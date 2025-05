KZs Dachau, Ravensbrück: Gedenken zum 80. Jahrestag der Befreiung

Inmahnte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner CDU ) anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung in der KZ-Gedenkstätte eine politische Streitkultur trotz unterschiedlicher Anschauungen an. Die Nationalsozialisten hätten in ihrem ersten Konzentrationslager in Dachau ab März 1933 vor allem politische Gegner inhaftiert, "mutige Männer und Frauen, die sich dem Zwang und der Unterdrückung entgegenstellten", sagte Klöckner laut Redemanuskript bei der zentralen Gedenkfeier in Dachau.