in der Finanzverwaltung gearbeitet und je drei Jahre in Köln und Bonn gelebt, bevor er in die Kreisverwaltung in den Eifelkreis Bitburg-Prüm wechselte. Denn er lebt gerne in der Eifel.

Familienmensch mit zwei Sammlungen

Familie ist Schnieder wichtig, er wohnt im Eifelort Birresborn mit drei Generationen in seinem Elternhaus. Er ist Vater von drei Kindern. Auch wenn er aus Termingründen nicht zu Hause übernachten kann, spricht er morgens als Erstes mit seinen Kindern und seiner Frau, wie er sagt. "Das ist mir heilig."

Er entspannt beim Wandern oder Radfahren, hat eine Briefmarken- und Münzsammlung, kocht und grillt gerne - und hat eine Schwäche für Gummibärchen und Schokolade. Außerdem hat er die Gabe, "immer und überall schlafen" zu können.

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Quelle: dpa, ZDF