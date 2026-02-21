  3. Merkliste
Live: Bundesparteitag der CDU in Stuttgart - mit Spahn und Söder

Zweiter Tag des Treffens:Live: CDU-Parteitag in Stuttgart - mit Spahn und Söder

|

Am zweiten Tag des CDU-Parteitags spricht neben dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn auch CSU-Chef Markus Söder. Verfolgen Sie den Parteitag hier live.

Bundeskanzler Friedrich Merz während seiner Rede beim 38. Parteitag der CDU in Stuttgart.

Den 38. Parteitag der CDU hier live mitverfolgen.

28.01.2026

Wie läuft der zweite Tag des CDU-Treffens ab?

Heute wird der 38. CDU-Bundesparteitag in Stuttgart um 9:30 Uhr mit einem Grußwort von Manfred Weber, dem Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Europäischen Volkspartei (EVP), fortgesetzt. Darauf folgt der Bericht von Unionsfraktionschef Jens Spahn.

Anschließend wird über Dutzende Anträge beraten. In den Wochen vor dem Treffen waren zahlreiche politische Vorschläge intensiv diskutiert worden, so etwa ein Social-Media-Verbot für Kinder, Änderungen bei der Finanzierung der Krankenversicherung, bis hin zu Verschärfungen beim Arbeits- und Teilzeitrecht. Auch Wirtschaftsvorschläge etwa zum Spitzensteuersatz liegen vor. Insgesamt enthält das Antragsheft 270 Anträge.

Ab 13:30 Uhr wird Markus Söder, Vorsitzender der Schwesterpartei CSU und Bayerns Ministerpräsident, ein Grußwort sprechen. Söder hatte auf dem CSU-Parteitag im Dezember für ihn eher enttäuschende 83,6 Prozent der Stimmen eingefahren.

Der Bundesparteitag endet gegen 15 Uhr nach einem Schlusswort des neu gewählten Parteivorsitzenden, Friedrich Merz.

SGS Gökdemir Feldhoff

Das Ergebnis beim CDU-Parteitag sei eine "Rückendeckung" für Friedrich Merz, so ZDF-Hauptstadtkorrespondent Mathis Feldhoff. Die Partei habe ihm signalisiert: "Alles gut!"

21.02.2026 | 2:18 min

Was ist bisher beim Parteitag passiert?

Am Freitagabend war bereits der Leitantrag des Bundesvorstands samt Änderungen am späten Freitagabend beschlossen worden.

Zuvor war Friedrich Merz nach langer Rede und anschließender Aussprache erneut zum Parteichef gewählt worden. Mit 91 Prozent Zustimmung fiel sein Ergebnis für viele überraschend gut aus. Am ersten Tag des Parteitreffens war auch die ehemalige Parteivorsitzende und Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel anwesend.

Quelle: Reuters, KNA
Über dieses Thema berichtet Phoenix am 21.02.2026 ab 09:15 Uhr.
Themen
Friedrich MerzMarkus SöderCDUCSU

